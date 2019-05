Ihre Fritzbox kann mehr als nur Internet und WLAN. Denn die meisten AVM-Router dienen außerdem als Telefonanlage und haben eine Dect-Basisstation für schnurlose Telefone. Mit der Funktechnik Dect (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) können Sie aber nicht nur Telefongeräte mit der Fritzbox verbinden. Sie steuern darüber außerdem per Smart- Home-Funktion Schaltsteckdosen und Heizungsthermostate.

Mit Fritz-OS 7 und den entsprechenden Firmware-Updates für Fritzbox und Fritzfon bekommen auch die Dect-Telefone von AVM neue Funktionen, die WLAN, Telefonie und Smart Home verbessern und erweitern. Damit lassen sich jetzt viele Einstellungen der Fritzbox direkt über ein Fritzfon steuern: Das funktioniert für kleine Änderungen schneller und bequemer als der Zugriff per Browser auf das Fritzbox-Menü oder über die Smartphone-App. Wir zeigen, welche Möglichkeiten ein Fritzfon im Zusammenspiel mit Fritz-OS 7 bietet. Außerdem finden Sie in diesem Artikel die wichtigsten Praxis-Tipps für Dect und Fritzfons.

Firmware-Update: Neue Software per Telefon einspielen

Um die neuen Funktionen zu erhalten, müssen auf der Fritzbox und den verbundenen Dect-Telefonen von AVM jeweils die aktuellste Firmware-Versionen installiert sein. Auf ein neues Update für ein Fritzfon werden Sie sowohl am Telefondisplay als auch in der Heimnetzübersicht des Fritzbox-Menüs hingewiesen. Um das Telefon-Update einzuspielen, tippen Sie beim Fritzfon auf die Menütaste und gehen zu "Einstellungen -› Software-Update". Bestätigen Sie die Rückfrage des Fons, ob Sie auf eine neue Firmware-Version aktualisieren möchten, mit der Taste "Update". Im Fritzbox-Menü sehen Sie unter "Heimnetz - Mesh" den Hinweis auf eine neue Firmware: In der Grafik steht beim Eintrag für das Fritzfon ein blauer Kasten "Update ausführen".

In der Liste darunter, in der die an die Fritzbox angeschlossenen Geräte aufgeführt sind, sehen Sie rechts in der Zeile des Fritzfons einen gleichlautenden blauen Text. Nach einem Klick darauf bekommen Sie eine Übersicht über die neuen Funktionen, die die neue Firmware bringt. Anschließend klicken Sie rechts unten auf die blaue Schaltfläche "Update starten." Am Fritzfon-Display informiert Sie ein Balken über den Fortschritt des Updates. Nach dem Einspielen des Updates startet das Fritzfon neu. Sie können künftig auch manuell am Telefon prüfen, ob ein neues Update verfügbar ist: Drücken Sie dazu "Menü - Einstellungen -› Software-Version -› Prüfen".

Auch für die Fritzbox selbst können Sie mit Hilfe des Telefons ein Update starten. Auf dem Startbildschirm "Ereignisse" zeigt Ihnen das Fritzfon an, wenn eine neue Fritz- OS-Version verfügbar ist. Wählen Sie dann den Eintrag "FRITZ!OS Update" aus, um das Update zu starten. Haben Sie einen anderen Startbildschirm aktiviert, weist das Fritzfon wie bei einer eingegangenen Nachricht mit einem gelben Briefumschlag in der obersten Displayzeile sowie der blinkenden Taste rechts mit dem Briefumschlag auf das verfügbare Update hin. Manuell überprüfen Sie am Telefon die Verfügbarkeit einer neuen Fritzbox-Firmware im Menü "Heimnetz -› FRITZ!Box-Version -› Prüfen".

Damit nicht jeder, der das Telefon in die Hand bekommt, Ihre Fritzbox aktualisieren kann, lässt sich der Update-Vorgang per PIN sperren. Die PIN richten Sie im Menü der Fritzbox ein: Gehen Sie dazu auf "Dect -› Basisstation -› Zugriffsschutz". Dort tragen Sie die PIN fest ein und wählen aus, für welche Bereiche diese gültig sein soll - um das unbefugte Update zu verhindern, aktivieren Sie also den Punkt "Zugriffsschutz für FRITZ!OS-Update" und bestätigen mit "Übernehmen".

Fritzfon C6 Fritzfon C5 Fritzfon C4 Fritzfon M2 Display farbig farbig farbig monochrom Gewicht 128 Gramm 111 Gramm 115 Gramm 105 Gramm Akku 1000 mAh 750 mAh 750 mAh 750 mAh Preis 79 Euro ca. 55 Euro ca. 50 Euro ca. 40 Euro

WLAN: Per Fritzfon Besucher im Funknetz anmelden

Einige WLAN-Einstellungen für die Fritzbox können Sie mit der aktuellen Firmware direkt per Fritzfon regeln. Im Telefonmenü wählen Sie dafür "Heimnetz -› WLAN". Über den Eintrag "WLAN aktiv" lässt sich das Funknetz der Fritzbox manuell aus- und einschalten. Wenn Sie Besuch bekommen, ist es zum Beispiel sehr praktisch, das Gäste-WLAN schnell per Telefon zu aktivieren: Dafür gehen Sie in "Einstellungen -› Heimnetz" auf "WLAN-Gastzugang" und drücken die Taste oben rechts für "Ein".

Um Gästen mit einem Smartphone die Zugangsdaten mitzuteilen, können Sie unter "Gast Zugangsdaten" einen QR-Code mit den entsprechenden Informationen auf dem Telefondisplay anzeigen lassen: Den scannt der Besuch dann mit einer entsprechenden App, um das Handy mit dem Gäste-WLAN zu verbinden. Die Anzeige des QR-Codes funktioniert auf Fritzfons mit Farbdisplay, das monochrome Modell M2 beherrscht diese Funktion nicht.

Für andere Geräte, die ins Gäste-WLAN wollen, können Sie per Fritzfon die WPS-Funktion der Fritzbox starten, indem Sie am Telefon den Eintrag "WPS Gast starten" aufrufen: Die Fritzbox kann dann wie nach einem Druck auf den WPS-Knopf am Gehäuse für zwei Minuten entsprechende Anfragen von WLAN-Clients entgegennehmen.

Smart Home: Schnelle Haussteuerung mit dem Telefon

Mit dem Fritzfon haben Sie auch Zugriff auf die Smart-Home-Komponenten, die an einer Fritzbox angeschlossen sind. Wenn Sie schnell auf die Smart-Home-Einstellungen zugreifen wollen, können Sie die entsprechende Übersicht als Startbildschirm fürs Fritzfon festlegen. Nach einem Klick auf "OK" können Sie auf dem Telefondisplay durch die verfügbaren Smart-Home-Geräte und -Befehle scrollen und sie sofort aktivieren.

Haben Sie einen anderen Startbildschirm gewählt, finden Sie das Menü für die Haussteuerung auf dem Fritzfon unter "Heimnetz -› Smart Home". Im ersten Menüpunkt "FRITZ!-Aktoren" können Sie alle mit der Fritzbox verbundenen Dect-Steckdosen direkt manuell ein- und ausschalten. Außerdem können Sie mit dem Telefon schnell zwischen Vorlagen fürs Smart Home wechseln. Schließlich sehen Sie unter "Energieanzeige" den Verbrauch der an die Schaltsteckdosen angeschlossenen Geräte sowie unter "Thermometer" die Werte der Temperatursensoren der Steckdosen.