MicrosoftMicrosoft hat kürzlich die Entlassung von rund fünf Prozent seiner Belegschaft angekündigt - 10.000 Stellen sollen wegfallen. Damit will der Konzern auf Umsatzrückgänge reagieren und die Neuausrichtung seiner Kernstruktur vorantreiben.

Nun wurde allerdings bekannt, dass die Führungskräfte des Windows-Konzerns sich nur Stunden vor der Layoff-Ankündigung auf einem - von Microsoft finanzierten - Privatkonzert des Rock-Sängers Sting am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos amüsierten. Das Timing dieser beiden Ereignisse wirft ein schlechtes Licht auf den weltgrößten Softwarehersteller.

Peanuts

Wie das Wall Street Journal berichtet, fand das exklusive Konzert-Happening am Vortag der Ankündigung von Entlassungen in einem kleinen Kreis von etwa 50 Personen statt. Ein privates Gastspiel von Sting kostet laut dessen Plattenfirma in der Regel rund eine halbe Million Dollar.

Ob Microsoft-CEO Satya Nadella, der den Blogbeitrag zur Ankündigung der Massenentlassungen persönlich unterzeichnet hatte, ebenfalls auf dem Exklusiv-Event zugegen war, ist nicht bekannt. Der Microsoft-CEO war jedoch in der Schweiz beim Weltwirtschaftsforum anwesend.

Natürlich hätte auch eine Absage des Events an den Konzernplänen nichts geändert - schließlich ist Microsoft beileibe nicht der einzige Tech-Riese, der momentan Stellen streicht. Dennoch kann man gar nicht genug betonen, wie ungünstig diese Abfolge von Ereignissen den Konzern - und seinen CEO, der gerne seine Vorliebe für Transparenz und Besonnenheit in den Fokus rückt - dastehen lässt. (fm)

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation PC World.