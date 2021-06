Netzwerke sind Transportmedium für alle Applikationen - ob Anwendungen in der Supply Chain oder für die Zusammenarbeit im Home-Office. Im Interview erzählt Axel Hinze, Managing Director Germany, Austria and Eastern Europe bei Orange Business Services, was eine "Network native digital Services Company" ausmacht und warum diese Sichtweise hilft, innovative Lösungen zu realisieren. Er berichtet, wie Orange Business Services moderne Netzwerktechnologie kombiniert mit Cloud- und Web-basierten Services und Dienstleistungen und so Anforderungen multinationaler Unternehmen erfüllt.

Herr Hinze, inwiefern ist Innovation in der aktuellen Krise besonders gefragt?

Hinze: Die digitale Transformation hat durch Covid-19 an Fahrt aufgenommen und Unternehmen dazu gebracht, ihre Geschäftsmodelle und die Art und Weise, wie sie arbeiten, zu überdenken und anzupassen. Unternehmen, die schon in Digitalisierung investiert hatten, waren besser vorbereitet, mit den Auswirkungen auf die IT umzugehen, und sie waren agiler, um sich anzupassen. Auch der immense Druck auf der Kostenseite sorgt dafür, dass Digitalisierungsstrategien beschleunigt werden. Viele Firmen sind jetzt bereit, neue Wege zu gehen, um erfolgreich und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Haben Unternehmen jetzt nicht andere Probleme, als sich um innovative Projekte zu kümmern?

Hinze: Es kommt darauf an, wie man Innovation definiert. Innovation bedeutet ja auch, zu digitalisieren und stärker in Richtung Cloud zu gehen - zum Beispiel Security-Lösungen aus der Cloud zu nutzen. Das ist innovativ. Das bringt die gewünschten Kosteneinsparungen und ein gewisses Maß an Agilität. Daneben spielt das Thema effizientes Arbeiten eine große Rolle. Es geht darum, moderne Workplace-Konzepte zu unterstützen - auch aus sozialer Verantwortung für die Mitarbeiter. Wir sehen, dass auch konservative Firmen die Transformation verstärkt in Angriff nehmen. Dabei können wir sie unterstützen.

Können Sie uns ein Beispiel aus dem B2B-Bereich geben?

Hinze: Ein interessantes Projekt ist der Hafen von Antwerpen, der zweitgrößte in Europa. Der Industrie 4.0-Campus ist in der Hafenzone eingebettet und Basis für eine innovationszentrierte Logistikdrehscheibe. Dort wurde das Potenzial von Orange Belgiens 5G umgesetzt. Gemeinsam beschlossen die beiden Partner, einen Schlepper der Antwerpener Hafenbehörde so an das 5G-Netz anzuschließen, dass es Bilder und Daten, etwa von Radar und Sonar, in Echtzeit an den Kontrollraum übermittelt. Mithilfe dieser Echtzeitinformationen verbessert die Hafenbehörde die Effizienz und die Sicherheit beim Schleppen von Schiffen durch den Hafen. So erhöht sie die Anzahl der Schiffe, die täglich ein- und auslaufen. Weitere Industriepartner sind Covestro, Borealis und BASF.

Was kann Orange Business Services dabei leisten?

Hinze: Wir sind die B2B-Sparte der Orange-Gruppe und sehen uns als Digital Services Integrator mit starken Netzwerk-Genen und Security Services. Ein wichtiger Bereich unseres Angebots ist Netzwerkinfrastruktur. Das können Wide Area Networks, Local Area Networks oder andere Connectivity-Dienstleistungen sein. Netzinfrastruktur ist das Herz der Digitalisierungsstrategie eines jeden Unternehmens. Die sichere Anbindung an das Internet muss ebenfalls gewährleistet sein.

Netzwerke sind der Transport Layer für alle Applikationen - egal, ob es um Anwendungen in der Entwicklung, Supply Chain oder die Zusammenarbeit von Menschen geht. Denn wie unsere Supply Chain Management-Umfrage ergab, hielten rund 40 Prozent der Lieferketten der Pandemie nicht Stand. Sie müssen durch technologische Enabler wie KI, Cloud, 5G und Big Data-Analytik besser geplant und operativ umgesetzt werden. Daher ist unsere Sichtweise die eines Network Native.

Dabei schöpfen unsere Consultants die Rahmenbedingungen für Innovation der Orange-Gruppe aus und bieten ein Portfolio an Innovations- und Beratungsdienstleistungen. Dazu zählen Business Innovation Management, Workspace-Strategien, nahtlose Collaboration-Lösungen, das Netzwerk der Zukunft sowie Multi-Cloud- und Security-Services.

Welche Trends sehen Sie beim Thema Netzwerkinfrastruktur?

Hinze: Ein heißes Thema sind SASE- (Secure Access Service Edge) und ZTNA-Konzepte (Zero Trust Network Access). Dies bedeutet die Kombination von Netzwerk as a Service als auch Security as a Service. Das alles auf einer Software defined Infrastructure - also dem Konzept, Hardware und Konfiguration voneinander zu trennen. Solche SDNs bieten signifikante Kostenvorteile: mehr Agilität, mehr Bandbreite und eine schnellere Implementierung. Eine der Basistechnologien ist hierbei SD-WAN. Hier stellen wir schon seit mehreren Jahren große Kunden auf diese Technologie um und leisten somit die Vorbereitung für obige Konzepte.

Können Sie uns ein Beispiel für die Umsetzung eines SD-WAN-Netz nennen?

Hinze: Wir haben möglicherweise eines der größten globalen SD-WAN-Projekte umgesetzt. Wir haben 80 Prozent der globalen Niederlassungen der Siemens AG erfolgreich in dieses Netzwerk migriert als Teil des umfangreichen digitalen Transformationsprogramms des Unternehmens. Siemens hat SD-WAN ins Zentrum seines Siemens Digitalization Network (SDN) gerückt, das seine IT-Infrastruktur stärkt und die Leistung des Netzwerks im ganzen Unternehmen erhöht. Es sorgt für die zentrale Kontrolle der Cloud und kombiniert sie mit den Kommunikationsmöglichkeiten. Das erhöht die Flexibilität und Leistung für Kunden zusammen mit der Kosteneffizienz.

SDN erlaubt es dem multinationalen Unternehmen auch, von den Vorteilen der weiteren Digitalisierung zu profitieren, um Industrie 4.0 Prozesse zu verbessern. 'Flexible SD-WAN' ist außerdem die Grundlage des Siemens "Zero Trust"-Sicherheits-Framework, das die Sicherheit über Authentifizierung und Autorisierung jedes Gerätes gewährleistet, das sich mit dem Netzwerk verbinden möchte, egal von wo. So kann Siemens Risiken in der gesamten Infrastruktur effizient erkennen, entschärfen und entsprechend reagieren.

Neben dem Service-Geschäft beschäftigt sich Orange Business Services noch auf anderen Feldern mit Innovationen.

Hinze: Orange investiert mehr als 800 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung. Dort haben wir über 8000 Mitarbeiter, die nichts anderes machen, als Innovationen voranzutreiben. Darüber hinaus investieren wir mit Orange Ventures weltweit in vielversprechende Startups in Bereichen, in denen Orange traditionell unterwegs ist wie Connectivity, Cybersecurity, digital Enterprise sowie innovative Finanzdienstleistungen und neue Bereiche wie E-Health. Ziel ist es, möglichst innovative Ansätze für unsere Kunden bereit stellen zu können. Eine weitere wichtige Säule unserer Strategie ist daher Co-Innovation mit Kunden.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Hinze: Nehmen wir das belgische Auswärtige Amt. Der belgische Föderale Öffentliche Dienst für Auswärtige Angelegenheiten (FPS FA) hat ein Abkommen mit Orange Business Services unterzeichnet, um seine globale Kommunikationsinfrastruktur zu modernisieren. Der erneuerte und ausgeweitete Vertrag umfasst die Neugestaltung der Netzwerk-, Sicherheits- und Anwendungsinfrastruktur für 118 Standorte in 87 Ländern. Zudem bietet der Einsatz voll integrierter Satellitendienste künftig zusätzliche Sicherheit. Die Lösungen bieten dem behördlichen Personal das erforderliche hohe Maß an Leistung, Ausfallsicherheit sowie die nötige Sicherheit, um Belgiens Interessen und Bürger im Ausland zu unterstützen. Das belgische Auswärtige Amt wird bereits seit 2008 von Orange Business Services unterstützt.

Sie hatten auch das Thema Netzwerk und Sicherheit angesprochen.

Hinze: Wir investieren seit langem stark in Cyber Security. Das ist ein riesiger Wachstumsmarkt. Wenn wir für Firmen Netzwerke betreiben, besteht natürlich die Notwendigkeit, dieses sicher zu gestalten. Außerdem nehmen wird Big Data- und Datenmanagement verstärkt in den Fokus und gehen damit über den reinen Betrieb eines Netzwerks hinaus. Wir arbeiten mit unseren Kunden daran, die Daten, die entstehen, zu konsolidieren und auszuwerten, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen - zum Beispiel Rückschlüsse über Verkaufsverhalten, Kundenzufriedenheit und Prozessoptimierungen.

Es gibt viele Service-Integratoren auf dem Markt. Wie unterscheidet sich Orange Business Services von diesen?

Hinze: Wir sind wirklich global aufgestellt und bedienen 3000 multi-nationale Unternehmen. Zudem sind wir technologieneutral. Das heißt, Orange Business Services hat als Integrator Partnerschaften mit wesentlichen Technologieanbietern wie Microsoft oder Cisco, Zscaler, Palo Alto und Fortinet. In vielen Projekten geht es ja nicht um einen einzelnen Service, sondern um die Integration von Services und Technologien. Im Security-Umfeld oder im Bereich Infrastruktur müssen oft viele Technologien miteinander zusammenspielen. Die Welt ist bunt und vielfältig. Und diese Komplexität können wir managen und orchestrieren.

Außerdem haben wir innovative Firmen übernommen und damit weiteres Know-how hinzugekauft. So arbeiten bei uns zum Beispiel allein 3000 IT-Experten an Themen wie Künstliche Intelligenz, digitale Transformation und IoT. Orange Business Services bietet seinen Kunden Multisourcing Service Integration (MSI) an und unterscheidet sich damit von vielen anderen Anbietern. Indem wir die Leistungen verschiedener Service Provider zusammenführen und monitoren, schaffen wir Transparenz und ermöglichen die Leistungsverfolgung einschließlich der Berichterstattung über Leistungs-KPIs. Außerdem vereinfacht MSI den operativen Betrieb und setzt auf Prozessautomatisierung und künstliche Intelligenz - und ermöglicht damit Prognosen für zukünftige Kundenbedürfnisse.

IoT ist auch ein Thema, mit dem sich Orange Business Services beschäftigt?

Hinze: Alles, was mit IT zu tun hat, muss ja verbunden, gemanagt und ausgewertet werden. Das ist das Tätigkeitsfeld, in dem wir uns bewegen. Dazu zählen auch IoT-Daten von Geräten oder Maschinen. Der Bedarf nach Lösungen, um solche Daten zu analysieren und die richtigen Rückschlüsse daraus zu ziehen, steigt dramatisch. Das gilt im industriellen Umfeld genauso wie in anderen Bereichen. Ich habe zuvor das Beispiel Hafen von Antwerpen erwähnt. Hier ist ein Industrie 4.0 Campus eingebettet, der auf IoT basiert. Darüber hinaus sind wir im Bereich "Connected cars" sehr aktiv und überaus erfolgreich.

Lassen Sie uns ein Ausblick wagen. Welche Themen stehen in den kommenden ein bis zwei Jahren auf der Agenda der Unternehmen?

Hinze: Die Digitalisierung wird sich weiter beschleunigen. Das Thema Hyperconnectivity - also das Verbinden der verschiedenen Elemente in der Digitalisierung - wird an Fahrt aufnehmen. Um die gesamten Technologien zu integrieren, werden globale Service-Provider gebraucht. Das wird sich auch auf unsere Roadmap auswirken. Ein weiterer wichtiger Trend ist Edge Computing. Dabei verlagert sich Rechenkapazität, vor allem auch durch die Ausbreitung des IoT, stärker an den Netzwerkrand, um Latenzen beim Anwender vor Ort und Bandbreiten in den Zentralen zu reduzieren. So gibt es laut Gartner und IDATE mittlerweile 30 beziehungsweise 80 Milliarden vernetzte Objekte, viele davon am Netzwerkrand, und es werden zukünftig immer mehr werden."Secure Connectivity" bleibt also auch auf absehbare Zeit eine Top Priorität.