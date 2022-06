In Zeiten des Fachkräftemangels sind motivierte und zufriedene Mitarbeitende einmal mehr ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Doch in einer immer komplexer werdenden Arbeitswelt ist dieses Ziel alles andere als einfach zu erreichen.

Ein Live-Webcast der Computerwoche in Kooperation mit Asana geht der Frage nach, wie Unternehmen Fachkräfte langfristig binden und eine motivierende Teamkultur etablieren können - insbesondere in Organisationen, in denen Teams verteilt arbeiten und hybride Arbeitsmodelle zur neuen Normalität geworden sind.

Maximilian Stumpe von Asana zeigt, welche Tools Sie einsetzen können, um mehr Zusammenhalt und Klarheit im Team zu verankern. Die Moderation für den Live-Webcast wird Fachjournalist Dr. Thomas Hafen übernehmen.

Hier für den Live-Webcast anmelden