Nur wer die eigenen Stärken und Schwächen kennt, kann seine IT-Services verbessern. Wichtig ist also eine realistische Einschätzung der IT-Performance im Unternehmen. Und wer könnte Angebote und Leistungen der IT besser bewerten als die eigenen Anwender?

Das ist die Grundidee des IT Excellence Benchmark (ITEB), der größten Studie zur Zufriedenheit von IT-Anwendern im deutschsprachigen Raum. Schon seit 2007 organisiert das CIO-Magazin die jährliche Erhebung gemeinsam mit den Kooperationspartnern TU München und der Business Group Munich.

Unternehmen können dabei im Rahmen einer Umfrage eine umfassende Sicht auf die Leistungsfähigkeit ihrer IT gewinnen. Das bildet die Grundlage für eine gezieltere Steuerung und Weiterentwicklung der IT. Die Fragen drehen sich beispielsweise um die Erreichbarkeit, Freundlichkeit und Kompetenz der IT-Mitarbeitenden. Auch Faktoren wie Kommunikation, Innovationsbereitschaft und die Ausstattung der IT-Arbeitsplätze spielen eine Rolle, ebenso die Performance von IT-Anwendungen und der IT-Infrastruktur insgesamt. An Bedeutung gewonnen haben in jüngster Zeit zudem die Möglichkeiten für Remote und Mobile Work.

Die Benchmark-Studie stützt sich jedes Jahr auf durchschnittlich 10.000 abgeschlossene Interviews. Welche Unternehmen es seit 2007 jeweils aufs Treppchen geschafft haben, finden Sie in unserer Übersicht.

Die Top-3-Unternehmen mit den zufriedensten IT-Usern

2007

Platz 1: Stadtwerke DüsseldorfStadtwerke Düsseldorf

Platz 2: Walter Rau Lebensmittelwerke

Platz 3: CoreMedia

2008

Platz 1: MARKENFILM GMBH & CO. KG

Platz 2: Wyeth Pharma GmbH

Platz 3: Whitehall-Much

2009

Platz 1: Iteratec

Platz 2: Drees & Sommer

Platz 3: Altatec

2010

Platz 1: Erfurt & Sohn

Platz 2: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

Platz 3: DachserDachser GmbH & Co. KG

2011

Platz 1: HiPP-Werk Georg Hipp

Platz 2: SkodaAuto Deutschland GmbH

Platz 3: Staatl. Lotterieverwaltung Bayern

2012

Platz 1: Real I.S.

Platz 2: PricewaterhouseCoopers Deutschland

Platz 3: Deloitte

2013

Platz 1: Hohenstein Institute

Platz 2: Medienhaus Lensing

Platz 3: Schülke

2014

Platz 1: Gazprom Deutschland

Platz 2: Dachser SEDachser SE

Platz 3: Hirschvogel

2015

Platz 1: Interhyp

Platz 2: Staatl. Lotterieverwaltung Bayern

Platz 3: Gazprom Deutschland

2016

Platz 1: Interhyp

Platz 2: GIZ

Platz 3: Constantia Flexibles

2017

Platz 1: Interhyp

Platz 2: Staatl. Lotterieverwaltung Bayern

Platz 3: Dachser SE

2018

Platz 1: Interhyp

Platz 2: Alphatrains Europe

Platz 3: Dachser

2019

Platz 1: Post AT

Platz 2: ZeppelinZeppelin Baumaschinen GmbH

Platz 3: AltanaAltana

2020

Platz 1: Dachser SE

Platz 2: Funk Gruppe GmbH

Platz 3: Post AT

2021

Platz 1: Dachser SE

Platz 2: Hirschvogel

Platz 3: Post AT

2022

Platz 1: Camlog

Platz 2: ifm electronic gmbh

Platz 3: Dachser SE