Rainer Sträter ist Head of Global Platform Hosting bei IONOS und leitet die internationale IaaS-Abteilung sowie die Technologie-Teams bei den Tochtergesellschaften Fasthosts und Arsys. Seit 2019 sitzt er in mehrere Gremien und Arbeitsgruppen innerhalb von Gaia-X. Rainer Sträter verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Hosting-Branche. Dabei konzentrierte er sich auf die Entwicklung von IT-Infrastruktur-Lösungen. Er studierte Elektrotechnik an der Universität Dortmund und dem Grand École ISEN in Lille. Bevor er 2012 zu IONOS wechselte trug Rainer Sträter Projektverantwortung in verschiedenen Positionen bei Web.de, Telefonica O2 und Deutsche Bahn.