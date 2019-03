Nach zweijähriger Bauzeit hat der Finanzdienstleister Volkswagen Financial ServicesVolkswagen Financial Services das laut "Braunschweiger Zeitung" größte und modernste RechenzentrumRechenzentrum der Region im Braunschweiger Gewerbegebiet Rautheim in Betrieb genommen.

Die Investitionssumme betrug rund 65 Millionen Euro. Das Rechenzentrum umfasst über 2.000 Quadratmeter auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne. Die Kasernenfläche war 2003 von der Bundeswehr aufgegeben worden.

Zukunftssicher für 20 Jahre

Der VW-Finanzdienstleister betreibt dem Bericht zufolge bereits zwei Rechenzentrum in Braunschweig, am Hauptsitz des Unternehmens. Die Kapazitäten des neuen, dritten Rechenzentrums sollen Volkswagen Financial Services für die kommenden 15 bis 20 Jahre zukunftssicher machen, sagte IT-Vorstand Mario Daberkow.

Dem Bericht zufolge musste der örtliche Stromversorger BS-Energy für den Energieverbrauch des neuen Rechenzentrums ein nahes Umspannwerk aufrüsten. Im Gebäude wurden 42 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Die Abwärme, die das Rechenzentrum durch die Kühlung seiner ServerServer erzeugt, solle in das Fernwärmenetz eingespeist werden und Häuser in einem nahen Baugebiet versorgen.

"Damit setzt einer der größten Arbeitgeber unserer Stadt erneut ein Zeichen für den Standort Braunschweig", sagte der Braunschweiger Wirtschaftsdezernent Gerald Leppa.

Fläche 36.000 Quadratmetern gesichert

Volkswagen Financial Services habe sich insgesamt eine Fläche von 36.000 Quadratmetern gesichert. Das böte die Möglichkeit, später die Fläche über einen zweiten und dritten Bauabschnitt auf maximal 5.000 Quadratmeter zu vergrößern.

VW-Finanzdienstleister

Unter der Marke "Volkswagen Financial Services" bieten die Volkswagen Financial Services AGVolkswagen Financial Services AG und ihre Tochtergesellschaften als auch ihre Schwestergesellschaft Volkswagen Bank GmbHVolkswagen Bank GmbH Dienstleistungen an. Diese Dienstleistungen sind Bank-Dienstleistungen (durch die Volkswagen Bank GmbH), Leasing-Dienstleistungen (durch die Volkswagen Leasing GmbHVolkswagen Leasing GmbH), Versicherungs-Dienstleistungen (durch die Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Autoversicherung AG) und Mobilitäts-Dienstleistungen.

Volkswagen Financial Services | Rechenzentrum

Branche: FinanzdienstleisterFinanzdienstleister

Zeitrahmen: Rund 5 Jahre (3 Jahre vorbereitende Planung, 2 Jahre Umsetzung)

Mitarbeiter: Mehr als 150 Personen

Aufwand: Rund 65 Millionen Euro

Größe: Rund 2.000 Quadratmeter

Einsatzort: weltweite Rechenzentrumsdienstleistungen für den Konzern

Internet: www.vwfs.com