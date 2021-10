Auch in diesjährigem September hat AppleApple wieder auf ganzer Linie abgeliefert und jede Menge Neuerungen vorgestellt, wie etwa:

Aber Apple ist noch lange nicht fertig. Es hat immer noch nicht macOS 12 Monterey veröffentlicht, zudem kommen noch viele neue Apple-TV+-Shows und Apple-Arcade-Spiele und wir erwarten noch mehr Hardware. Die Gerüchte besagen, dass wir uns auf neue Macbooks Pro und neue Airpods freuen dürfen. Es könnte sogar einen neuen Mac Mini geben!

Hier sind neun Dienstleistungen, von denen wir wissen, dass sie im Oktober kommen werden, zusammen mit Gerüchte über Produkte, die ebenfalls diesen Monat auf den Markt kommen könnten.

Apple Watch Series 7

Apple hat die Apple WatchWatch Series 7 bereits im September angekündigt, aber erst jetzt ein Lieferdatum genannt. Ab dem 8. Oktober kann man die neue Uhr vorbestellen, ab dem 15. Oktober ist sie in Apple Stores zu haben oder trifft bei den Bestellern ein.

Gerüchte über neue Produkte

Wir dachten, das September-Event würde uns neue iPhones, Apple Watch und Airpods bringen. Aber wie zum Beweis, dass die Gerüchteküche nicht so viel weiß, wie sie zu wissen glaubt, hat Apple uns überrumpelt und neue iPads vorgestellt. Von den lang ersehnten Airpods keine Spur. Jetzt erwarten wir ein weiteres Event, auf dem neue Macbook-Pro-Modelle und vielleicht auch die neuen Airpods angekündigt werden.

Airpods 3

Wir haben jetzt schon so oft gehört, dass die nächste Generation der Airpods auf dem "nächsten Apple-Event" vorgestellt werden soll. Das neueste Gerücht besagt, dass sie tatsächlich in Produktion sind und noch dieses Jahr ausgeliefert werden sollen, aber Apple hat sie immer noch nicht angekündigt. Wird der Oktober der richtige Monat sein? Ehrlich gesagt ist das zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation. Mittlerweile hat Apple uns so oft versetzt. In unserer Gerüchte-Übersicht zu den Airpods der nächsten Generation finden Sie alle Details.

Macbook Pro 14-Zoll und 16-Zoll

Offenbar sind neue MacBook-Pro-Modelle mit leistungsfähigeren Apple Silicon Chips und drastischen Design- und Funktionsänderungen in Planung. Die Geräte werden wahrscheinlich im November ausgeliefert, aber das Event, auf dem Apple sie ankündigt, könnte im Oktober stattfinden, mit Vorbestellungen Ende dieses Monats und den Produkten in den Regalen in der ersten Novemberhälfte.

Mac Mini

Die neuen Macbooks Pro sollen mit einem neuen, leistungsfähigeren Chip ausgestattet sein, der wahrscheinlich M1X heißen wird. Es gibt Gerüchte über einen neu gestalteten Mac Mini mit demselben Chip. Wir schätzen die Chancen, dass er zusammen mit den neuen Macbooks Pro angekündigt wird, auf 50/50.

Apps und Software-Aktualisierungen

Apple veröffentlicht die meisten seiner jährlichen Betriebssystem-Updates immer im Herbst, und wir haben bisher keinen Grund zur Sorge, dass das dieses Jahr anders sein wird.

iOS 15.1 und iPadOS 15.1

Obwohl iOS 15 bereits veröffentlicht wurde, enthält es noch nicht alle im Juni versprochenen Funktionen. Es gibt bereits eine Beta-Version von iOS 15.1, die Shareplay und Impfstoff-Einträge in der Wallet hinzufügt. Wir erwarten, dass sie Anfang Oktober veröffentlicht wird, der Beta-Test von iOS 15.2 wird direkt danach beginnen. Vielleicht bekommen wir iOS 15.2 sogar schon im Oktober – und damit jede Menge neue Emojis.

macOS 12 Monterey

Letztes Jahr hat Apple macOS 11 Big Sur am 12. November veröffentlicht, kurz nach seinem Mac-Event. Aber 2020 war eine Art COVID-Verzögerungsjahr... macOS 12 Monterey wird wahrscheinlich einem ähnlichen Muster folgen, aber das Timing könnte ein wenig früher sein. Mit anderen Worten: Statt eines Mac-Events und einer macOS-Veröffentlichung Mitte November könnten wir beides Mitte bis Ende Oktober bekommen.

Dienste

Auch in Sachen Dienstleistungen hat Apple für Oktober noch einiges vor:

Apple Fitness+

Apple hat Fitness+ erst Ende September um Pilates und geführte Meditation erweitert, arbeitet aber noch an seinem Versprechen, den Dienst bis Ende des Jahres in 15 neuen Ländern einzuführen. Der Dienst kommt nun auch endlich nach Deutschland, sowie in Österreich, Brasilien, Kolumbien, Frankreich, Indonesien, Italien, Malaysia, Mexiko, Portugal, Russland, Saudi-Arabien, Spanien, die Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Einige von ihnen könnten im Oktober Zugang erhalten, aber wir denken, in den meisten Ländern werden sie später kommen.

Die neue Funktion für Gruppen-Workouts, mit der bis zu 32 Personen gleichzeitig online dasselbe Training absolvieren können, erfordert Shareplay. Da Shareplay anscheinend mit iOS 15.1 im Oktober (und wahrscheinlich auch mit tvOS 15.1) eingeführt wird, könnte dies der Start dieser Funktion für Fitness+ sein.

Apple TV+

Der September war groß, der Oktober hat ebenfalls viel zu bieten. In unserer Liste der kommenden AppleTV+ Shows, Serien und Filme finden Sie alles, was in nächster Zeit ansteht.

Ted Lasso Staffel 2 : Die letzten Episoden von Staffel 2 werden im Oktober ausgestrahlt, das Finale folgt am 8. Oktober.

Otis : Eine animierte Kinderserie über Otis, einen kleinen Traktor mit einem großen Herzen, und seine Freunde auf dem Bauernhof. Premiere am 8. Oktober.

Acapulco : Máximo Gallardos Traum wird wahr, als er den Job seines Lebens als Cabana Boy im angesagtesten Resort in Acapulco bekommt. Schon bald stellt er fest, dass der Job weitaus komplizierter ist, als er es sich je vorgestellt hat. Um erfolgreich zu sein, muss er lernen, sich mit einer anspruchsvollen Kundschaft, einem sprunghaften Mentor und einem komplizierten Privatleben zurechtzufinden, ohne sich in Abkürzungen oder Versuchungen zu verlieren. Premiere ist am 8. Oktober.

Puppy Place : Basierend auf den Bestseller-Büchern erzählt "Puppy Place" von den Abenteuern der hundebegeisterten Geschwister Charles und Lizzie Peterson und den Welpen, die sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause aufnehmen. Es wird acht Live-Action-Episoden geben. Premiere ist am 15. Oktober.

Invasion : Apple nennt dies eine "charakterorientierte Science-Fiction-Dramaserie, die eine Invasion von Außerirdischen aus verschiedenen Perspektiven auf der ganzen Welt verfolgt". Premiere ist am 22. Oktober.

Swagger: Eine Dramaserie, die vom frühen Leben und der Karriere des NBA-Superstars Kevin Durant und seinen Basketballerfahrungen in der Jugend inspiriert ist. Es handelt sich jedoch nicht um ein Biopic über das Leben von Kevin Durant. Premiere ist am 29. Oktober.

Apple Arcade

Apple veröffentlicht freitags neue Spiele für Apple Arcade, aber nicht jeden Freitag gibt es ein neues Spiel oder eine wichtige Aktualisierung. Viele Spiele werden ohne Vorankündigung veröffentlicht, aber Sie werden oft einige Projekte im Abschnitt "Coming Soon" sehen. Einige haben ein Veröffentlichungsdatum, aber die meisten scheinen überraschend zu erscheinen. Spiele mit einem "+" am Ende sind Titel, die bereits im App Store veröffentlicht wurden, aber gerade eine neue Version (ohne Werbung oder Mikrotransaktionen) in Apple Arcade erhalten.

Hier sind die Titel im Abschnitt "Coming Soon", von denen viele im Oktober erscheinen sollen: