Der inzwischen sechste Wettbewerb in Folge um den DIGITAL LEADER AWARD belegt eindrucksvoll: Nicht nur die von COMPUTERWOCHE und CIO-Magazin vergebenen Auszeichnungen für wegweisende Transformations-Projekte haben sich in der deutschen Digitalwirtschaft etabliert; auch der Wandel in den Unternehmen ist weit fortgeschritten.

Insofern fiel es den insgesamt 14 Juror:innen wieder sehr schwer, aus der Fülle vieler überzeugender Einsendungen das Feld der Finalist:innen zu bestimmen.

Doch jetzt ist es amtlich: Aus knapp 80 Einsendungen brillierten am Ende 28 Bewerber:innen, die sich auf der Winners Night am Abend des 30. Juni nicht nur über eine Finalisten:innen-Urkunde freuen dürfen, sondern auch die Chance haben, eine der begehrten Gewinner-Trophäen zu ergattern.

Mit einem überarbeiteten Kriterienkatalog für die Bewertung und der Ausweitung auf insgesamt sechs Wettbewerbskategorien hatten wir schon im Vorfeld der dynamischen Entwicklung in vielen Anwenderunternehmen Rechnung getragen.

Noch stärker als in den Vorjahren flossen jetzt zum Beispiel die Aspekte Technologie- und Führungskompetenz, aber auch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie insbesondere das Thema Nachhaltigkeit in den Auswahlprozess mit ein.

Vor diesem Hintergrund dürfen sich extrem interessante Finalisten:innen aus vielen unterschiedlichen Branchen in den Top-5 der jeweiligen Wettbewerbskategorien messen.

In der Kategorie CUSTOMER sind nominiert:

BARMER mit "Gestalten statt verwalten: Wie sich die BARMER nah am Kunden digitalisiert"

Paigo GmbH mit "Paigo: Wie ein FinTech Kunden durch digitale Transformation den Weg zur finanziellen Selbstbestimmung ebnet"

Siemens AG mit "Siemens Virtual Factory Automation Tour 2020"

VTG Rail Europe GmbH mit "Picknick am Güterwagen - die Transformation eines Waggonvermieters"

Xella International GmbH mit "Bauen in Rekordzeit: Digital, großformatig und nachhaltig"





In der Kategorie DIGITAL PRODUCTS & SERVICES sind nominiert:

Bayernwerk AG mit "EnergiePortal - Die digitale Plattform der Energiebranche"

ERGO Group AG mit "Disruption in der Versicherungsbranche - Vom Schaden- zum Risikomanager dank neuester Technologien"

Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG mit "Unser Weg von Stahl & Eisen zu Bits & Bytes"

Schüttflix GmbH mit "Schüttflix digitalisiert die Schüttgutbranche"

TROX GmbH mit "Moderner B2B-Selfservice: So präsentiert und vertreibt der Klima- und Lüftungsanlagenhersteller TROX mit umfassender Digitalstrategie erfolgreich online komplexe B2B-Produkte"

In der Kategorie EFFICIENCY sind nominiert:

Aurubis AG mit "Heavy Metal wird smart - Mit der Digital Factory zu mehr Effizienz in der Kupferproduktion"

Bayer AG mit "Ich sehe was, was Du nicht siehst: Wie die Bildanalyse die Forschung transformiert"

BMW Group mit "Mit dem KAMÄLEON gemeinsam digital an die Spitze"

Leadec Holding BV & Co. KG mit "Vom Kesselreiniger zur Data-Driven-Company - wie sich Leadec neu erfunden hat"