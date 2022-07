Noch ist Frank SelbachFrank Selbach als Associate Partner bei der im schweizerischen Pfäffikon ansässigen Retail Capital Partners AG beschäftigt, wo er im Juni 2021 anheuerte. Spätestens bis zum 1. Januar 2023 wird der IT-Manager jedoch zur Otto GroupOtto Group wechseln und als Group Vice President die IT verantworten, heißt es von Seiten des Unternehmens. In dieser Position löst der 57-Jährige Alexander PetersAlexander Peters ab, der zum 1. August 2022 als Geschäftsführer zur Manufactum-Gruppe wechselt, die zur Otto Group gehört.

Den Manager reizt die neue Aufgabe: "Ganz besonders spannend finde ich die Aussicht, die technologische Zukunft einer der etabliertesten und erfolgreichsten deutschen Handelsgruppen mitzugestalten." Seine Devise lautet: "Die IT als Business-Enabler auszurichten, die maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftsmodelle des Unternehmens hat und einen entscheidenden Beitrag zur Wertschöpfung generiert."

Rückkehr zur Otto Group

Außerdem freut sich Selbach über seine Rückkehr zum Unternehmen, denn von Januar 2017 bis Mai 2021 war der Diplom-Kaufmann und Wirtschaftsinformatiker bereits CIO der zur Otto Group gehörenden Witt-Gruppe. In dieser Funktion hatte der erfahrene Change-Manager unter anderem die Transformation der Witt-IT verantwortet sowie die IT-Bereiche der Heinrich Heine GmbH in die Witt-Gruppe integriert.

Darüber hinaus transformierte er die E-Commerce-Infrastruktur inklusive der Implementierung der Witt Commerce Cloud, die auf der About You Cloud (heute: Scayle) basiert, und wirkte an der Tech Strategy für die gesamte Otto Group mit. Vor seiner Position bei Witt war Selbach neun Jahre lang CIO bei der Schäfer Werke GmbH sowie mehrere Jahre im Consulting tätig.

Selbach wird künftig an Sebastian Klauke, Konzernvorstand E-Commerce, Technologie, Business Intelligence und Corporate Ventures, berichten. Dieser freut sich ebenfalls, dass Selbach zurückkommt, denn: "Ich habe in der Vergangenheit bereits sehr gern mit ihm zusammengearbeitet und freue mich darauf, das nun auch in Zukunft in Konzernfunktion zu tun." Der Vorstand ist überzeugt, dass Selbachs umfassende Erfolgsbilanz und langjährige Führungserfahrung ihn zu einem "tollen Fit" für die Rolle als Group Vice President machen.

Otto Group

Die Otto Group macht neben dem Online-HandelOnline-Handel mit ihren etwa 50.000 Beschäftigten auch Geschäfte in den Bereichen Logistik und Distribution, Finanzdienstleistungen, Software-Lösungen sowie in zahlreichen stationären Handelsgeschäften. Zur Otto Group gehören unter anderem About You, Baur Versand, Bonprix, EOS, Heine, Hermes, Manufactum, MyToys.de, Neckermann.de, Otto, Quelle und die Witt-Gruppe. Der Umsatz der Gruppe lag im Geschäftsjahr 2020/21 bei rund 15,6 Milliarden Euro.