Bain Capital und die Carlyle Group hätten sich für ein eventuelles Übernahme-Angebot zusammengeschlossen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Schon seit längerem hatten Spekulationen die Runde gemacht, wonach Bain ein Auge auf die schon öfter als Übernahmeziel gehandelte OsramOsram geworfen hat. Die Aktie, die im vergangenen Jahr enorm an Wert verloren hatte, zog auf die Nachricht zuletzt um knapp zwölf Prozent an.

Die beiden Finanzinvestoren führten derzeit bereits eine genauere Überprüfung des Unternehmenswertes (Due Dilligence) durch, hieß es bei Bloomberg weiter. Ein Übernahme-Angebot könnte bis Ende März abgegeben werden, allerdings sei eine endgültige Entscheidung noch nicht gefallen und das Duo könnte auch noch Abstand von den Plänen nehmen. Sprecher von Bain, Carlyle und Osram wollten die Informationen nicht kommentieren.

Osram war zum Jahresauftakt in die roten Zahlen gerutscht. Das Unternehmen ist stark von der Autokonjunktur abhängig, die sich zuletzt eingetrübt hatte. Der Konzern hatte deshalb ein verschärftes Sparprogramm angekündigt. Finanzchef Ingo Bank hatte erst kürzlich in einem Fernseh-Interview mit Bloomberg erklärt, seinem Unternehmen seien Investoren in jeder Form willkommen, solange sie die Strategie von Osram unterstützten. (dpa/rs)