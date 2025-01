Im Rahmen des Projekts arbeiten die DRK-Service GmbH und Discvision Solutions zusammen. DRK-Service ist eine Tochter des DRK. Sie unterstützt das Deutsche Rote Kreuz dabei, Dienstleistungen und Produkte einzuführen.

Discvision Solutions in Paderborn hat mit Smartcare ein System auf Basis von Alexa Smart Properties (ASP) for Senior Living entwickelt. Es verwendet die Sprachsteuerung von Alexa und Skills, die auf die speziellen Anforderungen von Seniorinnen und Senioren sowie von Pflegekräften zugeschnitten sind.

Bei dem Projekt übernimmt Discvision die Implementierung von ASP in Einrichtungen des DRK. Über Tools und Anwendungsschnittstellen lassen sich Alexa-fähige Systeme vor Ort konfigurieren und verwalten, auch solche, die nicht von AmazonAmazon stammen.

Von Erinnerungsfunktionen bis Unterhaltung

ASP for Senior Living ist seit Ende 2022 in Deutschland verfügbar. Mithilfe des Systems können Senioren zu Hause oder in einer Pflegeeinrichtung über ein Alexa-Endgerät per Sprachbefehl oder Touch-Eingabe mit Angehörigen und Freunden Kontakt aufnehmen. Außerdem erhalten sie Zugang zu Unterhaltungs- und Fitnessangeboten und können einen Kalender einrichten und Erinnerungen definieren.

Sind die Wohnungen beziehungsweise Zimmer mit "smarten" Lampen und Heizungsreglern ausgestattet, ist zudem möglich, per Sprachbefehl das Licht an- und ausschalten und die Raumtemperatur anzupassen. Die Pflegekräfte wiederum haben die Möglichkeit, sich über Alexa mit den Bewohnern auszutauschen und Durchsagen durchzuführen.

Mehr Zeit für die Pflege

"Die Einführung von Alexa Smart Properties for Senior Living stellt eine gute Grundlage dar, um älteren Menschen in Deutschland zu einem selbstständigeren, komfortableren und vernetzten Wohnen zu verhelfen", sagt Ulrich Starz, Prokurist der DRK-Service GmbH. "Mit Alexa und dem Einsatz innovativer Sprachtechnologie können wir auch unseren Pflegekräften wertvolle Unterstützung bei der Betreuung bieten." Dies sind angesichts des Mangels an Pflegefachkräften und der rapide wachsenden Zahl von Pflegebedürftigen wichtige Punkte.

DRK-Service informiert derzeit die Senioreneinrichtungen des DRK über ASP. Bereits im Einsatz ist das System zusammen mit Endgeräten der Reihe Amazon Echo Show 8 beim Projekt "Lena" des DRK-Kreisverbands Mühlheim im Markgräflerland (Baden-Württemberg). Zielgruppe sind Seniorinnen und Senioren, die alleinstehend sind und zu Hause Unterstützung benötigen.

Deutsches Rotes Kreuz | Digitalisierung in Pflege

Branche: GesundheitGesundheit

Use Case: Bessere Betreuung von Senioren zu Hause und in Pflegeeinrichtungen

Lösung: Alexa Smart Properties for Senior Living und spezielle Skills

Partner: Amazon DeutschlandAmazon Deutschland Services; Discvision Solutions