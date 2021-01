Schon der große dänische Physiker Niels Bohr hat erkannt, dass Vorhersagen eine schwierige Sache sind, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Weiterhin bergen Vorhersagen über einen doch recht kurzen Zeitraum, fünf Jahre, das inhärente Risiko, dass man sich an ihnen messen lassen muss. Da hatte es Nostradamus einfacher. Wie also wird die IT in fünf Jahren aussehen, welche Trends werden sich durchsetzen, welche auf dem großen Hype-Friedhof verschwinden, und was ist heute schon absehbar?

Die Rolle des CIO 2026

Fangen wir mit dem CIO und dessen RolleRolle an. Ich gehe davon aus, dass auch 2026 noch kontrovers über die Aufgaben des Chief Information Officer diskutiert werden wird, und auch dann keine abschließende Antwort gegeben werden kann. Während die Aufgaben des Finanzchefs oder des Produktionsvorstands relativ klar umrissen sind, hat es die transversale Rolle des IT-Verantwortlichen deutlich schwerer, weil sie sowohl inhaltlich als auch funktional über alle Unternehmensbereiche hinweggeht.

Die kommenden Jahre werden eine weitere Differenzierung der IT-Führungsrolle in den unterschiedlichen Organisationen mit sich bringen: Auf der einen Seite der CIO, der sich primär für das Management von Informationen verantwortlich fühlt und dafür, wie diese im Unternehmen wertstiftend genutzt werden können. Er sieht Technologie als Mittel zu diesem Zweck. Auf der anderen Seite wird aber auch weiter der IT-Verantwortliche seine Berechtigung haben, der seine Hauptverantwortung im Bereitstellen der Technologie sieht.

Welche Ausprägung die IT-Verantwortung in den unterschiedlichen Organisationen hat, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Man kann genauso leidenschaftlich für den CIO als Informationsmanager argumentieren wie man die konträre Position des Technologie-Managers vertreten kann. Daneben ist auch jede erdenkliche Form zwischen den beiden Extrempositionen möglich. Jede Organisation muss hier ihren eigenen Weg definieren, unter Berücksichtigung des Betätigungsfeldes, der Wettbewerbslandschaft und auch der Ausgangssituation im Unternehmen.

Es ist schwer vorstellbar, dass es in informationsintensiven Industrien keine Funktion gibt, die sich um Informationen und deren optimale Nutzung kümmert. Sollte diese Rolle im Unternehmen vom CIO nicht wahrgenommen werden, etablieren sich ähnliche, im besten Fall komplementäre Rollen, die diese Aufgabe wahrnehmen.

Die zunehmende Nutzung von Cloud-DienstleistungenCloud-Dienstleistungen jedweder Schattierung wird in Anwenderunternehmen dazu führen, dass die klassischen Betriebsthemen, sei es Infrastruktur oder Applikationen, an Bedeutung verlieren, beziehungsweise teilweise ganz verschwinden. IT-Verantwortliche mit einer Fokussierung auf diese Themen werden sich in diesem Umfeld stärker mit Servicemanagement-Aufgaben konfrontiert sehen. Mit den Cloud-Diensten und den geläufigen Pay-per-Use-Bezahlmodellen werden auch die Erwartungen an die CIOs steigen, die gesamten IT-Kosten servicebasiert, transparent, nutzungsabhängig und variabel zu gestalten.