Das Internet of Things (IoT), Big DataBig Data, Blockchain-Technik und Echtzeit-Datenverarbeitung - das sind die Technologien, die SAPSAP einsetzen möchte, um der deutschen Immobilienwirtschaft in Sachen DigitalisierungDigitalisierung unter die Arme zu greifen. Der deutsche Softwarehersteller hofft damit offenbar, einen neuen lukrativen Markt zu erschließen. Helfen soll dabei auch eine Kooperation und Systempartnerschaft mit dem Zentralen Immobilien Ausschuß (ZIA), dem Spitzenverband der deutschen Immobilienwirtschaft.

"Um die Stabilität der Immobilienwirtschaft nachhaltig zu gewährleisten, muss sich die Branche auch auf aktuelle Einflüsse wie die Digitalisierung und Automatisierung einstellen", erklärte Andreas Mattner, Präsident des ZIA. Verbandsangaben zufolge arbeiten deutschlandweit rund 800.000 Unternehmen in dieser Branche. Man freue sich, künftig auch auf die jahrelange Expertise von SAP in der Digitalisierung im Immobiliensektor, aber auch zahlreichen anderen Wirtschaftssektoren zurückgreifen zu dürfen, ließ Mattner durchblicken. "Gemeinsam mit unseren weiteren Mitgliedsunternehmen und -verbänden wollen wir das ambitionierte Ziel der Digitalisierung mit aller Kraft verfolgen."

Leonardo wird zur intelligenten Schaltzentrale

Dreh- und Angelpunkt für die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft soll aus Sicht von SAP die eigene IoT-Plattform "Leonardo" bilden. Erst vor wenigen Wochen hatte der Softwarekonzern im Rahmen seiner Kundenkonferenz Sapphire in Orlando angekündigt, Leonardo massiv ausbauen zu wollen. Das erweiterte Portfolio von SAP Leonardo bringe Lösungen für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge, Big Data, Analysen und Blockchain auf der SAP Cloud Platform mit SAPs Prozess- und Branchenwissen und Design-Thinking-Methoden zusammen, so der Plan des Softwareherstellers.

Die SAP-Verantwortlichen sehen Leonardo als Schaltzentrale für das intelligente Unternehmen. Markus NogaMarkus Noga, Head of Machine Learning bei SAP, sprach von einer neuen Ära für digitale Unternehmen und bezeichnete die Infrastruktur aus Leonardo, der SAP Cloud-Plattform, neuen Services sowie dem klassischen ERP-Kern als "Nervensystem des intelligenten Unternehmens". Leonardo stehe dabei für das "Digitale Innovationssystem".

Davon möchte auch die hiesige Immobilienwirtschaft profitieren. So streben die ZIA-Verantwortlichen im Rahmen der Partnerschaft die Gründung eines Digitalisierungsausschusses an, unter dem Vorsitz von Tanja Rückert, President IoT & Digital Supply Chain bei SAP. "Die SAP-Anwendungen im Bereich Immobilien werden mit SAP Leonardo rund um das Internet der Dinge als auch Industrie 4.0Industrie 4.0 erweitert", kündigte Rückert an. Zusätzlich arbeite SAP gerade daran wir, Real Estate Management neu zu erfinden, sagte die SAP-Managerin.

"Mit SAP Cloud for Real Estate und dem SAP Project Information Network bieten wir bereits viele Möglichkeiten zur Erfassung eines Gebäudes über seinen kompletten Lebenszyklus von der Planung, über den Bau bis hin Betrieb." Darüber hinaus soll das Lösungspaket für die Immobilienwirtschaft weiter ausgebaut werden. "Die Blockchain-Technologie wird rund um die Welt dezentralisiert Transaktionen ermöglichen", prognostizierte Rückert. Machine Learning werde den Digitalen Zwilling eines Gebäudes so intelligent machen, dass das reale Bauwerk, wirklich zum vielbeschworenen Smart Building wird.

PropTechs heizen der klassischen Immobilienwirtschaft ein

"Nahezu jedes Unternehmen der Immobilienwirtschaft wird inzwischen erkannt haben, wie wichtig eine geeignete Analyse bestehender und neuer Technologien für die Geschäftsfelder und die Entwicklung des eigenen Unternehmens ist", konstatierte Martin Rodeck, Innovationsbeauftragter des ZIA. Rodeck bezog sich dabei auf eine Umfrage, die der Immobilienverband gemeinsam mit Ernst & Young Real Estate (EY Real Estate) durchgeführt hat. Dabei wurden im vergangenen Jahr über 150 Unternehmen aus der hiesigen Immobilienwirtschaft befragt.

Dabei wurde auch klar, dass die Branche mitten in der digitalen Disruption steckt, wie viele andere Branchen auch. Und wie in anderen Industrien gibt es auch im Immobilienbereich junge Digital-Startups, die sich in die Wertschöpfungskette der etablierten Platzhirsche einklinken und damit kräftig für Unruhe im Markt sorgen. Was in der Finanzbranche rund um Banken und Versicherungen die Fintechs sind, sind in der Immobilienbranche die sogenannten "PropTechs" - Anbieter von zumeist digitalen Property Services. "PropTechs zielen entweder auf effizienzsteigernde Maßnahmen für bestehende Prozesse oder die Einführung neuer Technologien und Geschäftsmodelle, die ältere ablösen könnten, ab", erläuterte Rodeck.