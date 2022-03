In Nürnberg sollen junge Leute, die noch in Ausbildung sind, schneller und einfacher an Tickets für den Öffentlichen Nahverkehr kommen. Darauf zielt der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) mit einem neuen digitalen Portal ab. Bei der Ausschreibung um das sogenannte Schülerportal setzte sich HanseCom durch. Ziel ist nicht nur die Vereinfachung auf Kundenseite, sondern auch mehr Effizienz in der Sachbearbeitung.

Die VGN will eine "zentrale Plattform für den Ausbildungsverkehr" schaffen, die Eltern, Schülern, Auszubildenden, Studierenden, Aufwandsträgern und Verkehrsunternehmen zur Verfügung steht und sämtliche Prozesse digital unterstützt. Der Verkehrsverbund will dabei von HanseComs Abo-Online für Schülerverkehre mit Schnittstellen zu den Schulaufwandsträgern und Verkehrsunternehmen profitieren.

So soll die Nachwuchs-Kundschaft künftig rund um die Uhr online Verbundpässe beantragen, Tickets bestellen und ihre Antrags- und Stammdaten verwalten können. Die jungen Leute brauchen sich nicht mehr an die Schulen und VGN-Verkaufsstellen zu wenden.

Teil eines größeren Innovationsprojekts

Die Schulaufwandsträger, die Berechtigungen für die Fahrkarten nach dem Ausbildungstarif prüfen müssen, erhalten entsprechende Anträge dann ebenfalls digital. Die Plattform soll die Daten für die Ticketbestellungen an die Verkehrsunternehmen übertragen, so dass sie nicht mehr manuell erfasst werden müssen. Für sich selbst sieht die VGN einen Vorteil darin, dass alle zur Einnahmenaufteilung benötigten Daten in einheitlichen Formaten vorliegen werden.

Das VGN Schülerportal ist Teil eines Innovationspakets, das der Freistaat Bayern und der Verkehrsverbund über einen Zeitraum von fünf Jahren zu gleichen Teilen finanzieren. Im Rahmen dessen werden beispielsweise auch ein Pilotprojekt für einen kilometerabhängigen E-Tarif und ein Bestpreis-Abrechnungssystem entwickelt.

