Die gute Nachricht zuerst: In Sachen Diversität tut sich was in deutschen Unternehmen. Laut einer aktuellen Umfrage der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e.V. (DSAG) unter Frauen aus dem IT-Umfeld gab die Hälfte der Teilnehmerinnen an, Diversity werde bei deren Arbeitgebern "gut" (31 Prozent) bis "sehr gut" (19 Prozent) umgesetzt.

Die schlechte Nachricht: Die andere Hälfte berichtete vom Gegenteil. 42 Prozent der IT-Spezialistinnen erklärten, dass in puncto Diversity-Maßnahmen noch "Luft nach oben" sei, acht Prozent teilten mit, dass derartige Programme "überhaupt nicht" existierten.

Die DSAG fragte zudem ab, welche speziellen Maßnahmen ergriffen wurden. Spitzenreiter bei den Antworten waren "Gendergerechte und diverse Kommunikation" mit 35 Prozent der Antworten, gefolgt von "Interkulturelle Angebote" mit 23 Prozent und "Spezielle Fördermaßnahmen für Frauen" mit 22 Prozent. Weniger verbreitet sind offenbar "Diversity-Schulungen" (13 Prozent) und "Job-Rotationen" (sieben Prozent). Ein Teil der Befragten gab keine Antworten ab.

Offene Worte zu Diversität

Die ausführliche Umfrage der Interessensvertretung "Women@DSAG", an der 124 Frauen teilnahmen, bot viel Raum für Freitextantworten etwa zu Fragen wie "Was genau ist Diversität für Sie?", "Was Sie schon immer zu Diversität sagen wollten" oder "Ist Diversität ein hauptsächlich von Frauen getriebenes Thema - oder wie erleben Sie es?". Die Antworten seien so vielfältig wie das Thema selbst, so die DSAG. Ein Auszug:

"Diversity ist für mich, dass jeder so akzeptiert wird, wie er/sie/es sich selbst definiert und niemand durch sein Geschlecht diskriminiert wird, weder im beruflichen noch im privaten Umfeld."

"Diversity ist für mich nicht dieser Quatsch mit der gendergerechten Sprache, ehrlich gesagt fühle ich mich als Frau dadurch eher diskriminiert, da es von den eigentlichen Schwachstellen bei der Gleichbehandlung vor allem im beruflichen Umfeld der Geschlechter vortrefflich ablenkt."

"Da, wo Diversität gelebt wird, sind keine besonderen Fördermaßnahmen für Frauen notwendig.

"Es muss aber darauf geachtet werden, dass die Frauen daraus kein eigenes Thema machen, sondern alle mitabholen, damit es zum gemeinsamen Thema wird."

"Fühle mich nicht benachteiligt und finde diese ganzen Diskussionen einfach nur nervig und anstrengend."

Mode-Erscheinung und Corporate Branding

Diese Aussagen zeigten, so Franziska Niebauer, Mitglied des Women@DSAG-Kern-Teams, wie vielfältig das Thema sei. Sie beobachtet: "Es gibt Unternehmen, die Diversität extern als Botschaft und Wert feiern, in der eigenen Unternehmensstruktur aber leider ziemlich homogen aufgestellt sind."

Hier bestehe die Gefahr, dass Diversität zu einer Modeerscheinung werde und lediglich dem Corporate Branding diene, das nur noch den Weg zu neuen Kundinnen und Kunden beziehungsweise neuen Mitarbeitenden (Stichwort: RecruitingRecruiting) ebnen soll, anstatt in den Köpfen und den Unternehmensstrukturen umgesetzt zu werden. Niebauer wünscht sich einen Konsens für Diversität und Gleichberechtigung unter Einbezug aller Stakeholder.

Diversität ist nicht nur ein Frauenthema

Bezüglich des Arbeitsmarktes beobachtet Kernmitglied Anna Hartmann: "Es ist selbst 2022 sehr schwer, weibliche Nachwuchskräfte für die IT-Berufe zu finden." Genauso schwer sei es aber auch für Männer, Positionen in traditionell eher frauendominierten Berufen zu finden, beispielsweise im Finanz-, Office- oder Personalbereich. "Das sollte sich definitiv ändern, und zwar in beide Richtungen. Diversität ist daher nicht nur ein Frauenthema!"

