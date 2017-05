Unter dem Motto "Human Centric Innovation - Digital Co-Creation" macht die Fujitsu World Tour 2017 am 23. Mai Halt in Berlin. Neben internationalen Wissenschaftlern und Digitalisierungsexperten wird auch Bestsellerautor und Digitalisierungsberater Karl-Heinz Land auf der Bühne stehen und über die radikalen Veränderungen in der Geschäftswelt durch den Megatrend der Digitalisierung sprechen.

In seinem Buch "Digitaler Darwinismus" hat Land herausgearbeitet, wie die Digitalisierung ganze Branchen und Geschäftsmodelle umkrempelt. Wie können Unternehmen sicherstellen, dass sie die vielfältigen Chancen, die ihnen der digitale Wandel bietet, konsequent nutzen? Auf der Fujitsu World Tour in Berlin zeigt der Autor praxisnahe Szenarien auf, wie Unternehmer sich für die Zukunft wappnen können.

Wer schon immer wissen wollte, was smarte Impantate mit NFC- oder RFID-Chips unter der Haut bewirken können, erfährt es von Patrick Kramer, dem Geschäftsführer von Digiwell. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Rechnungen via Bitcoin mit nur einer Handbewegung zahlen oder eine verschlossene Tür mit einem Wink öffnen. Kramer, ein Provokateur, macht auch vor smarten Gehirnimplantaten nicht halt.

Renommierte CIOs, Forscher und Wissenschaftler berichten

Spannende Beiträge sind auch in den Panel-Diskussionen zu erwarten. Stefanie Kemp, Head of CIO Office bei der innogy SE, wird berichten, welche Chancen und Risiken die Digitalisierung für den Energiekonzern birgt. Ebenfalls zu Gast ist Hans-Joachim Popp, CIO des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Sein Thema sind die Sicherheitsrisiken, die in der digitalen Welt auf Unternehmen zukommen.

Fujitsu selbst wird in seiner Veranstaltungsreihe gemeinsam mit einigen Topkunden zeigen, wie die digitale Zukunft gestaltet werden kann. Das Unternehmen zeigt auf der World Tour innovative und ganzheitliche Lösungsvorschläge in Themenbereichen wie Artificial Intelligence, Industrie 4.0 oder Cyber Security. Dabei wird das "Fujitsu Innovation Gathering" eine entscheidende Rolle spielen: Internationale Forscher und Wissenschaftler der Fujitsu Laboratories aus Europa, Japan, China und den USA kommen nach Berlin um anhand von konkreten Einsatzszenarien zu zeigen, welche Innovationen von heute die digitale (Geschäfts-)Welt und die Verwaltung von morgen beeinflussen werden.

Besuchen Sie die Fujitsu World Tour zusammen mit ca. 750 IT-Entscheidern aus ganz Deutschland! In hochkarätig besetzten Panel-Diskussionen werden wir die Thesen der prominenten Redner diskutieren und kritisch hinterfragen. Machen Sie mit und melden Sie sich an! Lassen Sie uns darüber sprechen, wie die Herausforderung der digitalen Transformation zu einer Chance wird!