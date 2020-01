Vielleicht erinnern Sie sich noch? Wer Anfang der 90er-Jahre eine Internet-Seite erstellen wollte, benötigte Programmierkenntnisse in HTML, PHP oder Perl und musste einen Webserver aufsetzen. Heute kann wirklich jeder innerhalb eines Tages einen Webshop erstellen und die eigenen Erzeugnisse - von den selbstgestrickten Socken bis zur High-tech-Lösung - einem weltweiten Markt zur Verfügung stellen.

Voraussetzung für den Siegeszug des Internets als Motor für die Schaffung von neuen Geschäftsmodellen war die Tatsache, dass auch Laien sehr einfach, schnell und kostengünstig im Web aktiv werden und individuelle (Geschäfts-)Ideen realisieren konnten.

Eine vergleichbare Entwicklung sehen wir für die digitale Transformation durch die Anwender von Enterprise-IT voraus. Den technologischen Boden hierfür bereitet zum Beispiel der Bereich Applikationsentwicklung mit Low-Code-Plattformen oder AI-"Demokratisierung" mit Hilfe von Machine LearningMachine Learning. Diese Technologien werden die bisherigen Wertschöpfungsketten der IT neu definieren und Veränderungen in Organisationen, Prozessen und Mindset erfordern.

Bei SiemensSiemens nimmt diese Zukunft schon heute Gestalt an. In der Vergangenheit sah die Schnittstelle zwischen Geschäft und IT etwa so aus: In den Geschäftseinheiten wurden Spezifikationen geschrieben und dann an die IT-Fachabteilung übergeben, um die beschriebenen Anforderungen in IT-Lösungen zu übersetzen und in einem PoC (Proof of Concept) zu realisieren.

Mit zunehmender Beschleunigung und Komplexität in den geschäftlichen Anforderungen und in den IT-Lösungen endet der Versuch, alle Einflussfaktoren zeitnah in einer brauchbaren Spezifikation zu "verewigen", immer öfter mit dem "Burnout" einer Geschäftsidee.

Agiles Projekt-Management beschleunigt den Prozess und hilft, Komplexität zu managen. Ein Schritt in die richtige Richtung. Um die Verheißungen der digitalen Transformation in Ergebnisse im Geschäft umsetzen zu können, braucht es aber noch mehr Schub.