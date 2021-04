Wer viel mit Windows allgemein und insbesondere mit Word-Dokumenten oder Excel-Sheets arbeitet, weiß die von MicrosoftMicrosoft bereitgestellten Tastenkombinationen zum Kopieren, Einfügen, Drucken etc. sicher zu schätzen. Die Shortcuts ersparen dem Nutzer häufig den Griff zur PC-Maus oder - schlimmer - dem Touchpad seines Notebooks, um die gewünschte Funktion aus dem Kontextmenü aufzurufen und auszuführen.

Was viele nicht wissen: Auch für die im Zuge der Coronakrise weit verbreitete Collaboration-Software Teams stellt Microsoft für die einfache und schnelle Bedienung eine ganze Reihe von speziellen Tastaturkombinationen bereit. Hier ein Überblick über die wichtigsten Kombinationen für die PC- und Web-App von Microsoft Teams.

Teams Shortcuts: Navigation ohne Maus und Touchpad

In Microsoft Teams werden die verschiedenen Anwendungen wie Aktivität, Anrufe, Chat etc. in der App-Leiste an der linken Seite aufgelistet und sind damit bereits mit Maus oder - bei Touchpad bzw. Touchscreen - dem Finger relativ gut zu erreichen. Noch einfacher geht es jedoch mit der Tastatur: In der PC-App drücken Sie einfach die STRG-Taste und die - von oben gerechnet - Nummer der gewünschten Anwendung in der App-Leiste. In der Web-App müssen Sie zusätzlich noch die Umschalt/Großschreib-Taste (über der STRG-Taste) drücken. In der standardgemäßen Anordnung der Apps gilt demnach:

Aktion Desktop-App Web-App Aktivität öffnen STRG + 1 STRG + UMSCHALT + 1 Chat öffnen STRG + 2 STRG + UMSCHALT + 2 Teams öffnen STRG + 3 STRG + UMSCHALT + 3 Kalender öffnen STRG + 4 STRG + UMSCHALT + 4 Anrufe öffnen STRG + 5 STRG + UMSCHALT + 5 Dateien öffnen STRG + 6 STRG + UMSCHALT + 6

Haben Sie die Reihenfolge der Anwendungen in der App-Leiste verändert, müssen Sie die Ziffer bei der Eingabe entsprechend anpassen.

Tastenkürzel für Teams: Meetings und Anrufe

Weitere hilfreiche Teams-Shortcuts hält Microsoft für die Rubrik Meetings und Anrufe bereit. Das Prinzip ist ähnlich, nur kommen hier statt Zahlen Buchstaben zum Einsatz, etwa C für Call (Anrufen), D für Deny (Anruf ablehnen) oder S für Speak (Sprechen). Im Gegensatz zur Navigation wird hier allerdings nicht zwischen Desktop- und Web-App unterschieden:

Aktion Desktop-App Web-App Videoanruf annehmen STRG + UMSCHALT + A STRG + UMSCHALT + A Audioanruf annehmen STRG + UMSCHALT + S STRG + UMSCHALT + S Anruf ablehnen STRG + UMSCHALT + D STRG + UMSCHALT + D Anruf (Audio) starten STRG + UMSCHALT + C STRG + UMSCHALT + C Videoanruf starten STRG + UMSCHALT + U STRG + UMSCHALT + U Auf Stummschaltung wechseln STRG + UMSCHALT + M STRG + UMSCHALT + M Video umschalten STRG + UMSCHALT + O Keine Verknüpfung

Wenn Sie in einer Besprechung Inhalte Ihres Bildschirms freigeben möchten, geben Sie einfach STRG + UMSCHALT + LEER in Ihre Tastatur ein. Es öffnet sich daraufhin eine Symbolleiste, in der Sie auswählen können, ob Sie den gesamten Desktop oder nur ein Fenster oder eine PowerPoint-Datei präsentieren wollen.

Auch für die Suche nach dem gewünschten Gesprächspartner oder Team gibt es eine Tastenkombination: Nach Eingabe des Shortcuts STRG + UMSCHALT + F (Filter) öffnet sich in den Anwendungen Chat, Aktivität und Teams ein Suchfeld, über das Sie die Inhalte nach Namen, Text oder Team bzw. Kanal filtern können.

Microsoft Teams Shortcuts: Allgemeine Funktionen

Neben diesen speziellen, aber sehr praktischen Shortcuts für bestimmte Aufgaben gibt es noch eine Reihe weiterer nützlicher Tastenkombinationen für verschiedene Zwecke. Hier eine Auswahl:

Befehle anzeigen

Microsoft unterstützt in Teams auch zahlreiche Befehle, die der Nutzer zum Ausführen bestimmter Aufgaben verwenden kann. Die Liste der Befehle bekommen Sie angezeigt, indem Sie / in das Such- bzw. Befehlsfeld am oberen Rand der Teams-Anwendung eintippen - oder aber STRG + SCHRÄGSTRICH (/) in Ihre Tastatur eingeben.

Suche starten

In ähnlicher Weise wie bei den Befehlen kann man mit STRG + E auch global in seinem Teams-Account nach Dateien, Nachrichten etc. suchen, ohne die Finger von der Tastatur zu nehmen.

Per Shortcut zu den Shortcuts

Das Auswendiglernen der Tastaturkombinationen ist manchmal müßig, insbesondere, wenn man Microsoft Teams nicht regelmäßig verwendet. Kein Problem, auch an diese Nutzergruppe hat Microsoft gedacht: Mit der Kombination STRG + PUNKT (.) öffnet sich in Teams eine Popup-Seite mit allen Tastenkombinationen.