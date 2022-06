Die sich dynamisch ändernden Rahmenbedingungen in den vergangenen Jahren - von Lieferengpässen über Pandemie bis zu neu entstehenden Mitbewerbern - zwingt Unternehmen, immer schneller und flexibler zu handeln. Dazu gehört auch, Software kontinuierlich anzupassen und fortzuentwickeln, denn in einer von zügiger Verarbeitung und kontinuierlicher Analyse von Daten getriebenen Produktion sind die Prinzipien 'Build, Measure, Learn' für nachhaltig leistungsfähige Software unerlässlich.

Bei der Umsetzung bewährt hat sich dabei Agilität als Framework in der Software-Entwicklung. Stichwort dafür ist DevOps - also die enge, kontinuierlich fortgeführte Zusammenarbeit der für Entwicklung (Development) und Betrieb (Operations) zuständigen Teams.

Weil heute Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit über Erfolg oder Misserfolg entscheiden, ist es sinnvoll, nicht jahrelang auf den ganz großen Wurf hinzuarbeiten, sondern pragmatisch mit einem Teilaspekt zu beginnen, das sogenannte Minimum Viable Product (MVP) zu launchen, es zu verbessern und dann ständig neue Funktionen hinzuzufügen.

Die Schlagworte dafür sind Continuous Integration und Continuous Delivery. Ziel von Continuous Integration ist es, den Entwicklungsprozess in viele sehr kleine Schritte zu unterteilen und die Ergebnisse möglichst sofort zu integrieren - nicht zahllose Neuerungen an einem festgesetzten Datum. Fehlerbehebungen und Verbesserungen werden so kurzfristig wirksam. Sollte sich mit den Änderungen ein Fehler einschleichen, lässt er sich schnell eingrenzen und wieder rückgängig machen. Dabei hilft Continuous Delivery - also der sich ständig wiederholende Prozess der Entwicklung, Qualitätssicherung und Auslieferung von Code.

Die Grundlage muss stimmen

Klar ist aber auch, dass dafür die Rahmenbedingungen stimmen müssen - Bei der Software-Entwicklung bedeutet das eine ganzheitliche DevOps-Plattform. Sie sorgt dafür, dass sich die Entwickler auf ihre Aufgaben konzentrieren können. Dafür bietet sich GitLab as a Service von codecentric in der IONOS Cloud an.

GitLab ist bereits eine komplette DevOps-Platform in einer Anwendung und ermöglicht es Teams, effizient zusammenzuarbeiten, von der Entwicklung über die Tests bis zur Bereitstellung. Dafür bietet GitLab Quellcode-Management, kontinuierliche Integration und Bereitstellung (Continuous Integration und Continuous Delivery), agiles Projektmanagement und DevSecOps, also die fortlaufende Überprüfung des Codes auf Sicherheitslücken.

Damit werden beide Welten vereint: Agilität einerseits und Werte wie Planbarkeit und Vorhersagbarkeit andererseits. Allerdings eben nicht mehr die "alte" Planung mit Jahren und Monaten, sondern eine bedarfsgerechte Steuerung des Prozesses. Vergleichen lässt sich das mit dem Kapitän eines Segelschiffs. Er muss aufgrund von Wind und Wellen laufend seinen Kurs korrigieren - ohne dass er dabei aber letztendlich sein übergeordnetes Ziel aus den Augen verliert.

Vorteile von GitLab as a Service

Bei GitLab as a Service übernehmen IONOS Cloud und codecentric zudem die weiteren, komplexen, aber unverzichtbaren Pflichten, die nicht zu den unmittelbaren Aufgaben der Entwickler gehören: Das sind die IT- Infrastruktur in der Cloud, das Management der Lizenzen und den laufenden Betrieb. Indem Gitlab as a Service nutzende Unternehmen alles aus einer Hand bekommen, ist dafür gesorgt, dass es keine Reibungsverluste an den Schnittstellen gibt.

Zu den Leistungen gehört der Betrieb einer dediziert für den Nutzer bereitstehenden Umgebung samt kontinuierlichem Monitoring und Incident Management. Dabei profitieren Unternehmen von Flexibilität, Skalierbarkeit und Automatisierungsmöglichkeiten in der IONOS Cloud.

Das wichtige Thema Backups ist ebenfalls abgedeckt. GitLab bietet zwar bereits die Möglichkeit, Backups zu erstellen, allerdings müssen diese regelmäßig gewartet werden - eine undankbare und bei Entwicklern ungeliebte Aufgabe.

Dasselbe gilt für das Einspielen von Updates und Security Patches. Auch darum müssen sich Anwender von GitLab as a Service nicht selbst kümmern. Ein weiterer Aspekt ist die Verfügbarkeit. Hier punktet der Service von IONOS Cloud mit standardmäßiger DDoS-Protection und SLA auf Enterprise-Niveau. Ebenfalls wichtig, wenn mit "echten" Daten gearbeitet wird: Der Dienst läuft in europäischen, DSGVO-konformen Rechenzentren. Das bestätigen auch unabhängige Marktanalysten: Beispielsweise ist in dem Bericht "ISG Provider Lens: Public Cloud - Services & Solutions 2021" IONOS Cloud als "Leader Germany" eingestuft.

Sorge dich nicht - entwickle!

GitLab as a Service hilft jedem Entwicklerteam, Software besser zu planen, zu programmieren und bereitzustellen. Damit unterstützt GitLab as a Service Unternehmen, sich in einer Zeit raschen Wandels zu behaupten sowie neue Ideen schnell umzusetzen und sich vom Wettbewerb zu differenzieren - in allen Branchen und allen Unternehmensgrößen. Informieren Sie sich hier, wie IONOS Cloud und codecentric mit GitLab as a Service auch Ihrem Unternehmen helfen können, von modernen Methoden und Möglichkeiten der Software-Entwicklung zu profitieren - wenn nötig, auch innerhalb von 24 Stunden.

