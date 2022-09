It's all about data! Darüber sind sich fast alle Unternehmen einig, auch wenn es sich um unterschiedliche Arten und Mengen von Daten handelt. Die Versicherungswirtschaft zum Beispiel geht vorwiegend mit personenbezogenen, hochsensiblen, weitgehend strukturierten Daten um, deren Menge einigermaßen überschaubar ist. Die Fertigungsindustrie und der Anlagenbau haben es dagegen mit Maschinen- und Prozessdaten zu tun, die einzeln weniger kritisch, aber in ihrer überbordenden Menge kaum vorab zu bemessen sind, weshalb automatische Auswertungsverfahren wichtig sind. Und dazwischen gibt es, etwa in der Logistik, der Telekommunikation und im Handel, weitere Datenkonvolute mit unterschiedlicher Charakteristik.

Datenmodelle, KI, Algorithmen

Prinzipiell eint alle Industrien eine zunehmend intensive Datennutzung. Die Datenmengen nicht nur zu bewältigen, sondern effizient zu nutzen, erfordert Datenmodelle, Künstliche Intelligenz, Algorithmen und mehr - und das alles mit ständig zunehmender Geschwindigkeit. Gemeinsam bilden sie wesentliche Voraussetzungen für die Digitale Transformation von Unternehmen und Märkten. Dabei erfolgreich zu sein, erfordert einen ganzheitlichen Ansatz: Von der Datenstrategie über organisatorische Strukturen und Technologien bis hin zum Menschen müssen Unternehmen die Transformation managen.

Das Fastlane Forum mit fast 30 Experten und hochkarätigen Sprecher*innen aus allen Branchen und Wissenschaft diskutieren und präsentieren im Rahmen eines dreistündigen Programms diese Aspekte und geben Impulse.

Keynote von Gunter Dueck

Für einen anregenden Einstieg sorgt der Technikphilosoph und frühere IBM-CTO Prof. Dr. Gunter Dueck mit seiner Keynote zum Thema "The Art of Data driven". Aspekte und Gedanken aus seinem aktuellen Buch ("Keine Sinnfragen, bitte"), welches sich mit Arbeitskultur, Leadership und deren Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg befassen, werden sicherlich in seiner Keynote einfließen. Lassen Sie sich überraschen.

Wie skalieren Big Data und KI?

Wie Daten beziehungsweise Big Data und Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz zusammenspielen können, darum geht es in einer Diskussion mit Daten- und KI-Experten aus international aktiven Unternehmen. Auf dem (virtuellen) Panel sind vertreten Dr. Thomas Thiele, Chief Expert AI und Programm Manager House of AI von der Deutschen Bahn und Felix Wenzel, Head of Data Engineering and Strategy vom Versicherer Ergo Group AG. Dazu Gerd Niehage, Vice President Data/AI vom weltweit drittgrößten Autozulieferer ZF Group, Dr. Annette Hamann, CIO und Managing Director BSS IT von Beiersdorf, und Helmut Gerhards, Chief Digital Officer der DAK-Gesundheit, in der sieben ehemals eigenständige gesetzliche und Betriebskrankenkassen mit insgesamt mehr als fünf Millionen Versicherten zusammengefasst sind.

Was hilft gegen CEO Fraud?

Mit betrügerischen Machenschaften auf angeblichem C-Level "(CEO Fraud") und was sich dagegen tun lässt befasst sich eine Talk-Runde. CEO Fraud über Telefon und Whatsapp ist eine Betrugsmasche, bei der Firmen unter Verwendung falscher Identitäten zur Überweisung von Geld manipuliert werden. Die Deutsche Telekom Security, der Innovation Hub der Telekom und T-Systems haben in einem co-kreativen Ansatz eine App für authentifizierte Telefonie und hochsicheres Messaging entwickelt, dazu streng vertrauliche E-Rooms für Vorstände.

Branchenlösungen: Automotive, Health und ÖPNV

Ausführlich vorgestellt werden drei Branchenlösungen, in parallelen Sessions von je einer Stunde Dauer. In der ersten dieser Breakouts stellt wird Catena-X vorgestellt, eine Daten-Kooperation zur Optimierung der Lieferketten im Automobilsektor, an der neben der Telekom unter anderen BMW, Mercedes Benz, Bosch, SAP, Siemens und ZF beteiligt sind. Der deutsche Autorecycling-Marktführer LRP berichtet, wie die automatische Nutzung vielfältiger Datenquellen (DAT, Schwacke, Teilelisten etc.) geschäftliche Entscheidungen optimiert.

Eine zweite Breakout-Session behandelt im Rahmen einer Live-Demo die "Self-Sovereign Identity" (SSI) im Gesundheitswesen. Am Beispiel der Barmer wird verdeutlicht, wie Patient*innen mithilfe einfacher und nutzerfreundlicher Authentifizierungsmöglichkeiten künftig ihre digitalen Identitäten eigenständig verwalten und kontrollieren und welche Informationen sie mit wem und zu welchen Zwecken teilen können.

Breakout Nummer drei stellt Analyse und Visualisierung von Fahrgastdaten im Öffentlichen Nahverkehr vor. Anhand eines praktischen Anwendungsfalls wird die Auswertung von Passagierdaten mithilfe Künstlicher Intelligenz und der Visualisierung durch ein Live-Dashboard gezeigt.

KI und die Ethik-Fragen

Den Abschluss des Fastlane Forums bildet eine zweite Podiumsdiskussion zu ethischen Fragestellungen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. In der Runde: Prof. Patrick van der Smagt, der bei Volkswagen die KI-Forschung leitet, Prof. Dr. Helmut Krcmar von der TU München, Caroline Lair, Gründerin der Non-for-Profit-Initiative The Good AI, und Christoph Gerkum, der bei T-Systems das Thema Digital Intelligence verantwortet. Titel der (englischsprachigen) Runde: "AI and Ethics".

