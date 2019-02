Über eine Tochtergesellschaft habe sich FielmannFielmann mit rund 20 Prozent an dem französischen Technologie-Unternehmen Fittingbox S.A. beteiligt. Fittingbox habe eine 3D-Technologie entwickelt, mit der die Kunden virtuellvirtuell in einer künstlichen Realität ihre Brillen anprobieren können. Mit 13 Patenten sei Fittingbox weltweit führend im Bereich der 3D-Anprobe von Brillen und Sonnenbrillen.

"Mit dieser Investition vertiefen wir unsere strategische Zusammenarbeit", sagte Vorstandschef Marc Fielmann. "Gemeinsam arbeiten wir am Online-Brillenkauf in Fielmann-Qualität." Dazu sei die millimetergenaue Anpassung von Brillen in 3D notwendig. Fielmann verkauftverkauft bereits Kontaktlinsen für registrierte Kunden über das Internet, hat jedoch auf den Online-Vertrieb von Brillen bislang verzichtet. In den nächsten Wochen will Fielmann die 3D-Anprobe in Österreich testen und 2019 in Deutschland einführen. (dpa/rs)