Dass am 30. Juli 2018 die fusionierte DZ HYPDZ HYP als größte Immobilien- und Pfandbriefbank Deutschlands starten konnte, war auch dem erfolgreichen Go Live der IT geschuldet. Die erste Phase war geschafft, auch die weiteren Phasen konnten CIO Peter RingbeckPeter Ringbeck und seine Mannschaft, die aus bis zu 350 Personen - Mitarbeitern und externen Spezialisten - bestand, bis dato termingetreu abschließen.

Dabei hatte die Fusion von Deutscher Genossenschafts-Hypothekenbank und Westfälischer Landschaft Bodenkreditbank Ringbeck und seine IT vor eine Mammutaufgabe gestellt: Es galt, eine gemeinsame IT-Infrastruktur mit Rechenzentren, Netzwerken und Telefonie zu schaffen, bestehende Outsourcing-, Dienstleistungs- und Softwareverträge zu erweitern, eine integrierte SAP-basierte-IT-Plattform und ein integriertes Wertpapier- und Pfandbriefsystem zu entwickeln.

Nicht zu vergessen die Veränderungen, die eine Fusion für Organisation und Prozesse mit sich bringt. Wesentlicher Erfolgsfaktor für Ringbeck war es, früh ein neues Zielbild für die ITIT festzulegen, in dem entlang der definierten IT-Kerndimensionen "Applikationen", "Infrastruktur" sowie "Steuerung und ProjekteProjekte" konzipiert und implementiert wird.

Zudem ermöglichten interdisziplinäre agileagile Teams aus Fach- und IT-Kollegen ein frühes (technisches) Lösungsdesign als Grundlage für den erfolgreichen Go Live. Ebenso entscheidend war es, alle relevanten Stakeholder stetig einzubinden und die IT als Querschnittsfunktion zu nutzen, um die Integration zu fördern.

Besonders herausfordernd für das Projekt und CIO Peter Ringbeck war die Tatsache, dass die IT der DZ HYP an beiden Standorten der BankBank - Hamburg und Münster - vertreten sein musste. Das brachte einige organisatorische und kulturelle Aufgaben mit sich.