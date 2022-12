Kaum scheint die Corona-Pandemie überwunden zu sein, sind es steigende Energiepreise und Inflationsängste, die Unterbrechung globaler Lieferketten sowie die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, die CIOs erneut auf Trab halten. Doch im Gegensatz zu früheren Krisenzeiten, in denen sich IT-Führungskräfte vor allem auf Effizienzsteigerung und die Senkung der Betriebsausgaben konzentrierten, werden CIOs und ihre Kollegen aus der Technologiebranche im Jahr 2023 ihre StrategienStrategien und Investitionen stärker auf die Steigerung der operativen Anpassungsfähigkeit und Resilienz ausrichten.

Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die Modernisierung und DigitalisierungDigitalisierung von Systemen zum Kunden- und Mitarbeitermanagement, die Automatisierung von operationalen Geschäftsprozessen sowie ein besseres Risiko- und Energiemanagement entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Gleichzeitig zwingen die volatilen Marktbedingungen Unternehmen, verstärkt Innovationsnetzwerke zu nutzen und Kooperationen über die traditionellen Geschäftsprozesse und Technologiebereiche hinaus voranzutreiben.

In der Fertigung beispielsweise werden Weiterentwicklungen in der additiven Fertigung (3D-Druck3D-Druck) Innovations-Ökosysteme rund um das Rapid Prototyping und die lokale Auftragsabwicklung vorantreiben. Gleichzeitig werden Technologien im Bereich der erweiterten und virtuellen Realität (AR, VR) die interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern. So entstehen kollaborative Lösungen zur Verbesserung des Kunden- und Mitarbeitererlebnisses, beispielsweise im Bereich Customer Service und in der Lagerverwaltung.

Darüber hinaus zwingt das deutsche Lieferkettengesetz Unternehmen, massiv in Lösungen zu investieren, um Einrichtungen und Betriebsabläufe ihrer Zulieferer aus der Ferne zu überwachen. Damit schaffen sie langfristig auch die Grundlage für mehr operative Widerstandsfähigkeit und eine besseres Energiemanagement.

CIO-Prioritäten für 2023

Die Pandemie hatte die europäischen Cloud-Investitionen bereits stark angekurbelt. Aber angesichts des Ukraine-Konflikts, der Notwendigkeit, komplexe europäische Vorschriften einzuhalten und auf die allgemeine Marktvolatilität zu reagieren, werden CIOs ihre Cloud-Strategien weiterentwickeln. Es wird nicht mehr nur um einfache Cloud-Migrationen gehen.

So werden CIOs im Jahr 2023 Cloud-TechnologienCloud-Technologien nutzen, um operative Kosten transparenter zu machen und gleichzeitig die Flexibilität in allen Bereichen zu erhöhen. Zudem werden sich viele CIOs von hybriden Cloud-Umgebungen in Richtung Public-Cloud-Lösungen bewegen, um die Ausfallsicherheit auf allen Ebenen des Stacks zu erhöhen und ein effizienteres Energiemanagement zu etablieren. Auch klassische ERP-Systeme werden schrittweise in die Cloud überführt. Viele Unternehmen werden dabei die zugrundeliegenden Wertschöpfungsketten und Geschäftsprozesse neu ausrichten müssen, um die gewünschten Skaleneffekte zu erreichen.

Zugleich bleiben bessere Business-Insights und Analysen weiterhin im Fokus von CIOs. Doch erfordert die Kombination neuer Entwicklungen in Bereichen wie Edge Computing, Internet of ThingsInternet of Things (IoT) und künstlicher Intelligenz eine Überwindung von Silo-Strukturen zur erfolgreichen Datenverwertung.

IT-Fachkräftemangel bleibt ein zentrales Problem

Trotz der wirtschaftlichen Krise bleibt der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern für CIOs ein großes Problem. 2023 geht es vor allem darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich eine gesunde Mischung aus kreativen und interdisziplinären SkillsSkills entwickeln kann. Auch werden CIOs verstärkt auf externe Mitarbeiter-Pools von Dienstleistern und externen Communities zurückgreifen, um zeitnah Nachfragespitzen bedienen zu können.

Und schließlich müssen CIOs 2023 auch ihre eigenen Fähigkeiten und ihren Führungsstil weiterentwickeln. Denn Unternehmen brauchen eine Führungspersönlichkeit, die den technologischen Wandel sowohl intern als auch extern vorlebt und vorantreibt. Sonst laufen sie Gefahr, Kunden und Mitarbeiter zu verlieren. Dabei spielt vor allem der Aufbau von Vertrauen eine zentrale Rolle. Erfolgsentscheidend ist aber auch die Fähigkeit des CIOs, mit allen Entscheidungsträgern ein gemeinsames Verständnis für den Mehrwert von Technologie für das Unternehmen, die Mitarbeiter und Kunden zu entwickeln. (wh)

Top-10-Liste der wichtigsten CIO-Trends 2023

1) Ausweitung der Cloud-Strategie

2) Nutzung von Data Analytics für effektives Supply-ChainSupply-Chain- und Energiemanagement

3) Automatisierung von Geschäftsprozessen für bessere Produktivität

4) Neuausrichtung von Kernprozessen durch die Brille des Kunden

5) Ausweitung von Datensicherheit und DatenschutzDatenschutz

6) Umsetzung von hybriden Arbeitsplatzmodellen

7) Platform-basierte Co-Innovation und strategische Partnerschaften

8) Business-Wertbetrag von Technologie messen und kommunizieren

9) Breiteren Skill-Mix der IT schaffen

10) Nutzung von externen Mitarbeiter-Pools und agilen Methoden