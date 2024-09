Manchmal findet man die vielversprechendsten Technologien direkt vor der eigenen Haustür - man muss nur den geschäftlichen Nutzen erkennen, der mit ihrem Einsatz verbunden ist. Es geht um Tools, mit denen man innovativ sein, die Kunden besser bedienen und die Geschäftsabläufe optimieren kann und die ihre Unternehmen vor bösartigen Akteuren schützen.

Neben der generativen KIgenerativen KI, die möglicherweise auf eine Korrektur der hohen Erwartungen zusteuert, gehörten zu den interessantesten - disruptivsten - Technologien für Unternehmen auch etablierte Ansätze, die einen zweiten oder dritten Blick wert sind. Das Potenzial von Bestandssystemen zu erkennen ist eine weitere Möglichkeit, positive Veränderungen zu bewirken.

Machine Learning feiert ein KI-Comeback

Während sich viele Unternehmen darauf konzentrieren, in generative KI einzusteigen und noch mit dem ROIROI kämpfen, liefert maschinelles Lernen (MLML) bereits einen geschäftlichen Mehrwert, sagt Cory Chaplin, Managing Partner of Technology bei West Monroe Partners. Dieser seit langem etablierte Zweig der künstlichen Intelligenz ist in der Lage, noch mehr zu leisten - vor allem, wenn Unternehmen entdecken, was ML bereits heute für sie bewirken kann. "Wir haben aus erster Hand erfahren, wie ML Prozesse optimieren und die Entscheidungsfindung verbessern kann, was zu mehr Effizienz und Kosteneinsparungen führt", erinnert sich Chaplin.

Abonnieren Sie unsere CIO-Newsletter für mehr Einblicke, Hintergründe und News aus der CIO-Community.

"Auch wenn KI zweifellos ihren Reiz hat, ist es wichtig, dass Führungskräfte die breiteren und vielseitigeren Anwendungsmöglichkeiten des traditionellen ML zu schätzen wissen", so der Experte. Zukünftig würden Investitionen in ML-Technologien und deren effektive Integration in die Geschäftsabläufe der Schlüssel sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben und langfristigen Erfolg zu erzielen. Er fügt hinzu: "Die Fähigkeit, Trends aufzuschlüsseln und die treibenden Kräfte hinter wichtigen Kennzahlen zu verstehen, liefert wichtige Erkenntnisse für die strategische Entscheidungsfindung."

Datenorchestrierung ebnet den Weg zur Transformation

Tools, die isolierte Daten in verwertbare Erkenntnisse umwandeln, tragen dazu bei, effizienter zu werden und bedeutende Veränderungen voranzutreiben. Zudem kann die Integration von Daten aus internen und externen Quellen einen umfassenderen Überblick über Abläufe bieten und IT-Verantwortlichen dabei helfen, kritische Korrelationen zu erkennen. "Wir sind ständig auf der Suche nach Innovationen, um die Art und Weise zu verbessern, wie unsere Plattform Daten verwaltet, aggregiert und Erkenntnisse für unsere Kunden bereitstellt", berichtet Rob Skillington, CTO und Mitbegründer von Chronosphere.