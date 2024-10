Fernando Burgos Herce wechselt aus dem Finanzsektor zurück in die Telekommunikation. Seit 1. Oktober 2024 verantwortet er die IT von Vodafone Deutschland. Er berichtet in dieser Position an CEO Marcel de Groot und folgt auf Ulrich Irnich, der nach rund vier Jahren den CIO-Posten verlassen und eine Karriere als freiberuflicher Tech-Berater begonnen hat.

"Fernando wird vor allem die Systemlandschaft straffen und für mehr Digitalisierung im Service, im Netz und im Vertrieb sorgen. Denn das schafft neue Möglichkeiten für uns und für unsere Kunden", kommentiert de Groot Burgos' Ernennung. Der neue CIO übernehme eine wichtige Rolle bei der Neuausrichtung der Vodafone-IT, heißt es weiter aus dem Unternehmen.

Burgos bringt dafür einiges an Erfahrung mit. Er hat rund 25 Jahre Erfahrung bei Technologie- und Transformationsthemen in der Banking- und Telekommunikationsbranche. Vor seinem Einstieg bei Vodafone war er fast sechs Jahre bei der Santander Bank in Deutschland tätig, vier davon als CIO. Zudem hatte er dort den CEO-Posten der IT-Tochter Santander Consumer Technology Services inne. Davor arbeitet der gebürtige Spanier in diversen leitenden Positionen bei Swisscom, Telefónica und Deutsche Telekom.

Die Vodafone GmbHVodafone GmbH mit Sitz in Düsseldorf erwirtschaftete 2022 rund 11,4 Milliarden Euro und beschäftigt etwa 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

