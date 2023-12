Auf der EuroCIS, The Leading Trade Fair for Retail Technology, werden wieder zahlreiche Unternehmen getreu dem Motto "Go beyond today" Lösungen und Produkte zeigen, mit denen der Handel seine Zukunft gestalten und sichern kann. Darüber hinaus ist die Messe eine exzellente Networking-Plattform für die Fach-Community und präsentiert ein umfangreiches Rahmenprogramm, welches viele Impulse und Updates rund um Retail Technology bietet.

Anwender und Entscheidungsträger im Einzel- und Großhandel, aus dem Hospitality-, Food Service- und Systemgastronomiebereich, der Freizeitbranche sowie Finanzdienstleistung und Banken können sich ebenso wie Dienstleister für IT, e-commerce, Payment sowie Sicherheit über die neuesten Handelstechnologien informieren und diese einkaufen. Angeboten werden Detaillösungen für zum Beispiel Merchandise & Supply Chain Management, POS Soft- und Hardware, HR, Robotics, Security & Loss Prevention, Cash Management und Pricing.

Hot Topics

Die Hot Topics der EuroCIS bieten aktuelle Insights rund um die Trend-Themen des Handels. 2024 sind dies folgende Themen:

Customer Centricity

Kundenzentrierung ist ein Mindset und im digitalen Zeitalter wichtiger denn je. Stellen Sie nicht Ihr Produkt, sondern Ihre Kundinnen und Kunden für eine optimale Customer Experience in den Mittelpunkt all Ihrer Überlegungen, denn bei ihnen beginnt eine erfolgreiche Wertschöpfungskette!

AI & Machine Learning

Die Herausforderungen für Handelsunternehmen wachsen. In einem hart umkämpften Markt spielen Effizienz, Schnelligkeit und Innovation eine immer größere Rolle. Um Geschäftsprozesse dahingehend zu optimieren, müssen Händler möglichst viel darüber erfahren. Ausgeklügelte Technologien wie künstliche Intelligenz und Machine Learning helfen dabei, die Informationen nicht nur auszuwerten, sondern kluge Entscheidungen zu treffen und automatisierte Abläufe in Gang zu setzen.

Jetzt EuroCIS-Ticket sichern

Payment

So etwas wie Stillstand gibt es im Payment-Sektor nicht: Immer neue Trends, Technologien und Anbietende drängen auf den Markt, der durch die Corona-Pandemie zusätzlichen Aufwind bekommen hat. Das Zahlungsverhalten der Kundinnen und Kunden insbesondere im stationären Handel hat sich immens verändert und kontaktlose Bezahlverfahren werden beliebter.

Connected Retail

Handel funktioniert nicht mehr entweder offline oder online. Genauso wie Konsumentinnen und Konsumenten mit ihren smarten Devices überall vernetzt sind, sollten auch stationäre Geschäfte mit digitalen Lösungen ausgestattet werden. Denn Kundinnen und Kunden erwarten eine einheitliche und unkomplizierte Kommunikation über alle Touchpoints hinweg. Im Idealfall begleiten Retailer ihre (potenziellen) Kundinnen und Kunden nahtlos in der gesamten Customer Journey und optimieren so das Einkaufserlebnis.

Jetzt EuroCIS-Ticket sichern

Seamless Store

Seit dem Launch von Amazon Go haben sich vielfältige automatisierte Store-Konzepte entwickelt, bei denen der stationäre Einkaufsvorgang weitgehend digitalisiert abläuft. Vor allem Food- und Convenience-Retailer werden auch in den kommenden Jahren verstärkt in die Weiterentwicklung solcher "kassenloser" Formate investieren. Dabei wird es zu unterschiedlichen Ausprägungen kommen, von Scan & Go und Grab & Go bis hin zum Einsatz von Sensorik und Bilderkennung.

Smart Energy Management

Willkommen in der Zukunft der Energieeffizienz im Handel. Sie fragen sich, warum Sie sich mit Energiemanagement-Lösungen beschäftigen sollten? Durch die Optimierung Ihres Energieverbrauchs in Ihren Filialen, Lager- oder Bürogebäuden können Sie Ihre Betriebskosten erheblich reduzieren. Auch Kundinnen und Kunden schätzen Investitionen in grüne Technologien zunehmend.

Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm findet auf drei auf Technology, Connected Retail und Start-ups fokussierten Bühnen statt. Diese liefern dank Top-Speakern und spannenden Cases eine Fülle von Insights für das eigene Business. Die vierte Ausgabe des beliebten Start-Up Hubs bietet zudem wieder die Gelegenheit, mit vielversprechenden Newcomern Business-Kontakte aufzubauen. Zwei hochkarätige Preisverleihungen durch das EHI - die retail technology awards europe (reta) und der Wissenschaftspreis - prämieren besonders eindrucksvolle Ansätze. Im Rahmen von Guided Innovation Tours können Besuchende wieder High Potentials und Innovationen kennenlernen.

Die EuroCIS findet vom 27. - 29. Februar 2024 in den Hallen 9 und 10 der Messe Düsseldorf statt. Die Messe ist täglich von 10 - 18 Uhr geöffnet. Tickets erhalten Sie ab sofort in unserem Online-Ticketshop.

Jetzt EuroCIS-Ticket sichern