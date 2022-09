Seit 1. Juli 2022 ist Dietmar SchulzDietmar Schulz CIO des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart, einer Einrichtung des BoschBosch Health Campus der Robert Bosch Stiftung. Der Physiker und Ökonom zeichnet als CMIO (Chief Medical Information Officer) des Bosch Health Campus auch für dessen gesamte Digitalisierung verantwortlich. Schulz berichtet direkt an den CEO und Geschäftsführer der Bosch Health Campus GmbH, Mark Dominik Alscher.

Schulz kommt vom Universitätsklinikum Tübingen, wo er über vier Jahre als CIO tätig war. Bevor er in die Gesundheitsbranche wechselte, war er von 2014 bis 2018 als Head of Portfolio Management bei T-Systems. Seine Karriere hatte Schulz im Jahr 2000 im Beratungsgeschäft bei Accenture begonnen, wo er nach mehr als 13 Jahren und zuletzt als Senior Manager ausschied.

In seiner neuen Position als CIO und CMIO stehen wichtige Aufgaben auf seinem Programm:

Organisationsentwicklung des bisher eher betriebslastigen IT-Bereichs zu einer innovationsfähigen Organisation, in der Fachabteilungen und IT agil zusammenarbeiten

Modernisierung der IT-Infrastruktur

Aufbau einer modernen Service-orientierten Architektur zur Entkopplung der Systemlandschaft und zur sicheren Integration von externen Anwendungen

Darauf aufbauend Umsetzung der gesetzlich geforderten Digitalisierungsprojekte aus dem Krankenhauszukunftsgesetz (beispielsweise Patientenportal mit Telemedizin-Services, bessere Automatisierung der Behandlungsprozesse, übergreifende IT-Sicherheit)

Technische Expertise und Lösungen der Bosch Gruppe in den Gesundheitsbereich übertragen

Digitale Lösungen in der Patientenversorgung

Schulz freut sich besonders, dass er in seiner neuen Rolle nicht nur IT-Leiter ist, sondern auch die Gesamtverantwortung für die Digitalisierung des gesamten Bosch Health Campus hat: "Das beinhaltet neben technischen Entscheidungen auch die fachliche Verantwortung dafür, dass digitale Lösungen in der Patientenversorgung, Forschung und Bildung übergreifend optimal zusammenspielen und schrittweise auch die Ideen aus den zahlreichen Förderprojekten der Robert Bosch Stiftung umsetzen." Beispielsweise werde es darum gehen, die durch die Robert Bosch Stiftung geförderten Primärversorgungszentren (sogenannte "PORT-Zentren") im Sinne einer intersektoralen Versorgung mit der stationären Versorgung zu integrieren.

Ein weiteres Thema sei es, mit der am Bosch Health Campus angesiedelten datengetriebenen Forschung direkt die personalisierte Therapie von Patientinnen und Patienten zu unterstützen. "Diese Ziele werden ähnlich auch an den Unikliniken verfolgt", so Schulz. "Allerdings glaube ich, dass in der vergleichsweise kleinen Größe des Bosch Health Campus eine Chance liegt, mit mehr Fokus wirkliche Ende-zu-Ende Lösungen zu gestalten."

Agilität und Kooperation

Schulz hält viel von agilen, eher dezentralen Organisationen, die geleitet durch eine Unternehmensstrategie weitgehend selbstorganisiert handeln. In deutschen Krankenhäusern seien solche Organisationsformen bisher aber eher unüblich. "Der Bosch Health Campus bietet mit der innovativen Bosch-Gruppe im Hintergrund allerdings den idealen Nährboden, neu zu denken und moderne Organisationsformen auch im Krankenhaus einzusetzen", ist der CIO überzeugt. "Ich möchte am Bosch Health Campus eine moderne Digitalisierungsorganisation aufbauen, in der die Fachabteilungen aus Medizin und Verwaltung mit der IT, Technik und Medizintechnik weitgehend agil zusammenarbeiten."

CEO Alscher freut sich, den Diplom-Physiker mit einem MBA-Abschluss in Gesundheitsökonomie an Bord zu haben, denn er "ist Experte für IT im Gesundheitswesen und bringt langjährige Erfahrung in der Führung großer IT-Organisationen und Projekte mit."