Projektmanagerin Antoinette Gschwind arbeitet seit 13 Jahren für die DKB ServiceDKB Service und ist Mitgestalterin eines ehrgeizigen StrategieprozessesStrategieprozesses. Bis 2023 will die BankBank mehr und schneller wachsen, in dem sie das Kerngeschäft stärkt sowie Produkte standardisiert, digitalisiertdigitalisiert und so skalierbar macht. Für Gschwind ist klar: "Da die Kunden von einer BankBank heute einen besseren, digitalen und nachhaltigeren Service erwarten, braucht es auch eine andere Unternehmenskultur, die auf Beteiligung setzt. Strategie soll nicht von oben vorgegeben, sondern gemeinsam erarbeitet werden."

Transformation: Alle arbeiten mit

Vor drei Jahren analysierte die DKB Service zusammen mit der Berliner Beratung Intraprenör in einem ersten Schritt die Unternehmenskultur. Intraprenör-Mitgründer Gregor Kalchthaler sieht den "holistischen Wandel als Riesenherausforderung. Man muss alles verändern, den Umgang mit Mitarbeitern, den Umgang mit Kunden, die Prozesse. Unser Transformationsteam ist selbstorganisiert, jetzt fangen alle an mitzuarbeiten."

Im April 2019 lud das Team um Gschwind und Kalchthaler alle 160 Führungskräfte der DKB Service zum Unternehmenstag ein. "Wir fragten uns zunächst, was Service eigentlich bedeuten kann", sagt Gschwind. Jedes Geschäftsfeld hat ein Service-Versprechen definiert.

Erklärvideos statt Powerpoint

Nach diesem Kick-off auf Führungsebene ging man in die Breite. Die Servicestrategie sollten Geschäftsführer und Mitarbeiter zusammen in einer Veranstaltungsreihe erarbeiten, über Standorte, Hierarchien und Bereiche hinweg. An bisher fünf der 17 Standorte fanden vierstündige Strategie-Dialoge statt, statt Powerpoint-Präsentationen gab es Erklärvideos für komplexe Themen und Dialogbilder, in denen die Ziele skizziert wurden.

"Zu den Strategie-Dialogen holen wir Feedback ein und arbeiten es ein", sagt Projektmanagerin Gschwind. "Wir sind im stetigen Beta-Modus. Auch die Führungskräfte beginnen sich stärker untereinander zu vernetzen." Letztere müssten sich stärker als Coach verstehen und können das nötige Mindset in einem mehrmoduligen Leadership-Programm erwerben. Auch die Mitarbeiter sollen lernen, auf Augenhöhe mit den Chefs zu kommunizieren. "Wir befinden uns auf einer Langzeitreise des Lernens, die Jahre dauern kann. Mit transparenter Kommunikation fängt es jetzt an," ist Gschwind überzeugt.