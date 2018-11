Das legendäre Black Book, in dem IDC die weltweiten ITK-Spendings ausweist, gibt es seit den 1980er Jahren. Man könnte vielleicht denken, dass es heutzutage kaum noch überraschende Kennzahlen gibt. Die Technologiebranche ist deutlich gereift und ein wichtiger Bestandteil der Weltwirtschaft. Was sich allerdings verschoben hat, ist der Fokus. Die IT-Gesamtausgaben mögen zwar heute vorhersehbarer sein als in der Vergangenheit, da sich ein zunehmender Anteil der Ausgaben für IT von volatilen Investitionen in relativ stabile Opex bewegt, was auch auf das immense Wachstum von Cloud und Mobility zurückzuführen ist.

Der Schlüssel zu einem echten Wettbewerbsvorteil in der IT-Industrie liegt allerdings immer noch darin, frühzeitig Veränderungen, Abweichungen und unerwartete Trends zu erkennen – um entsprechend darauf reagieren zu können. Die spannendsten Annahmen, die einen direkten Einfluss auf die weltweiten IT-Investitionen haben könnten, stellen wir an dieser Stelle vor:

Neue Technologien schieben ab 2020 die nächste IT-Welle an

Die traditionellen ITK-Ausgaben (Hardware, Software, IT-Dienstleistungen und Telekommunikation) korrelieren inzwischen weitestgehend mit dem BIP. Während dies natürlich global gesehen von Land zu Land unterschiedlich ist und die Schwellenländer nach wie vor eine Diskrepanz zwischen dem jährlichen Wachstum der IKT und dem der übrigen Wirtschaft aufweisen, entwickelt sich die traditionelle IT-Branche analog der Gesamtwirtschaft. IDC geht davon aus, dass bis 2020 neue Technologien wie IoT-Sensoren, Drohnen, AR/VR-Viewer und 3D-Drucker einen Wachstumsschub in der gesamten Branche auslösen werden und einen großen Teil der Spendings für sich reklamieren werden.

Wie aus dem IDC Black Book hervorgeht, wird die gesamte ITK unter Einbeziehung neuer Technologien ab 2020 mit einem Wachstum von mehr als sechs Prozent auf insgesamt über sechs Billionen US-Dollar im Jahr 2022 wachsen. Neue OT-Software und dazugehörige Dienstleistungen treiben den Markt immens an. Während das aktuelle Jahrzehnt im Zeichen von Cloud und Mobile steht, wird das nächste durch ubiquitäres Computing und digitale Transformation geprägt sein.

Smartphone-Markt wächst, alle anderen Devices im freien Fall

Die weltweite Smartphone-Industrie hat ihren Wachstumskurs in Bezug auf Umsätze fortgesetzt, obwohl sie erstmalig einen Rückgang des jährlichen Absatzes verzeichnete. Die Anbieter verlagerten ihr Angebot in Richtung höherpreisige Midrange- und Premium-Geräte. Dieser Trend wird voraussichtlich fortbestehen, auch wenn die Preise in den reifen Volkswirtschaften und gesättigten Märkten in den kommenden Jahren ihr Peak erreicht haben werden. Wir beobachten allerdings eine große Anzahl von Handy-Nutzern in Schwellenländern wie China und Indien, die in den nächsten fünf Jahren ihre Einstiegsgeräte in Mittelklasse- und Premium-Handys umtauschen werden.

Andere Device-Kategorien konnten dieses clevere Modell nicht adaptieren. Die Ausgaben für PCs erholten sich 2017 zwar kurzzeitig und führten zu einem lang ersehnten positiven Wachstum, was zum Teil auf Ausgaben für höherpreisige Notebooks und neue Formfaktoren zurückzuführen ist - obwohl das Wachstum vor allem durch die Ablöse von Altgeräten im Business-Umfeld bzw. Unternehmensupgrades getrieben wurde. Doch diese Entwicklung wird nicht von Dauer sein wird.