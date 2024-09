Nach turbulenten Jahren will die Galeria S.à r.l. & Co. KG unter neuer Führung wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland über 80 Warenhäuser. Ein Element der Neuausrichtung ist die Modernisierung und DigitalisierungDigitalisierung der Bereiche Lohn- und Gehaltsabrechnung und weiterer Aufgaben aus dem Bereich Human Resources (HR).

So greift GaleriaGaleria bei HR-Prozessen auf die Unterstützung von Zalaris zurück. Fachleute des norwegischen Softwarehauses werden im ersten Schritt die Warenhauskette bei der Gehaltsabrechnung unterstützen. Dabei kommen noch die vorhandenen Systeme von Galeria zum Einsatz.

Einführung von HR-Plattform

Anschließend implementiert Zalaris innerhalb der nächsten 16 Monate seine HR-Plattform Peoplehub. Sie besteht aus mehreren Komponenten. Ein HR-Core-System speichert und verwaltet alle HR-Stammdaten in digitaler Form. Die Informationen von Beschäftigten werden in elektronischen Personalakten abgelegt. Neben Vorgesetzten und HR-Fachleuten haben auch Mitarbeiter Zugang zu diesen Daten und können diese mittels einer Self-Service-Funktion aktualisieren.

Weitere Bestandteile von Peoplehub sind Funktionen, um Reisekosten und Spesen abzurechnen, sowie ein Zeitmanagement. Zalaris stimmt alle Komponenten auf die speziellen Anforderungen im Bereich HandelHandel ab.

Einführung von SAP Success Factors Employee Central

Um alle Prozesse im Bereich Personal zu digitalisieren, kommt bei Galeria außerdem SAP Success Factors Employee Central zum Einsatz. Zalaris greift bei der Digitalisierung von HR-Abläufen auf mehrere Produkte von SAP zurück. Dazu zählen neben Success Factors beispielsweise SAP S/4HANA Financial Accounting, SAP HCM und SAP Information Lifecycle Management.

"Wir freuen uns mit Zalaris einen international erfahrenen Partner gefunden zu haben, der uns auf dem Weg zu einer durchgängig digitalen HR-Landschaft begleitet. Diese Zusammenarbeit wird uns dabei helfen, unsere Prozesse zu optimieren und gleichzeitig die Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden in den Mittelpunkt zu stellen", erläutert sagt Thomas Bollmeyer, Director of People & Culture bei Galeria.

"Unser Ziel ist es, Galeria dabei zu helfen, ein modernes, datenbasiertes HR-Management zu entwickeln, das die Effizienz und Agilität im Personalwesen erheblich steigert", ergänzt Peter Martin, Geschäftsführer von Zalaris Deutschland.

