Die im Besitz der Familie Otto befindliche ECE Group hat die Leitung ihrer IT und Digitalisierungsstrategie neu geordnet: Seit dem 1. Juli ist Ingo Fiß als CIO und Director Information Technology für die strategische und operative Führung der IT zuständig. Sein Vorgänger Roger Nolting steht ihm in der neu geschaffenen Position des CDO zur Seite. Er wird die Konsumentenstrategie sowie die Umsetzung der digitalen Agenda des im Immobilien- und Investmentgeschäft tätigen Unternehmens eng begleiten. Beide Manager berichten in ihrer Funktion an Robert Heinemann, Geschäftsführer ECE Group Services.

Fiß ist seit zehn Jahren im Unternehmen und war zuletzt Bereichsleiter IT Collaboration & Service Management. Der 49-jährige Diplominformatiker hatte zuvor zwölf Jahre bei der Tchibo GmbH - zuletzt in der Position Bereichsleiter IT Operations - gearbeitet.

Bevor Nolting 2019 als CIO zu ECE kam, war (und ist) er Gesellschafter der neoNdigital GmbH - einer Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft für Immobilien und Digitalisierung. Von 2009 bis 2017 leitete der promovierte Wirtschaftsinformatiker als Geschäftsführer die Geschicke der EOS Technology Solutions GmbH und krempelte den IT-Dienstleister der zur Otto GroupOtto Group gehörigen Tochter EOS kräftig um. Für die Restrukturierung der EOS-IT unter dem Motto "Product Orientation and Agility for new Capabilities at EOS" kam der heute 47-Jährige unter die Finalisten im IT-Wettbewerb "CIO des Jahres 2017" (siehe "CIO Nolting richtet EOS Technology Solutions neu aus").

CIO und CDO auf Augenhöhe

Die beiden Manager kennen sich gut und haben bereits in den vergangenen zwei Jahren eng zusammengearbeitet. Sie sehen sich als Team und sind überzeugt, dass die neue Tandem-Führung die Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie der ECE konsequent abbildet. Der Fokus lag bisher auf internen Prozessen und der Anbindung der Business-Kunden wie etwa der Investoren oder Shop-Mieter in den von ECE gemanagten Einkaufszenten. Dieser wird nun in einer umfassenden Konsumentenstrategie um die Endkunden in den Shopping-Centern erweitert.

"Als CIO will ich vor allem die plattformbasierte und funktionale IT-Architektur entlang der digitalen Transformation der ECE gestalten und ausbauen", sagt Fiß. "Dazu passende IT-Produkte in den Kernsystemen der ECE sind unerlässlich für die Transformation, dies muss Hand in Hand zwischen uns erfolgen." Dafür sei die entsprechende Weiterentwicklung als IT-Organisation nötig, so der CIO weiter, um mit Agilität und Produktorientierung die Kernplattformen SAP, Dynamics365 und Microsoft 365 weiter als zentrale Plattformen auszubauen.

Nolting ergänzt: "Mit bereichsübergreifenden Projekten und dem Endkunden im Fokus ist es mein Ziel, die digitale Transformation der ECE Group weiterzuentwickeln." Im engen Austausch mit der ECE Marketplaces als spezialisierter Gesellschaft für den Betrieb von Shopping-Centern könne man eine Konsumenten-gerichtete Digitalisierungsstrategie erarbeiten und umsetzen. "Dabei bauen wir entsprechend den Kundenwünschen die Verknüpfung von Online- und Offline-Welten weiter aus und investieren so in die Zukunftsfähigkeit des stationären Handels", so der CDO weiter, der sich auch als Hochschullehrer für Digital Management an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management engagiert.

Neuordnung der ECE Group

Anfang 2021 hat sich die ECE Group neu aufgestellt und agiert seither mit spezialisierten Gesellschaften unter dem Konzerndach am Markt: Die ECE Marketplaces bietet professionelles Shopping-Center-Management an, die ECE Work & Live plant und entwickelt Wohnungsprojekte, Bürogebäude, Logistikzentren, Hotels und ganze Stadtquartiere. Die Fondsmanagementgesellschaft ECE Real Estate Partners wiederum managt spezialisierte Immobilienfonds. Hinzu kommt die ECE Group Services, die der neuen Struktur entsprechend die Dienstleistungsbereiche wie IT, Personal, Kommunikation, Rechtsberatung und andere bündelt. Eine zentrale Rolle spielt dabei die weitere Digitalisierung der ECE Group, die im IT-Bereich übergreifend verantwortet wird.

Die ECE Group betreut Immobilien-Assets im Wert von mehr als 33 Milliarden Euro und wickelt ein laufendes Bau- und Planungsvolumen von über 2,8 Milliarden Euro ab. Mit etwa 3.400 Mitarbeitenden ist das Hamburger Familienunternehmen in 13 Ländern aktiv. Es wurde 1965 von Versandhauspionier Professor Werner Otto (1909-2011) gegründet und befindet sich bis heute im Besitz der Familie Otto. Die ECE Group wird von Alexander Otto, dem jüngsten Sohn des Firmengründers, geführt.