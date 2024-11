Künftig will EonEon Oracle Human Capital Management (HCM) vollständig cloudbasiert für seine Personalprozesse nutzen. Das Projekt namens "Delphi" ist bereits in der Vorbereitung.

Implementierung in drei Phasen

Die Lösung soll in drei Phasen eingeführt werden. In der ersten, die 2025 startet, soll die Software in drei unterschiedlichen nationalen und internationalen Konzernbereichen pilotiert werden.

Abonnieren Sie unsere CIO-Newsletter für mehr Praxisberichte, Einblicke und Hintergründe aus der CIO-Community.

Verlaufen die Tests erfolgreich, plant Eon im nächsten Schritt, die HCM-Lösung konzernweit auszurollen. Bis Ende 2027 will der Konzern sämtliche seiner Gesellschaften anbinden. Am Ende des Projekts sollen 75.000 Mitarbeiterdatensätze in das neue System integriert sein.

"From hire to retire"

Mit der neuen Lösung sollen sich alle HR-Prozesse nahtloser und einfacher gestalten. Nach dem Motto "from hire to retire" verspricht Oracle einen ganzheitlichen Personalansatz mit verbesserter Datenerfassung, AnalyticsAnalytics, StandardisierungStandardisierung, Automatisierung, Effizienz und Transparenz.

"Mit Oracle HCM schaffen wir die Balance zwischen komplexer Architektur und einfacher Benutzeroberfläche", erklärt Verena Stengel, Program Director Digital HR Transformation bei Eon. Sie ergänzt: "Wir erwarten nicht nur effizientere Prozesse, sondern auch eine verbesserte User Experience für unsere Bewerberinnen und Bewerber, Mitarbeitende und Führungskräfte."

Self-Service, Daten und KI

Zu den Features der neuen Lösung zählen intuitive Self-Service-Funktionen und der Zugriff auf HR-Prozesse über verschiedene Endgeräte. Führungskräfte sollen sich so besser auf die Mitarbeiterführung konzentrieren können, während die Personalabteilungen von automatisierten Prozessen profitieren.

Der Energieversorger verspricht sich durch die Cloud-LösungCloud-Lösung, Daten besser allokieren und analysieren zu können. Die höhere Transparenz soll sich in fundierteren Personalentscheidungen sowie gezielterer Talententwicklung und -bindung niederschlagen.

Nicht zuletzt soll der Schritt heraus aus den eigenen Rechenzentren, den Eon bereits seit 2021 forciert (lesen Sie dazu auch "So wechselt Eon in die Cloud"), den Weg für zukünftige Innovationen ebnen. Dazu zählt etwa, perspektivisch auch im Personalbereich mehr KI-Anwendungen einzusetzen.

Eon | HR-Prozesse in der Cloud

Branche: EnergieEnergie

Use Case: globale Personaldaten und Prozesse einheitlich verwalten, auswerten und nutzerfreundlich bereitstellen

Lösung: Verlagerung von 75.000 Mitarbeiterdatensätze in die Cloud verlagern

Zeitrahmen: bis Ende 2027

Produkte: Oracle Human Capital Management

Dienstleister: OracleOracle

Einsatzort: weltweit