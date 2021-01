Die schier unglaubliche Performance der ersten drei Mac-Modelle mit Apples M1-Chip dürfte dafür sorgen, dass der Mac-Hersteller so schnell wie möglich alle Rechner auf die eigenen Chips umstellt. Doch ist das möglich? Was mit den Einsteiger-Modellen des Macbook Air, 13-Zoll Macbook Pro und Mac Mini quasi ein Kinderspiel war, dürfte mit den Mittelklasse- und Top-Modellen der mobilen Macs und vor allem der iMacs und des Mac Pro gar nicht so einfach werden. Doch Apple hat noch einiges in petto, von dem wir noch nichts ahnen.

Die Zukunft des M1

Mit dem M1 startete Apple 2020 eine neue Ära für den Mac. Während der ersten Präsentation des Chips sagte Apples Senior Vice President für Hardwaretechnologien Johny Srouji, dass der M1 der erste Chip aus einer ganzen Familie von SoCs sein werde. Sollte sich Apple bei den M(x)-Chips an der Roadmap der A(x)-Chips für die iOS-Geräte orientieren, sind die kommenden Entwicklungen gar nicht so schwer voraussagbar. Wir werfen einen Blick in die Glaskugel: