1968 wettete David Levy, dass er in den kommenden zehn Jahren keinen Wettkampf gegen einen Schachcomputer verlieren wird. Levy wusste, was er tat: Er war nicht nur ein exzellenter Schachspieler, sondern auch Autor im Themenbereich "Künstliche Intelligenz" und an der Entwicklung von Computern und Software beteiligt. 1978 gewann er gegen das damals stärkste Schachprogramm seinen Wettkampf noch mit 4,5:1,5 Punkten. 1989 gelang es einem Schachprogramm dann, das Match gegen Levy zu gewinnen. Gegen Garry Kasparov, den damals amtierenden Schachweltmeister, konnte sich ein mit viel Aufwand extra dafür konstruierter Computer erst 1997 durchsetzen.

Heute wird der Fortschritt in der IT nicht mehr in Jahrzehnten, sondern in Jahren gemessen. Was zahlreiche spannende Möglichkeiten eröffnet, ist für CIOs indes eine enorme Herausforderung: Sie müssen jährlich festlegen, wofür sie ihr Budget verwenden wollen - können aber aufgrund der raschen Entwicklung kaum noch langfristig planen. Das ist für alle Verantwortlichen schwierig - unabhängig davon, zu welcher der folgenden drei CIO-Kategorien sie gehören:

CIOs mit stark begrenztem Budget, knappen Personalressourcen und steigenden Anforderungen an die IT-Leistungen im Unternehmen; CIOs mit großzügigem Budget, die langfristig planen können und dafür Perspektiven brauchen; CIOs, die ihre IT konsolidieren und Investitionen reduzieren, dafür aber zielgerichtet in die jeweils besten Produkte und Lösungen investieren wollen.

Die Grundlagen: Daten speichern und analysieren

Aufgabe von CIOs und Unternehmen aus allen drei Kategorien ist es, für 2022 und die folgenden Jahre die Digitalisierung voranzutreiben. Diese ist kein Selbstzweck, sondern soll immer eine Wertsteigerung schaffen. Wie der Mehrwert realisiert wird, ist derzeit den meisten Unternehmen jedoch noch nicht klar. Es gibt oft einzelne Projekte, sei es eine App zur Kundenkommunikation, eine Lösung für Predictive Maintenance oder ein IoT-Szenario zur Optimierung der Logistik, die erfolgreich umgesetzt werden. Doch damit ist die Digitalisierung im Unternehmen längst nicht abgeschlossen.

Im Gegenteil: Dann nimmt die Digitalisierung oft erst richtig Fahrt auf. Dabei basieren alle Aktivitäten - geplante und ungeplante - auf Daten und deren Auswertungen. Es bietet sich also an, hier anzusetzen und die Grundlage für eine effiziente, sichere und langfristig flexible Storage-Infrastruktur zu schaffen.

Auf die richtige Storage-Infrastruktur setzen

Möglich wird dies mit dem breiten Storage-Portfolio von Huawei. Die integrierte Data Management Engine automatisiert ressourcenintensive manuelle Aufgaben. Dank der integrierten, eigenentwickelten KI-Prozessoren lernen Huawei-Produkte während der Nutzung dazu. Sie passen sich unter anderem in Bezug auf Auslastung oder Lastverteilung an die Gesamtumgebung an und stellen sich auf Veränderungen ein. Auch proaktive Wartung und frühzeitige Warnung vor Systemfehlern ist dadurch möglich. Nicht umsonst hat Gartner Huawei kürzlich als "Fastest Growing Leader" im "2021 Gartner Magic Quadrant for Primary Storage" ausgezeichnet.

