Wer sich für E-Bikes interessiert, wird häufig auf Fazua stoßen. Der Name des Herstellers von besonders kompakten und leisen Elektroantrieben für Räder leitet sich aus dem bayerischen Begriff für "Fahr zu" ab. Seit 2022 ist Fazua Teil der Porsche eBike Performance GmbH.

Um die Fachleute im Bereich Qualitätssicherung effizienter einzusetzen, benötigte Fazua einen Ansatz, mit dem sich die Suche nach Anomalien bei Bauteilen vereinfachen ließ. Fündig wurde der Hersteller im eigenen Haus, bei der IT- und Managementberatung MHP, ebenfalls einem Unternehmen von Porsche.

Schallanalyse findet Abweichungen

Fazua setzt seit 2024 die KI-basierte Software Sounce von MHP ein. Sie wird über die Cloud als Software as a Service (SaaSSaaS) bereitgestellt. Sounce analysiert die Körperschallmuster von Bauteilen und erkennt in Echtzeit Abweichungen. Außerdem prüft die Anwendung, welche Ursachen die Anomalien haben, etwa Fehler in Getriebekomponenten, der Elektronik oder bei der Montage, aber auch Verschmutzungen.

"Häufig wird die Qualität von Fertigungsteilen manuell überprüft. Das ist fehleranfällig, kostet Zeit und am Ende Geld. Mit Sounce lassen sich diese Vorgänge deutlich beschleunigen", erläutert Christian Knörr, Senior Account Executive bei MHP.

Daten werden visualisiert

Die Applikation visualisiert die analysierten Daten mittels einer Web-Anwendung. Dadurch steht den Mitarbeitern von Fazua eine komplette Dokumentation der Daten zur Verfügung. Außerdem lässt sich die Qualitätsprüfung automatisieren. Das beschleunigt die Prozesse und optimiert die Resultate.

Im Detail werden die Geräusche mit minimalinvasiven Sensoren erfasst. Sounce führt anschließend eine Bewertung sowie einen Abgleich mit den Qualitätskriterien durch. Damit die Software weiß, welche Geräusche "normal" sind, wird der Deep-Learning-Algorithmus mit vorhandenen Daten trainiert.

Bis zu 60 Prozent Arbeitszeit eingespart

Insgesamt führte der Einsatz der Software bei Fazua zu einer Einsparung von 60 Prozent der Arbeitszeit - und damit zu einer höheren Wertschöpfung und geringeren Kosten.

"Mit der Einführung der Akustikprüfungs-Software von MHP gehen wir den nächsten Schritt im Bereich der Qualitätssicherung. Die Fähigkeit der KI, technische Probleme in Echtzeit automatisch anhand von Geräuschen zu erkennen und kontinuierlich dazuzulernen, optimiert unsere Produktionsprozesse erheblich", sagt Alexander Wünsch, Chief Financial Officer von Porsche eBike Performance. "Außerdem bietet sie unserem hoch qualifizierten Fachpersonal die Möglichkeit, fokussiert an anderen Aufgaben zu arbeiten."

Fazua | Qualitätskontrolle in Produktion

Branche: IndustrieIndustrie

Use Case: Optimierte und automatisierte Qualitätssicherung

Lösung: Cloud-Software Sounce von MHP mit KI-Funktionen

Partner: MHP