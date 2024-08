Frank SelbachFrank Selbach wechselt aus dem Handel ins Finanzwesen. Zum 1. August 2024 hat er den Posten als Head of IT (CTO) bei der Hamburg Commercial BankHamburg Commercial Bank (HCOB) übernommen. Er berichtet an Carsten Schrader, Chief Information & Technology Officer (CITO) des FinanzinstitutsFinanzinstituts. Selbachs Vorgänger Christoph KecherChristoph Kecher wechselte als CTO zum Versicherer Viridium.

Zu Selbachs Aufgaben bei der HCOB gehört unter anderem, die Bank weiter zu digitalisieren und deren Prozesse effizienter zu gestalten. Die IT soll sich als Enabler etablieren und die Geschäftsbereiche dabei unterstützen, innovative Finance-Lösungen zu entwickeln, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Daneben gilt es für den Diplom-Betriebswirt, die Cloud-First-Strategie weiterzuführen. Das gebe ihm die Gelegenheit, die digitale Transformation der Bank auf höchstem Niveau voranzutreiben, so der IT-Leiter. Des Weiteren soll das Team um Selbach Einsatzmöglichkeiten für künstliche Intelligenz im Unternehmen ausfindig machen, bewerten und implementieren.

"Ich freue mich darauf, die IT der HCOB gemeinsam mit einem engagierten Team weiterzuentwickeln, meine langjährige Erfahrung in diesem Bereich einzubringen und innovative Lösungen für die Bank zu gestalten," formuliert Selbach seine Motivation für seinen neuen Posten gegenüber der CIO-Redaktion.

Der CTO bringt dafür rund 33 Jahre Erfahrung in der IT mit, davon 15 Jahre als CIO. Neben seiner letzten Position bei der Otto GroupOtto Group hatte er auch einen CIO-Posten bei der Otto-Tochter Witt sowie bei der Schäfer Group inne. Zudem war er in diversen Beratungspositionen tätig.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Frank Selbach als neuen Head of IT bei uns willkommen heißen können," kommentiert CITO Schrader Selbachs Ernennung und ergänzt: "Mit seiner langjährigen sowie branchenübergreifenden Erfahrung aus leitenden IT-Positionen und seiner Erfolgsbilanz in der Implementierung moderner IT, wird er maßgeblich zur Umsetzung unserer IT-Strategie einer innovativen, integrierten und Cloud-basierten Banking-IT beitragen."

Die Hamburg Commercial Bank ist eine private Landesbank mit Hauptsitz in Hamburg. Sie beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 2023 wies das Finanzinstitut eine Bilanzsumme von 31,5 Milliarden Euro aus.