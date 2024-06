Frank Breier hat die Branche gewechselt. Am 1. April 2024 trat er die Stelle als CIO Germany und Head of Shared Service Center bei der Elevion Group an. Der in mehr als 12 europäischen Märkten aktive Konzern bietet Lösungen für die Dekarbonisierung und Energieeffizienz-Steigerung in den Bereichen IndustrieIndustrie, Gewerbe, im öffentlichen Sektor und für Kommunen an. Zu der Gruppe gehören über 60 Unternehmen.

In seiner neuen Rolle soll Breier die zentralen Services für die operativen Elevion-Gesellschaften in Deutschland vorantreiben. Zudem gilt es für ihn, die IT-Landschaft zu harmonisieren und zu konsolidieren. Dazu zählt etwa, ein einheitliches CRM- und ERP-System für die gesamte Gruppe einzuführen.

"Mich hat die Vision der Elevion Group überzeugt, einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung und Energieeffizienz-Steigerung zu leisten. Die erklärte Wachstumsstrategie führt für die IT zu zahlreichen Herausforderungen, die ich gerne mit meinem Team meistern möchte", kommentiert Breier den Karriereschritt gegenüber CIO. Er freue sich besonders darauf, seine bisherigen Erfahrungen in einem größeren Unternehmen im internationalen Kontext einzubringen.

Breier kommt von der MHK GroupMHK Group, einem Fullservice-Verband für den mittelständischen Küchen-, Möbel- und Sanitärfachhandel. Dort war er seit 2019 als CIO für IT und DigitalisierungDigitalisierung zuständig. Zuvor war der Informatiker und Betriebswirt 23 Jahre lang bei Systemhäusern tätig: erst 17 Jahre bei Computacenter und danach knapp 7 Jahre als Geschäftsführer bei CEMA (heute NetGo).

Die Elevion Group hat ihren Hauptsitz im thüringischen Jena. Europaweit beschäftigt sie mehr als 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon arbeiten zirka 55 Personen in der IT, Tendenz steigend. 2023 erwirtschaftete das Unternehmen 1,2 Milliarden Euro Umsatz, eine Milliarde davon in Deutschland.