Unternehmen müssen Nachhaltigkeit auf Vorstandsebene ernst nehmen - nicht nur, um Altruismus zu signalisieren, sondern weil Investoren, Verbraucher und Belegschaften dies verlangen. Dies gilt auch, weil Energieeinsparungen, einschließlich Wasser und Strom, sowohl aus Sicht der Ressourcenverfügbarkeit als auch der Kosten wichtiger denn je sind.

Derzeit ist es jedoch ebenso schwierig wie wichtig, mehr Nachhaltigkeit zu erreichen. Das gilt insbesondere angesichts des KI-Booms und des daraus resultierenden immensen Energie- und Wasserverbrauchs in Rechenzentren.

Eine weitere bemerkenswerte Herausforderung ist das fragmentierte Umfeld der Standards für die Umweltberichterstattung. Die Fülle an Optionen ist verwirrend und birgt die Gefahr, dass Unternehmen mehr Zeit und Ressourcen für die Berichterstattung aufwenden als für die Förderung von Veränderungen oder die Erschließung von Geschäftsmöglichkeiten.

Der Schlüssel, um Nachhaltigkeit zu verbessern, liegt im Impact Accounting, also der Wirkungsbilanzierung, bei der ein Unternehmen die weiterreichenden Auswirkungen seiner Tätigkeit als Posten in der Bilanz ausweist. Hier gilt es die Nachhaltigkeitslandschaft und Möglichkeiten zu betrachten, wie die Wirkungsbilanzierung Unternehmen verantwortungsbewusster machen kann, indem sie widerstandsfähiger gegen Risiken werden, ihr Ansehen verbessern und leichter Mitarbeiter rekrutieren und binden können.

Hintergrund: Energieverbrauch von Rechenzentren ist hoch und wird durch KI noch weiter steigen

Die Energiekosten von Rechenzentren sind hoch und steigen weiter an, wobei die KI-Verarbeitung sie auf ein noch nie dagewesenes Niveau treiben wird. Die für den Betrieb von KI benötigte Rechenleistung verdoppelt sich laut Weltwirtschaftsforum etwa alle 100 Tage.

Hinzu kommt der geschätzte weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren von ein bis zwei Prozent des globalen Gesamtenergieverbrauchs. Davon entfallen auf die Datenspeicherung 20 bis 25 Prozent. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird sich der Stromverbrauch von Rechenzentren ausgehend vom Jahr 2022 bis 2026 verdoppeln (PDF).

Die Auswirkungen der Geschäftstätigkeit gehen jedoch über die Finanzbilanzen hinaus und es wird immer wichtiger, dies zu berücksichtigen. Hierzu zählen die breiteren Kosten, die bei der Geschäftstätigkeit anfallen, insbesondere bei der Beschaffung, Herstellung, Nutzung und Entsorgung von Geräten. Die Wirkungsbilanzierung versucht, dies zu berücksichtigen. Sie zielt darauf ab, die Aspekte der Geschäftstätigkeit, die über Gewinn und Verlust hinausgehen, zu beziffern und die umfassenderen ökologischen und sozialen Auswirkungen zu berücksichtigen.

Die ESG-Berichterstattung ist fragmentiert

Die ESG-Reporting-Landschaft ist in gewisser Weise einheitlich, da die meisten großen Unternehmen dies inzwischen tun. Laut einer KPMG-Studie (PDF) berichten 96 Prozent der 250 weltweit größten Unternehmen über Nachhaltigkeits- oder ESG-Kennzahlen.

KPMG stellte fest, dass sich unter den bestehenden Rahmenwerken die Umsetzung der TCFD-Empfehlungen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) zwischen 2020 und 2022 von 37 Prozent auf 61 Prozent der Befragten fast verdoppelt hat.

Da es jedoch keinen einheitlichen Standard für Berichts-Metriken gibt, ist die Landschaft verwirrend. Es gibt mehrere allgemein anerkannte Rahmenwerke, die sich an Unternehmen und Investoren richten. Dazu gehören:

Rahmenwerke wie die Standards der Value Balancing Alliance (VBA), die in Zusammenarbeit mit der Harvard Business School entwickelt wurden, sind zwar nicht verpflichtend. Sie ermöglichen es einem Unternehmen jedoch, ökologische und soziale Auswirkungen in vergleichbare Finanzdaten zu übersetzen.

ESG: Wandel setzt sich durch - Investoren als treibende Kraft

Die beiden besprochenen Aspekte haben reale Auswirkungen auf die Wirtschaft. Erstens: Während KI den Energieverbrauch von Rechenzentren enorm in die Höhe treibt, sind die Zeichen auf Wandel in Richtung einer zunehmenden KI-Einführung in allen Bereichen des Lebens gestellt, was einen steigenden Stromverbrauch bedeutet. Zweitens: Eine wirksame Regulierung und Rechnungslegung in der ESG-Politik und -Praxis auf staatlicher und überstaatlicher Ebene hat sich trotz ihrer fragmentierten Natur weit verbreitet durchgesetzt.

Es ist nicht nur so, dass Bürokraten neue Vorschriften um ihrer selbst willen geschaffen haben, auch Investoren fordern dies. Laut PwC sind 73 Prozent der Investoren der Meinung, dass die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen wichtig ist, um Risiken zu mindern.

Es wäre fahrlässig, ESG-Risiken in einer Welt, in der sich die meisten Unternehmen zu irgendeiner Form von Standards und Reporting verpflichtet haben, außer Acht zu lassen. Derweil kann das Abhaken grüner Kästchen ohne einen ehrlichen Ansatz in Bezug auf die Rechenschaftspflicht eines Unternehmens zu schweren Reputationsschäden führen, wie der Dieselskandal bei Volkswagen zeigte.

Es ist also ein Risiko, in Bezug auf Nachhaltigkeit nicht rechenschaftspflichtig zu sein. Investoren mögen keine Risiken, sie wollen langfristige Stabilität, Wachstum und Rentabilität, und Nachhaltigkeit verbessert dies. Es war oft schwierig, ESG-Belange auf die Tagesordnung zu setzen, insbesondere in "traditionell" zusammengesetzten Vorständen, aber ihre Bedeutung kann nicht geleugnet werden. Auch Kunden und potenzielle Mitarbeiter bevorzugen Unternehmen, die sich ethisch gegenüber der Umwelt verhalten.

Aus diesem Grund kann eine Wirkungsbilanzierung, die über die breiteren Auswirkungen der Aktivitäten eines Unternehmens berichtet, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Risiken erhöhen, den Ruf und den Umsatz verbessern sowie die Rekrutierung und Bindung von Mitarbeitern fördern.

Warum die ESG-Wirkungsbilanz unverzichtbar ist

Historisch gesehen hat der Markt das Wirtschaftswachstum mithilfe von Kennzahlen vorangetrieben, die auf Kosten, Einnahmen und Gewinn basieren und sich darauf beschränken. Die Wirkungsbilanzierung erweitert die Bilanz um indirekte Kosten, die Unternehmen der Gesellschaft auferlegen, die aber nicht in Finanzberichten oder Produktspezifikationen auftauchen.

Zu den Kennzahlen können gehören:

Gesamte Treibhausgase, die direkt und indirekt durch die Tätigkeit des Unternehmens entstehen;

Emissionen, die über den Lebenszyklus eines Produkts entstehen;

Risikoexposition des Unternehmens durch den Klimawandel;

Verbrauch natürlicher Ressourcen;

Umgang eines Unternehmens mit Abfall, Recycling und Entsorgung;

Investitionen in Technologie und Energie zur Reduzierung der Umweltbelastung.

Hier ein Beispiel in drei Schritten:

Ein Unternehmen, das Hardware für Rechenzentren herstellt, kann die Materialien und Energie erfassen, die in die Lieferkette und die Herstellung mehrerer Komponenten einfließen. Ein Wirkungsbilanzmodell könnte die Kosten für Treibhausgasemissionen, Materialien, Wasser, Abfall und Landnutzung in der gesamten Wertschöpfungskette quantifizieren und ihnen monetäre Werte zuweisen. Dieses Unternehmen könnte eine detaillierte Analyse seiner Produktlinien bereitstellen, in der es Daten zum Energieverbrauch und zum CO2-Fußabdruck während der Herstellung und der Nutzungsdauer bereitstellt, möglicherweise unter Verwendung von Rahmenwerken wie dem von der VBA bereitgestellten.

Dieser Prozess kann in einem Markt, in dem die Umweltauswirkungen aller Geschäftstätigkeiten zunehmend gemessen werden, von Vorteil sein. Auswirkungen zu bewerten und zu bilanzieren, wird die nächste Phase bei der Messung der Leistung eines Unternehmens sein. Wie bereits erwähnt, kann dies Vorteile in Bezug auf die Gewinnung und Bindung von Investoren sowie von Kunden und Mitarbeitern bringen.

Unternehmen können davon profitieren, indem sie eine ESG-Wirkungsbilanzierung einführen und mit anderen zusammenarbeiten, die dies ebenfalls tun. Dies gilt nicht nur, weil es gut aussieht, sondern weil die von einem Partnerunternehmen gemessenen Auswirkungen sich auf die im Rahmen dieser Partnerschaft entwickelten Produkte und Dienstleistungen auswirken und die Positionierung gegenüber der Konkurrenz verbessern können.

Wirkungsbilanzierung sollte für Unternehmen zu einer wesentlichen Methode werden, um ihre Fortschritte im Umweltbereich zu messen und zu verfolgen. Es sollte ein besser ausgeglichenes, offeneres Spielfeld schaffen, das es Investoren, Kunden und der Belegschaft ermöglicht, fundierte Entscheidungen über Unternehmen zu treffen, mit denen sie interagieren und für die sie arbeiten. Dies kommt sowohl jedem Unternehmen als auch dem Planeten zugute. (jd)