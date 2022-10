Für die Vaillant Group, einem internationalen Hersteller von Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik, hat sich seit dem späten 19. Jahrhundert viel getan. Entstanden aus einer Meisterwerkstatt für Installationsarbeiten, die Johann Vaillant 1874 gegründet hat, hat sich die Vaillant Group zu einem Marktführer entwickelt, der in über 60 Ländern tätig ist. Rund 16.000 Mitarbeitende arbeiten daran, innovative Lösungen für die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts zu entwickeln. Und dabei haben sie viel zu tun. Die Branche wandelt sich extrem.

Im Fokus stehen vor allem zwei Punkte: Der Umstieg auf erneuerbare Energien. Und: Die Verbraucher wollen nicht mehr einfach nur ein Heizgerät kaufen. Sie erwarten eine Lösung: Wärme oder Kühlung, wenn sie benötigt wird und angepasst an ihre individuellen Bedürfnisse. Daher geht es für die Vaillant Group als Technikhersteller darum, nicht nur ein Produkt anzubieten, sondern um dieses herum zusätzliche Services zu entwickeln.

Customer IoT im Blick

Der Hebel dafür ist die Digitalisierung. Denn für Dienstleistungen wie eine vorausschauende Wartung braucht es Daten. Informationen von den Heizungsanlagen bei den Verbrauchern zu Hause müssen zunächst gesammelt und anschließend analysiert werden. "Es geht also um die Konnektivität unserer Endgeräte", erklärt Vaillant Group Director IT Steffen Ascher. "Wir nennen das Customer IoT."

Und diese ist durchaus herausfordernd. Die Heizungssysteme seien in den jeweiligen Haushalten sehr individuell aufgebaut, so Ascher. "Es gibt kein Schema F, nach dem man vorgehen kann, um den Betrieb zum Beispiel hinsichtlich Energieeffizienz zu optimieren. Um diese Daten auszuwerten, bewegen wir uns daher schon in Richtung Machine Learning." Und der Aufwand lohnt sich. Durch die Analyse der Maschinendaten sowie zusätzlicher Informationen - etwa zu Verbrauch oder Wetter - können Wartungs-Zyklen reduziert werden.

Eine wichtige Zielgruppe für digitale Dienstleistungen sind für die Vaillant Group die Fachhandwerker. Sie können von der Digitalisierung profitieren. Zum Beispiel können Fachhandwerker ihre Einsätze besser planen, wenn sie dank entsprechender Daten frühzeitig erkennen, wenn eine Heizungsanlage auszufallen droht. "Es ist daher für uns extrem wichtig, unsere Partner im Fachhandwerk mit effektiven digitalen Lösungen auszustatten, die sich einfach nutzen lassen", sagt Ascher.

Die Cloud sorgt für Flexibilität und Skalierbarkeit

Grundlage dafür sowie für die gesamte Digitalisierung bei der Vaillant Group ist eine leistungsfähige und reibungslos funktionierende IT. Bei dem Betrieb seiner IT-Infrastruktur arbeitet das Unternehmen mit dem globalen IT-Services-Unternehmen DXC zusammen. Cloud Computing sorgt dabei für die notwendige Flexibilität und Skalierbarkeit. So hat DXC die Vaillant Group dabei unterstützt, in 20 Monaten eine Cloud-Plattform zu implementieren, auf der ein großer Teil der IT nun läuft. Dabei wurde die Server-Infrastruktur auf die DXC Virtual Private Cloud migriert. Für alle SAP-Systeme liefert DXC Platform as a Service. DXC bezeichnet diese hybride Lösung aus Cloud-, Multicloud- und On-Premises-Plattformen als Cloud Right.

Zusätzlich betreut DXC Anwendungen wie die CRM-Software von Salesforce. Auch das ist ein wichtiger Baustein im IoT-Konzept der Vaillant Group. In der Cloud lassen sich die Kundendaten aus dem CRM-System mit den Informationen aus den Endgeräten kombinieren. Installateure haben somit alle relevanten Informationen auf einen Blick verfügbar - die Daten der Heizungsanlagen sowie die zugehörigen Informationen der Nutzer.

Die Unterstützung durch DXC bietet der Vaillant Group die Möglichkeit, sich auf die Weiterentwicklung des Angebots digitaler Services zu konzentrieren. "Wir als IT der Vaillant Group wollen uns mit den Change-the-Business-Projekten beschäftigen und uns um die Kundenberatung kümmern", sagt Ascher. "Um dafür den Freiraum zu haben, muss uns ein Service-Provider den Run-the-Business-Teil abnehmen." DXC erledige das sehr zuverlässig, weshalb die Vaillant Group schon seit vielen Jahren auf dessen Dienste setze, so Ascher.

Einen Vorteil sieht Ascher auch darin, dass es nun über die DXC Platform XTM eine einheitliche Verbindung für den Anwender gibt, die Unternehmen dabei hilft, Prozesse zu automatisieren. "Früher haben wir für die Anwendungsbetreuung sowie den Infrastrukturbereich jeweils ein eigenes Portal genutzt, über das dann zum Beispiel Incidents abgewickelt wurden", berichtet der CIO. Über eine Service-Now-Installation ist dafür nur noch ein Kanal zu DXC erforderlich. "Das macht es für den User natürlich extrem benutzerfreundlich."

Schneller Umstieg in der Pandemie

Die Nutzererfahrung zu verbessern, war auch ein Grund, die digitalen Arbeitsplätze innerhalb der Vaillant Group ebenfalls von DXC betreuen zu lassen. Mithilfe der DXC Platform XTM lässt sich das Bereitstellen von Workplace-Funktionen automatisieren.

Davon profitierte die Vaillant Group besonders zu Beginn der Pandemie. "Wir hatten mit Skype for Business zwar eine Lösung für die virtuelle Zusammenarbeit, doch erst als die Mitarbeitenden durch COVID-19 ins Home Office wechselten, wurde diese großflächig genutzt. "Diese Umstellung hat dann ab dem ersten Lockdown-Tag problemlos funktioniert - dank des Supports durch DXC", sagt Ascher. Der Dienstleister habe auch geholfen, als wenig später Office 365 eingeführt wurde. Dieser Wechsel habe ebenfalls sehr gut geklappt. "Auch seitens des Business gab es dafür positives Feedback", so Ascher.

Prozessharmonisierung auf dem Green Field

Diese einheitliche Plattform für Infrastruktur und Anwendungsbetreuung legt die Basis für weitere Projekte bei der Vaillant Group. So harmonisiert das Unternehmen gerade seine gesamten Backend-Prozesse. Dies sei ein Kern der Digitalisierungsstrategie, berichtet Ascher.

Die Fokussierung auf die Geschäftsergebnisse ist Basis für die erfolgreiche Umstellung auf die Cloud. Die Mission der Vaillant Group, den Kunden flexiblere und individuellere Services anzubieten, steht im Mittelpunkt der digitalen Transformation und ist der Ausgangspunkt von DXC für die Bereitstellung einer soliden IT-Basis für das Unternehmenswachstum.