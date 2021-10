Das Problem ist hinlänglich bekannt: Eine unkontrollierte Datennutzung kann gegen geltendes EU-Recht - namentlich die DSGVO - verstoßen. Bitkom-Präsident Achim Berg schlägt bereits Alarm: "Wir sind in einer wirtschaftlich riskanten Situation, weil die Problematik des Datentransfers auf die Unternehmen abgewälzt wird." Eine politische Lösung ist für diese Unsicherheit nicht in Sicht - vielleicht aber eine technologische, nämlich das Projekt GAIA-X. Das hat zum Ziel, vertrauenswürdige Datenaustauschräume zu schaffen und die Flexibilität und Innovationskraft von Cloud Computing derart zu ermöglichen, dass alle darin verwendeten Daten den europäischen Regeln unterliegen.

Doch in den zwei Jahren seit der Ankündigung ging das Projekt nur schleppend voran. Der Termin für erste Use Cases "bis Ende 2020" wurde nicht eingehalten, und erst im Februar 2021 wurde die "GAIA-X Association internationale sans but lucratif" (Gaia-X AISBL) ins belgische Handelsregister eingetragen. Jetzt aber geht es deutlich voran. So hat man unter der Koordination des eco-Verbandes die ersten Spezifikationen für die Federation-Services definiert. "Das war ein ganz wichtiger Schritt, denn diese Services bilden das Fundament für die operationale Implementierung von GAIA-X", sagt Andreas Weiss, Bereichsleiter beim eco-Verband. GAIA-X ist inzwischen so erfolgreich angelaufen, dass es von vielen Staaten und Unternehmen unterstützt wird. So gibt es derzeit rund 1.200 Aktivitäten von 500 Organisationen in den Arbeitsgruppen der sechs GAIA-X Hubs, davon sind 350 Unternehmen aus Europa.

Proof of Concept: 11 Use Cases

Eine bedeutende Rolle beim Aufbau von GAIA-X nehmen die geplanten Use Cases ein, denn nur so lässt sich die Tragfähigkeit des Konzepts beweisen. Elf solcher Cases hat die Bundesnetzagentur ausgeschrieben und dazu Fördermittel von 122 Millionen Euro bereitgestellt. Im Juli 2021 wurden die Gewinner veröffentlicht. Der deutsche Cloud Provider IONOS ist gleich in sechs Projekten vertreten. Dieser Erfolg kam nicht überraschend, denn IONOS war von Anfang an sehr engagiert. Bei den Projekten, an denen IONOS jetzt beteiligt ist, handelt es sich um folgende Aktivitäten:

1. HEALTH-X dataLOFT

Ziel ist die Entwicklung von transparenten cloudbasierten Anwendungen in der Gesundheitsversorgung. Für die Vernetzung der Gesundheitsbereiche und die integrative Datennutzung sollen Konzepte der Medizininformatik-Initiative sowie rechtsverbindliche Standards und Lösungen der Telematik-Infrastruktur eingebunden werden.

2. MARISPACE-X

Unter Marispace-X wird ein gemeinsamer Datenraum geschaffen, um zum Beispiel Satelliten-, Wetter- oder Strömungsdaten zusammenzuführen, um submarin bessere politische wie wirtschaftliche Entscheidungen treffen zu können. Mit Hilfe dieses Data Spaces können dann unter anderem Weltkriegsmunition in der Ostsee oder die beste Route für Unterseekabel besser gefunden werden.

3. MERLOT

Hier geht es um den Aufbau von besonders geschützten Bildungsdatenräumen und Diensten, die über Marktplätze innerhalb des GAIA-X Ökosystems angeboten werden sollen.

4. OpenGPT-X

OpenGPT-X ist die europäische Antwort auf die großen KI Sprachmodelle aus den USA und Asien. Damit sollen datenbasierte Business-Lösungen entwickelt werden, zum Beispiel im Bereich der Mobilität, Medien oder Versicherungen.

5. POSSIBLE

POSSIBLE soll die Kommunikation zwischen Verwaltung, gewerblichen und privaten Nutzern vereinfachen. So soll es jedem von uns möglich sein, seine Bildungsreise auf Basis einer datensicheren Cloud abzubilden - das heißt, jeder Nutzer kann zum Beispiel selbst bestimmen, mit wem er seine Schulabschlüsse oder Weiterbildungszertifikate digital teilen möchte und mit wem nicht.

6. TELLUS

Hierbei handelt es sich um ein zentrales Funktionselement von GAIA-X, denn hier wird ein Overlay über Kaskaden von Cloud-Anbietern, Dienstleistern und Cloud-Anwendern hinweg entwickelt. Unter Berücksichtigung von kritischen Anforderungen einer Ende-zu-Ende Vernetzung garantiert es die erforderlichen Hybrid-Cloud-Szenarien.

Diese Aufstellung zeigt deutlich, wie breit IONOS bei GAIA-X aufgestellt ist. Bei allen dargestellten Vorhaben spielt die Cloud eine wichtige Rolle. Was zu der Frage führt: Warum macht ausgerechnet IONOS das? Die Antwort gibt Rainer Sträter, Vice President Cloud Services and Global Platform Hosting bei IONOS in einem Podcast: "Wir erhoffen uns natürlich, dass viele der neuen Dienste später auch über unsere Cloud-Infrastruktur genutzt werden; es geht auch um einen Erfahrungsgewinn, und natürlich sehen wir uns als Teil der deutschen IT-Welt auch in der Pflicht, wenn es um unsere Datenhoheit geht."

Auch die Hyperscaler sind dabei

Obwohl GAIA-X ein europäisches Projekt ist, kann sich jedes Unternehmen daran beteiligen, solange es sich an die definierten Regeln hält. Dabei ist es egal, wo das Unternehmen angesiedelt ist. Und so liest sich die Mitglieder-Liste inzwischen wie ein "Who's who" der globalen IT-Unternehmen: Intel, Hewlett Packard Enterprise, Huawei, Fujitsu, Cisco, Microsoft, AWS, Oracle und Salesforce sind alle mit an Bord. Rainer Sträter sieht das aber positiv.

"Es ist super, dass die mitmachen, denn eine europäische Insel ist nicht machbar. Und man darf nicht vergessen, dass wir von den Hyperscalern sehr viel lernen können", lautet sein Hinweis. Außerdem hofft er, dass bei diesen Unternehmen ein Umdenken stattfinden könnte. "Wenn alle Provider, egal woher sie kommen, in unserem Territorium nach unseren Regeln operieren, dann sind sie hochwillkommen", lautet sein Willkommensgruß. Doch er fügt schnell hinzu: "Derzeit ist es aber leider noch nicht so weit."

Wie geht es jetzt weiter?

Die vergebenen Use Cases sollen so schnell wie möglich erstellt werden, damit die Praxistauglichkeit erbracht ist. Parallel dazu geht es um die Verbesserung der Interoperabilität. "Cloud Computing muss in Zukunft wie Strom aus der Steckdose sein. Das heißt, es muss egal sein, woher die Leistung bezogen wird", lautet die Vision von Rainer Sträter. Wichtig ist für ihn vor allem, dass es gelingen muss, eine wettbewerbsfähige Infrastruktur zu schaffen, denn nur dann wird sich GAIA-X bei den Anwendern durchsetzen und vor allem auch die öffentlichen Auftraggeber zu einem Auftragsschub bewegen.

