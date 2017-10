Francine Zimmermann (40) hat im September 2017 die Leitung Auftragsmanagement bei der Finanz Informatik Technologie Service (FI-TS) GmbH & Co. KG mit Sitz in Haar bei München übernommenübernommen. Davor war sie 4,5 Jahre CIO bei der Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK).

Damit wechselt Zimmermann von der Logistikbranche in die Finanzwirtschaft zum größten IT-Dienstleister für Landesbanken. In ihrer neuen Funktion berichtet die Wirtschaftsinformatikerin an Günter MattingerGünter Mattinger, Geschäftsführer von FI-TS. Bei der HGK hat Christoph Eberle die Nachfolge von Francine Zimmermann übernommen.

Vereinheitlichung von Prozessen

Zu den Projekten, die sie bei ihrem neuen Arbeitgeber FI-TS angehen will, zählt die Vereinheitlichung von Prozessen an den Standorten München und Fellbach (Stuttgart). Zudem ist sie laut FI-TS dafür zuständig, die kundenbezogenen Auftragsprozesse weiter zu standardisieren und die Zusammenarbeit von Auftragsmanagement und dem Fachbereich für Qualitätssteigerung zu optimieren.

Annette Suckert

Annette Suckert ist seit Juli 2016 Leiterin der Stabsstelle IT-Management und Digitalisierung beim kommunalen Energie- und Wassernetzwerk Thüga in München. Die Abteilung wurde neu geschaffen. Suckert war zuvor CIO bei der Badenova in Freiburg, einer Beteiligung der Thüga AG sowie Geschäftsführerin der Abrechnungstochter E-MAKS. Angela Weißenberger

Der Arzneimittelhersteller Stada hat 2010 die mehrfach bei der Wahl zum CIO des Jahres ausgezeichnete Angela Weißenberger zur Leiterin der Corporate IT bestellt. Weißenberger wechselte vom Knabbergebäck-Produzenten Lorenz Snack World, wo die studierte Dipl.Oec./Mathematikerin seit 1992 in der IT tätig war und seit 2001 ebenfalls als CIO die IT-Geschicke des Unternehmens verantwortet hat. Irene Lehrbach-Appenheimer

Irene Lehrbach-Appenheimer ist seit September 2017 Leiterin des Segments Infrastruktur und verantwortet in dieser Funktion die Steuerung der gesamten IT sowie die Prozesse der allgemeinen Verwaltung innerhalb der Union Investment Gruppe an den Standorten Deutschland und Luxemburg. Lehrbach-Appenheimer ist gelernte Bankkauffrau sowie Betriebswirtin (VWA) mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik. Heike Niederau-Buck

Im Januar 2013 hat Heike Niederau-Buck ihre Arbeit als CIO der Salzgitter AG aufgenommen. Zugleich wurde sie Geschäftsführerin der IT-Tochter Gesis (Gesellschaft für Informationssysteme mbH). Bevor die Mathematikerin zu Salzgitter wechselte, verantwortete sie als CIO seit Januar 2009 die zentrale Prozessgestaltung und IT beim Göttinger Biotechnologieanbieter Sartorius. Ina-Maria Ulbrich

Ina-Maria Ulbrich ist seit November 2016 Staatsekretärin im neu geschaffenen Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern und damit Landes-CIO. Aus "Landesentwicklung" wurde "Digitalisierung". Die Juristin wurde 2002 Regierungsrätin und Referentin im Umweltministerium, beim Landkreis Ostvorpommern und im Wirtschaftsministerium. Von 2006 bis 2008 leitete sie das Büros des Ministers für Verkehr, Bau und Landesentwicklung, von 2008 bis 2011 war Ulbrich Leiterin des Büros des Ministerpräsidenten. Ulbrich vertritt das Land auch im IT-Planungsrat. Christine Grabmair

Christine Grabmair ist seit April 2017 CIO beim Automobilzulieferer Hella KGaA Hueck & Co. im nordrhein-westfälischen Lippstadt. Grabmair ist von der thyssenkrupp AG Business Area Components Technology zu Hella gewechselt. Anke Sax

Anke Sax hat im Januar 2017 als CIO den Bereich IT der Deutschen Wertpapier Service Bank AG (dwpbank) in Frankfurt am Main übernommen. Zuletzt war Sax CIO bei der Daimler Financial Services AG. Davor war sie ab 2009 bei der Commerzbank AG tätig. Sabine Scheunert

Sabine Scheunert ist seit Juli 2016 Leiterin des Bereichs Digital und IT für Marketing & Sales bei Mercedes-Benz PKW. Scheunert berichtet direkt an Daimler-CIO Jan Brecht. Sie ist bereits seit 1998 in der Automobilindustrie tätig. Zuletzt verantwortete Scheunert seit Anfang 2015 in China das China-Geschäft der Marke Citroën. Sie war dort laut Daimler die erste weibliche CEO. Barbara Saunier

Barbara Saunier stieg 2010 bei der Hamburger Beiersdorf AG zum CIO auf und übernahm zeitgleich die Geschäftsführung der Beiersdorf-IT-Tochter Beiersdorf Shared Services GmbH (BSS). Zuvor leitete sie die Geschäftsbereiche IT und Logistik bei der Beiersdorf-Tochter Tesa. Saunier ist von ihrer Ausbildung her Mathematik- und Philosophielehrerin. Nach ihrem Examen hat sie ein Jahr in diesem Beruf gearbeitet, bevor sie 1984 zur Beiersdorf-IT wechselte. Schnell stieg sie von der Programmiererin zur Projektleiterin und Länderkoordinatorin auf. In die Tesa-Sparte wechselte sie 1995. Claudia Nemat

Claudia Nemat leitet ab Juli 2016 den neugeschaffenen Vorstandsbereich Technologie und Innovation bei der Deutschen Telekom. Die Vorstandsfrau war bisher für Europa und Technik zuständig. Nemat studierte Physik an der Uni Köln, wo sie auch am Institut für Theoretische Physik und Mathematik unterrichtete. Sie kam im Oktober 2011 zur Deutschen Telekom. Vor ihrem Wechsel arbeitete sie 17 Jahre bei der Unternehmensberatung McKinsey & Company, wo sie im Jahr 2000 zum Partner und 2006 zum Senior Partner gewählt wurde. Aysel Osmanoglu

Aysel Osmanoglu ist seit Januar 2016 designierter neuer IT-Vorstand bei der GLS Bank in Bochum (vormals Ökobank) zuständig für Infrastruktur/IT. Die BaFin muss der Berufung noch zustimmen. Osmanoglu stieg 2006 als Trainee ein und wurde 2013 zur Bereichsleiterin Basisgeschäft Marktfolge ernannt. Osmanoglu absolvierte ein Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre, zugleich ist sie diplomierte Bankbetriebswirtin Management der Akademie Deutscher Genossenschaften. Pamela Herget-Wehlitz

Pamela Herget-Wehlitz ist seit Februar 2015 neue Centerleiterin IT beim Münchner Triebwerk-Hersteller MTU Aero Engines. Sie kommt aus dem Unternehmen und war zuletzt Centerleiterin Corporate Quality. Herget-Wehlitz arbeitete zehn Jahre lang in diversen Führungspositionen beim Münchener Automobilhersteller BMW im Bereich Engineering und Inhouse Consulting. 2001 wechselte sie zur MTU Aero Engines AG, wo sie diverse Führungspositionen inne hatte, so war sie in den Bereichen Engineering, Konstruktion, Qualität und IT tätig. TU Berlin Luft- und Raumfahrttechnik und promovierte anschließend an der TU München am Lehrstuhl für Raumfahrttechnik im Bereich Systems-Engineering. Kim Hammonds

Kim Hammonds sitzt seit August 2016 als neue Chief Operating Officer (COO) im Vorstand der Deutschen Bank. Sie war zuvor Global Chief Information Officer und Co-Head Group Technology & Operations bei der Deutschen Bank. Hammonds kam Mitte November 2013 vom Flugzeughersteller Boeing, wo sie ebenfalls CIO war. Um die nötige Krediterfahrung zu erwerben, die gemäß Kreditwesengesetz für eine Vorstandsposition bei einer Bank erforderlich ist, hatte Hammonds zum Jahresbeginn 2016 zunächst als Generalbevollmächtigte begonnen. Sabine Smentek

Sabine Smentek ist seit Dezember 2016 Staatssekretärin für Informations- und Kommunikationstechnik in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin. Sie ist somit CIO des Landes Berlin und vertritt das Land im IT-Planungsrat. Marianne Schröder

Seit 2003 ist Marianne Schröder IT-Verantwortliche der Heinrich Eibach GmbH, einem Hersteller von Federungs- und Fahrwerkssystemen für die Automobilindustrie. 2006 wurde die IT-Verantwortliche beim Wettbewerb "CIO des Jahres" in der Kategorie Mittelstand ausgezeichnet. Vor ihrer heutigen Tätigkeit arbeitete die Diplom-Informatikerin unter anderem als Software-Entwicklerin bei Open Exchange und IT-Projektmanagerin bei der Werth-Holz Holding GmbH. Francine Zimmermann

Seit Ende 2004 verantwortet Gerdi Jansen die IT bei der Coloplast GmbH in Hamburg. In früheren Positionen war sie Manager Corporate IT Infrastructures bei Kühne + Nagel und Leiterin IT Services bei Burmah Castrol Oil. Laurie Miller

Die gebürtige US-Amerikanerin hat Anfang Februar 2013 die Nachfolge von Kurt de Ruwe als CIO von Bayer MaterialScience übernommen. Zuvor war sie bei Bayer Business Services sieben Monate lang für ERP-Kernprozesse verantwortlich. Laurie Miller hat abgesehen von drei Jahren in der Beratung ihr gesamtes bisheriges Berufsleben im Bayer-Konzern verbracht. Doris Sperzel-Cannon

Seit März 2014 ist Doris Sperzel-Cannon (54) Vice President Corporate Business Systems / CIO bei der SGL Group, einem Hersteller von Kohlenstoff-Produkten. Sie verantwortet dort weltweit alle zentralen und lokalen IT-Applikationen und -Infrastrukturen, einschließlich der Produktions- und der Telekommunikationssysteme. Sperzel-Cannon war bei der SGL Group zuvor Vice President Controlling & Supply Chain in der Abteilung Graphite Materials & Systems. Davor arbeitete sie als Vice President Supply Chain, IT and Purchasing bei Dystar Textilfarben in Frankfurt. Sperzel-Cannon berichtet an den SGL-Finanzvorstand Jürgen Muth. Der Bereich Corporate Business Systems arbeitet mit über 140 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern. Claudia Dill

Seit Frühjahr 2012 verantwortet Claudia Dill als COO (Chief Operation Officer) auch die IT der Sparte General Insurance beim Schweizer Versicherungskonzern Zurich. Sie berichtet an den obersten IT-Entscheider des Unternehmens, Kristof Terryn. Gabriele Ruf

Für IT-Infrastruktur und IT-Betrieb bei der Daimler AG ist seit Juli 2011 weltweit Gabriele Ruf verantwortlich. Sie kommt von der UniCredit. Ruf hat Mathematik studiert und begann ihre Laufbahn als Trainee bei der Bayerischen Vereinsbank. Seit mehr als 28 Jahren arbeitet sie in IT-Funktionen. Marit Conrath

Seit Juli 2011 verantwortet Marit Conrath gemeinsam mit Jörg Meyer die IT beim Hamburger Kupferhersteller Aurubis. Conraths offizieller Titel lautet Head of IT Applications. Die IT-Chefin hat an der Fachhochschule Kiel BWL mit den Schwerpunkten Rechnungswesen und EDV studiert und vor wenigen Jahren ein Master-Studium in Management an der Fernuniversität Hagen aufgesattelt. In früheren beruflichen Stationen war sie unter anderem als SAP-Consultant und im SAP-Anwendungssupport tätig. 1998 kam Conrath zu ihrem heutigen Arbeitgeber Aurubis, der früheren Norddeutschen Affinerie AG. Madeleine Petit

Madeleine Petit ist seit Anfang 2008 Chief Information Officer von ABB Schweiz und der Region Zentraleuropa. Seit 2008 war sie im Energie- und Automationstechnikkonzern bereits als CIO der ABB-Region Zentraleuropa tätig. Sie verantwortet unter anderem die strategische und operative IT, die Koordination von IT-Outsourcing und -Insourcing sowie die Harmonisierung und Zusammenführung der unterschiedlichen ERP-Systeme. Silke Lehnhardt

Bei der Deutschen Telekom AG hat Silke Lehnhardt im Dezember 2010 die Position des Senior Vice President IT Finance, HR and Group Headquarters übernommen. Zuvor arbeitete sie 22 Jahre für den Lufthansa-Konzern, zuletzt verantwortete sie als CIO fünf Jahre lang die weltweite Informationstechnik von Lufthansa Cargo. Die studierte Betriebswirtin entwickelte bei Lufthansa unter anderem das konzernweite Intranet. Sie baute außerdem die Lufthansa School of Business auf, eine konzerneigene Einheit zur Weiterbildung für Führungskräfte und Führungsnachwuchs. Ursula Ziwey

Ursula Ziwey ist seit 2009 als Vice President of Global IT für die Informationstechnik beim auf die Automobilbranche spezialisierten Anlagenbauer Dürr im baden-württembergischen Bietigheim verantwortlich. Seit Anfang 2011 steht sie außerdem an der Spitze der damals gegründeten IT-Tochter Dürr IT Service GmbH. Bevor die Verfahrenstechnikerin die IT des gesamten Konzerns übernahm, war sie zehn Jahre lang IT-Leiterin bei Dürr Systems, die zum auf Lackieranlagen für die Autoindustrie spezialisierten Konzernbereich Paint and Assembly Systems gehört. Zvezdana Seeger

Zvezdana Seeger wird im Dezember 2015 bei der Postbank zunächst Generalbevollmächtigte im Ressort IT Operations. Später soll sie in den Vorstand aufrücken. Bisher ist sie Transformation Officer bei DHL in Berlin. In früheren Positionen war die Wirtschaftswissenschaftlerin unter anderem CIO beim Mautsystembetreiber Toll Collect sowie Vorstandsmitglied bei T-Systems und Arcandor. Anna Kopp

Anna Kopp ist seit Februar 2015 Director IT Germany - Area Capabilities Lead bei Microsoft Deutschland. Kopp ist seit 2004 im Unternehmen, zuletzt seit 2010 als Senior Program Manager Customer Satisfaction and Sales Excellence Relationship Management Global Operations A&O. Die in Skövde/Schweden geborene Kopp kam 2004 über Stationen im Vertrieb und Management bei Coremedia, Sun Microsystems, Silicon Graphics und Interwoven zu Microsoft. Dort war sie vor ihrer Tätigkeit als Global Senior Program Manager unter anderem als EMEA Inside Account Management Lead sowie als Head of Services and Operations für Microsoft Advertising C&O (Consumer und Online) tätig.

Top 10 beim CIO des Jahres

"Francine Zimmermann bringt ihre hervorragenden IT-Kenntnisse und umfangreichen Erfahrungen in die anspruchsvolle Aufgabe ein," sagte Günther Mattinger. "Mit diesen Kompetenzen wird sie in ihrer neuen Position einen maßgeblichen Beitrag leisten, die hohe Servicequalität bei FI-TS weiter auszubauen. Ihre nicht zuletzt durch die Top-10-Platzierung beim Wettbewerb CIO des Jahres 2015 in der Kategorie Mittelstand belegte Excellenz hilft uns, die ehrgeizigen Ziele von FI-TS als größter IT-Provider für Landesbanken auszubauen", sagte Mattinger weiter.

FI-TS - IT-Dienstleister für Landesbanken

FI-TS ist ein IT-Dienstleister der Finanzwirtschaft und größter IT-Dienstleister für Landesbanken. Das IT-Outsourcing-Unternehmen unterstützt private und öffentliche BankenBanken, VersicherungenVersicherungen und Finanzdienstleister mit standardisierten IT-Dienstleistungen. Mit der "FI-TS Finance Cloud" hat der IT-Provider eine Cloud-Lösung für die Finanzwirtschaft realisiert.

In der Unternehmenszentrale in Haar bei München und an den Standorten, Hannover, Nürnberg, Offenbach und Stuttgart arbeiten rund 1.050 Mitarbeiter. Der Umsatz beträgt 368 Millionen Euro (12/2016).

Bernd Loewen

Im Juli 2009 wechselte Bernd Loewen von der Commerzbank zur KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. In der Anstalt öffentlichen Rechts verantwortet er seitdem die Ressorts Risikomanagement und Rechnungswesen. Im September 2014 bekam er zusätzlich noch den Bereich Informationstechnologie hinzu. Vor seiner KfW-Zeit arbeitet er seit 2005 als Vorstand Treasury, Financial Institutions und Kapitalmarktgeschäft bei der Commerzbank-Tochter BRE Bank SA in Warschau. Zuvor war er Alleingeschäftsführer (2004-2005) bzw. Geschäftsführer Finanzen, Risiko, Recht / Compliance, Personal, IT und Operations (2002-2004) der in New York City ansässigen Commerzbank-Tochter Commerz Capital Markets Corp. Christian Brauckmann

Nach der Fusion von DZ Bank (Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank) und WGZ Bank (Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank) zum August 2016 ist Christian Brauckmann neuer Vorstand für IT und Organisation. Er war bei der WGZ Bank zuvor zuständig für die Bereiche Financial Markets Operations, Zahlungsverkehr und Organisation und Betrieb. Tobias Schmitt

Tobias Schmitt ist CIO der NRW.Bank Düsseldorf/Münster. Im Jahr 2010 wählte ihn die Jury vom Wettbewerb "CIO des Jahres 2010" zu einem der besten IT-Verantwortlichen in der Kategorie Mittelstand. Alexander Freiherr von Uslar-Gleichen

Vorstand für IT bei der LBWW ist seit 2016 CFO Alexander Freiherr von Uslar-Gleichen. Der Jurist ist außerdem zuständig für Finanzen, CFO-Office, Data Governance/Datenintegration, Transformationsmanagement, Back Office Financial Markets und das COO-Office. COO Vorgänger Martin Setzer ist Ende 2015 ausgeschieden. Der Vorstand wurde verkleinert. Jörg Oliveri del Castillo-Schulz

Jörg Oliveri del Castillo-Schulz (48) ist seit Februar 2016 neuer COO der IKB Deutsche Industriebank AG in Düsseldorf und damit für die IT verantwortlich. Der Vorstand der IKB wurde für die neue Funktion auf vier Mitglieder erweitert. Oliveri del Castillo-Schulz verfügt über langjährige internationale Erfahrung als COO in der Finanzbranche, vor allem bei der Deutschen Bank in Mailand, London und Frankfurt. Vor seinem Wechsel zur IKB war Oliveri del Castillo-Schulz zuletzt Senior Partner bei Roland Berger Strategy Consultants in Frankfurt. Zvezdana Seeger

Zvezdana Seeger wird im Dezember 2015 bei der Postbank Generalbevollmächtigte im Ressort IT Operations. Später soll sie in den Vorstand aufrücken. Seeger kommt von der Deutsche Post DHL Group, wo sie im Geschäftsfeld Global Forwarding Freight Chief Transformation Officer war. Sie arbeitete zuvor schon als CIO bei Christian Dior, Deutsche Telekom, T-Systems, Toll Collect und Arcandor. Kim Hammonds

Kim Hammonds sitzt seit August 2016 als neue Chief Operating Officer (COO) im Vorstand der Deutschen Bank. Sie war zuvor Global Chief Information Officer und Co-Head Group Technology & Operations bei der Deutschen Bank. Hammonds kam Mitte November 2013 vom Flugzeughersteller Boeing, wo sie ebenfalls CIO war. Um die nötige Krediterfahrung zu erwerben, die gemäß Kreditwesengesetz für eine Vorstandsposition bei einer Bank erforderlich ist, hatte Hammonds zum Jahresbeginn 2016 zunächst als Generalbevollmächtigte begonnen. Željko Kaurin

Željko Kaurin ist seit Oktober 2015 Vorstandsmitglied der Ing-Diba AG in Frankfurt. Als Chief Operations Officer (COO) verantwortet er die Organisationseinheiten Immobilienfinanzierung, Programm- und Projektsteuerung, IT, Service Center sowie Commercial Banking Operations & Business Development der Bank. 2011 übernahm er bei der Ing-Diba die Funktion des CIO. Von November 2012 bis Mai 2014 war er Executive Vice President der Ing Bank Türkei in Istanbul, dort Head of Operations & IT und Mitglied des Exekutivkomitees. Im Juni 2014 kehrte Kaurin zurück zur Ing-Diba und ist seitdem COO der Bank. Kaurin, der Deutsch, Englisch und Kroatisch spricht, hat in an der Verwaltungsfachhochschule Darmstadt Öffentliche Verwaltung studiert sowie Managementkurse an der Zürich School of Management und der Boston Business School absolviert. Er kam im Jahr 2000 zur Ing-Diba. Stephan Tillack

Stephan Tillack (45) ist seit November 2014 neuer Bereichsleiter Org/IT bei der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB). Tillack ist seit Juli 1999 bei der Bank. Bis 2009 hatte er unterschiedliche Führungsfunktionen im Controlling inne. Im Februar 2009 übernahm er für fünf Jahre die Leitung der Abteilung Org/IT-Steuerung (IT-Controlling, IT-Strategie und -Architektur, IT-Providermanagement). Zuletzt war Tillack Programmleiter des bankweiten Effizienzsteigerungsprogramms. Mike Dargan

Neuer Head of Information Technology bei der Schweizer Bank UBS ist ab Mitte September 2016 Mike Dargan. Er wird in Zürich arbeiten und dem Group COO Executive Committee der Bank angehören. Dargan war zuletzt CIO des Corporate and Institutional Banking der Standard Chartered Bank und dort für die End-to-End-Technologie und Betriebsprozesse dieser Geschäftsfelder zuständig. Rudolf Hoyer

Der Diplom-Informatiker Rudolf Hoyer ist seit September 2012 Leiter des Unternehmensbereiches Informationstechnologie und Organisation bei der Hamburger Sparkasse (Haspa). Seit 2009 leitet Hoyer bei der Haspa den Unternehmensbereich „Produktivität und Prozesse“. Davor war er im Stabsbereich der NRS Norddeutsche Retail-Service AG (ein Unternehmen der HASPA-Gruppe) tätig. Bis 2005 arbeite Hoyer bei der HypoVereinsbank in Hamburg und München, wo er die Integration der Vereins- und Westbank begleitete. Von 2005 bis 2007 verantwortete er in der VR Kreditwerk AG das Kreditprocessing in Norddeutschland. Joachim Wuermeling

Der Jurist Joachim Wuermeling ist seit Anfang November 2016 offiziell Mitglied im Vorstand der Deutschen Bundesbank. Der Vorstand der Deutschen Bundesbank hat auch die Ressortzuständigkeiten neu verteilt. Wuermeling übernahm die Verantwortung für die Bereiche Informationstechnologie und Märkte. Wuermeling war von 1999 bis 2005 Europaabgeordneter der CSU und von 2005 bis 2008 beamteter Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Dann wechselte er in die Hauptgeschäftsführung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, danach wurde er Vorsitzender des Verbandes der Sparda-Banken in Frankfurt. Pascal Boillat

Pascal Boillat ist seit März 2017 IT-Chef der Deutschen Bank. Er soll die Technologie-Vorhaben der Bank voranbringen. Boillat berichtet an Vorstandsmitglied und Group COO Kim Hammonds. Boillat kam 2016 als IT-Chef und Leiter der internen Abläufe (Operations) für die Unternehmens- und Investmentbank (Corporate & Investment Banking) zur Deutschen Bank. Davor war er Head of Operations and Technology beim US-Hypothekenfinanzierer Fannie Mae. Axel Schnuck

Axel Schnuck ist seit Dezember 2016 Head of Information Technology bei der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) in Unterschleißheim bei München. Schnuck war zuvor 13 Jahre in der zur DZ-Bank gehörenden Schwäbisch Hall Gruppe tätig. Volker Stadler

Volker Stadler ist seit September 2017 Geschäftsführer der Volkswagen Bank GmbH und dort verantwortlich für Operations und Informationstechnologie. Stadler war zuvor Abteilungsleiter Steering & Strategy IT der Volkswagen Financial Services AG. Alexander Neumann

Bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall hat im November 2016 Alexander Neumann die Position des Leiters IT-Steuerung übernommen. Neumann kommt aus dem eigenen Haus: Zuletzt arbeitete er bei der Schwäbisch Hall Kreditservice AG, ein Finanzdienstleister im Kredit-, Bauspar- und Förderkreditgeschäft, als Bereichsleiter IT-Lösungen und Projekte. Urs Monstein

Urs Monstein ist seit Januar 2012 CIO bei der Schweizer Privatbank Julius Bär. Zuvor arbeitete Monstein, ein promovierter Jurist, als Head Strategic Platform Projects bei der Bank. Schweizer Medien erwarten, dass sich Monstein um ein neues Banken-System kümmert, vermutlich Avaloq. Aysel Osmanoglu

Aysel Osmanoglu ist seit Januar 2016 neuer designierter IT-Vorstand bei der GLS Bank in Bochum (vormals Ökobank), zuständig für Infrastruktur/IT. Die BaFin muss der Berufung noch zustimmen. Osmanoglu stieg 2006 als Trainee ein und wurde 2013 zur Bereichsleiterin Basisgeschäft Marktfolge ernannt. Sie absolvierte ein Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre, zugleich ist sie diplomierte Bankbetriebswirtin Management der Akademie Deutscher Genossenschaften. Heinz Laber

2008 übernahm Heinz Laber die IT-Verantwortung, zuvor war er Personalvorstand. 2011 besteht sein Ziel bei der Unicredit Bank AG in der Unterstützung der Geschäftsfelder- und Konzernstrategien durch eine gemeinsame IT-Plattform, Architekturmanagement und klare Strukturprozesse. Außerdem möchte Laber Prozesse und IT-Ressourcen optimieren. Stephan Müller

Seit April 2012 ist Stephan Müller CIO der Commerzbank. Zuvor arbeitete er als Bereichsvorstand Banking Operations. Erfahrung als CIO bringt er mit: Vor der Fusion der Dresdner Bank mit der Commerzbank hatte er vier Jahre lang an der IT-Spitze der Dresdner Bank gestanden. Hans-Jürgen Plewan

Im Dezember 2013 übernimmt Hans-Jürgen Plewan die IT-Leitung bei der Dekabank. Das Geldinstitut aus Frankfurt/M. zählt zur Sparkassen-Finanzgruppe, zu der auch Plewans voriger Arbeitgeber gehört, die Finanz Informatik Solutions Plus (FISP). Die Finanz Informatik ist der zentrale IT-Dienstleister der Sparkassen. Plewan war 1998 zum Vorgänger der FISP gekommen und 2007 zum Geschäftsführer aufgestiegen. David Mathers

Der Brite David Mathers ist seit Anfang Mai 2012 in Personalunion CFO und CIO bei der Credit Suisse. Die Schweizer Großbank hat ihre Bereiche Finance, Operations und IT zusammengelegt. Im Zuge dessen verließ der vormalige CIO Karl Landert die Bank. Klaus Bremges

Seit Juli 2013 arbeitet Klaus Bremges als CIO der Portigon AG, diese ist die Rechtsnachfolgerin der WestLB. Die Portigon will zudem eine Service-Gesellschaft gründen, um Outsourcing-Dienstleistungen am Markt anbieten zu können. Bremges leitet auch die IT der Portigon Financial Services GmbH. Francine Zimmermann

Aktuell setzen unter anderem folgende Kunden auf die Dienstleistungen der FI-TS:

• Landesbank Baden-WürttembergLandesbank Baden-Württemberg (LBBWLBBW)

• BayernLBBayernLB

• Landesbank Hessen-ThüringenLandesbank Hessen-Thüringen (HelabaHelaba)

• NordLB NordLB

• Deutsche KreditbankDeutsche Kreditbank

• Landwirtschaftliche RentenbankLandwirtschaftliche Rentenbank

• Quirin Bank

• DekaBankDekaBank

• Deutsche WertpapierService Bank

• LBS IT

• Versicherungskammer Versicherungskammer Bayern

• ProvinzialProvinzial Nord-West und die

• SparkassenVersicherung Informatik.SparkassenVersicherung Informatik.