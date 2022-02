Im angespannten IT-Stellenmarkt müssen Unternehmen alle Hebel in Bewegung setzen, um Top-Talente zu gewinnen. Am stärksten nachgefragt sind Positionen in daten- und sicherheitsrelevanten Positionen, so der IT Salary Guide 2022 von Robert Half. Die Studie gibt auch Aufschluss über die Durchschnittsgehälter für die einzelnen Positionen und Erfahrungsstufen. Sie bestätigt zudem, dass die Personalbeschaffung in der Tech-Branche weiter an Bedeutung gewinnt - Unternehmen berichten, dass sie Einstellungen "auf dem Niveau vor der Pandemie oder darüber hinaus" vornehmen.

Von den befragten Unternehmen gaben 52 Prozent an, dass sie im laufenden Jahr neue Stellen schaffen wollen. Um Talente für sich zu gewinnen und vorhandene Experten zu halten, loben sie Prämien und Bargeldanreize aus, rüsten Hard- und Software auf, bieten Vergünstigungen wie unbegrenzten bezahlten Urlaub und bieten Remote- oder Hybrid-Arbeitsplätze an.

Robert Half räumt zwar ein, dass sich viele Faktoren auf das Einstiegsgehalt eines Unternehmens auswirken, darunter das Wettbewerbsumfeld, der Standort, die Unternehmenskultur und das verfügbare Budget. Dennoch gibt es bestimmte Kriterien, mit denen Firmen die Chancen vergrößern können, dass die gesuchten Talente an Bord kommen. Im Folgenden finden Sie zehn IT-Berufe, die im Jahr 2022 gefragt sind, die dafür nötigen Fähigkeiten und Erfahrungen sowie das durchschnittliche GehaltGehalt, das zumindest in den USA als wettbewerbsfähig gilt.

Datenbankadministrator und -architekt

Ein Datenbankadministrator oder -architekt ist für den Aufbau und die Wartung der Software zur Verwaltung einer Datenbank zuständig und sorgt dafür, dass Daten für diejenigen, die sie benötigen, leicht zugänglich sind. Architekten konzentrieren sich in der Regel auf den Entwurf und die Erstellung von Datenbanken, während Administratoren sich auf den täglichen Betrieb von Datenbanksystemen konzentrieren. Es gibt viele Überschneidungen zwischen den Rollen - sowohl Administratoren als auch Architekten haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Server effizient und betriebsbereit bleiben. Gleichzeitig müssen sie die Datensicherheit, Implementierung, Replikation, Backups, die Speicherung, den Zugriff und die Partitionen überwachen. Gefragt sind Experten, die Datenbank-Server nicht nur entwerfen, aufbauen und überwachen können, sondern auch in der Lage sind, die Leistung zu optimieren und im Notfall verfügbar zu sein. Median-Gehalt mit durchschnittlicher Erfahrung: 107.750 Dollar.

Gesuchte Fähigkeiten und Erfahrungen:

Bachelor-Abschluss in Informatik oder vergleichbarer Abschluss in Datenbank-Management

Erfahrung in der IT-Branche und/oder in der Datenbankadministration

Oracle-, Linux- und SQL-Kenntnisse

Kenntnisse in der Datenanalyse und -verwaltung sowie im Reporting

Analyst für Informationssicherheit

Analysten für Informationssicherheit sind sehr gefragt, da sich Unternehmen zunehmend auf den Datenschutz und die Sicherheit konzentrieren müssen. Diese IT-Profis sind für den Entwurf und die Implementierung von IT-Sicherheitssystemen und -lösungen verantwortlich, um den Schutz der Netzwerke zu gewährleisten. Im Idealfall können Experten komplexe Computernetzwerke effektiv auf Sicherheitsmängel überwachen und zukünftige Sicherheitsrisiken vorhersehen. Bewerber haben in der Regel einen Bachelor-Abschluss in Informatik, und einige können auch einen MBA in IT-Systemen haben. Die Stelle erfordert starke technische und analytische Fähigkeiten, um IT-Anforderungen und -Ziele zu verstehen und IT-Sicherheitssysteme zu entwerfen, zu analysieren und zu implementieren. Median-Gehalt mit durchschnittlicher Erfahrung: 141.000 Dollar.

Gesuchte Fähigkeiten und Erfahrungen:

Erfahrung mit der Installation, Upgrades, Prüfung, Analyse und Verwaltung von Sicherheitssystemen

Erfahrung mit Penetrationstests und -techniken

Kenntnisse über Netzwerkschwachstellen

Erfahrung mit Patch-Management, Firewalls, Antiviren- und IDS-/IPS-Konzepten

Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, um eine angemessene Dokumentation zu führen

Software-Entwickler

Softwareentwickler sind für Entwurf, Entwicklung, Installation, Testing und die Wartung von Softwaresystemen zuständig. Diese Tätigkeiten erfordert das Kodieren, Entwerfen und Erstellen von Anwendungen, Websites oder mobilen Apps sowie das Arbeiten mit verschiedenen Programmiersprachen wie C#, C++, HTML, Java, Microsoft .NET und SQL Server. Entwickler müssen in der Lage sein, die Anforderungen der Kunden zu verstehen und Empfehlungen zur Verbesserung von Web-, Software- und mobilen Anwendungen zu geben, um sicherzustellen, dass sie den Bedürfnissen der Benutzer entsprechen. Median-Gehalt mit durchschnittlicher Erfahrung: 122.250 Dollar.

Gesuchte Fähigkeiten und Erfahrungen:

Kenntnisse in mehreren Programmiersprachen

Analytische und technische Fähigkeiten

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten

Bachelor-Abschluss in Informatik

Vergleichbarer Abschluss mit Zertifizierungen, Bootcamps und nachgewiesener Berufserfahrung

Netzwerk- und Systemadministrator

Netzwerk- und Systemadministratoren sind für den täglichen Betrieb von Computernetzwerken im Unternehmen zuständig. Diese IT-Profis haben in der Regel einen Bachelor-Abschluss in Informatik und sollten sich mit LAN/WAN-Protokollen, Software und Hardware auskennen. In dieser Position wird viel Zeit mit der Fehlersuche verbracht, und Netzwerk- und Systemadministratoren müssen in der Regel bei Notfällen oder Ausfällen der IT einsatzbereit sein. Die gesuchte Erfahrung hängt davon ab, wie umfangreich die Anforderungen an ein Unternehmensnetzwerksind. Bestimmte Fähigkeiten und Zertifizierungen bieten Orientierung, um die am besten qualifizierten Mitarbeiter zu findenMitarbeiter zu finden. Median-Gehalt mit durchschnittlicher Erfahrung: 97.500 Dollar.

Gesuchte Fähigkeiten und Erfahrungen:

Kompetenzen für Fehlersuche und Kommunikation

Analytische und diagnostische Fähigkeiten

Bereitschaft, nach Feierabend auf Abruf bereitzustehen

Professionelle Zertifizierungen

Computerprogrammierer

Computerprogrammierer haben die Aufgabe, Code zu schreiben, um Softwareanwendungen und Softwarelösungen zu entwickeln oder zu verbessern. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der Regel auf der Verwaltung verschiedener Betriebssysteme, dem Entwurf und der Aktualisierung von Software sowie dem Schreiben oder Aktualisieren von Quellcode. Computerprogrammierer arbeiten oft eng mit Softwareentwicklern zusammen, um Programme, Software und Dienstleistungen für Unternehmen zu erstellen. Median-Gehalt mit durchschnittlicher Erfahrung: 112.500 Dollar.

Gesuchte Fähigkeiten und Erfahrungen:

Ausgeprägte Coding-Kenntnisse

Programme entwickeln, testen, Fehler beheben, analysieren, warten und entwickeln

Kenntnisse in mehreren Programmiersprachen

Erfahrung in der Implementierung von Computerprogrammen für verschiedene Systeme

Ausgeprägte Kompetenzen im Zeit- und Projektmanagement

Web-Entwickler

Web-Entwickler sind für die Entwicklung von webbasierten Anwendungen zuständig, die mit den Geschäftsanforderungen übereinstimmen. Ein guter Web-Entwickler ist in der Lage, Anwendungen zu coden und zu skripten, eine sichere Webseite zu erstellen und zu optimieren, mehrere Webanwendungen zu pflegen, effizient mit den Beteiligten zu kommunizieren und regelmäßige Site-Audits sowie regelmäßige Wartungsarbeiten durchzuführen. Allerdings gibt es eine große Anzahl von Fähigkeiten und Erfahrungen, die unter den Begriff Web-Entwicklung fallen. In der Regel suchen Unternehmen nach Web-Entwicklern mit Erfahrung im Umgang mit Tools wie WordPress, AWS, MYSQL, JavaScript, Ruby, CSS und anderen gängigen Frameworks oder Programmiersprachen. Median-Gehalt mit durchschnittlicher Erfahrung: 111.000 Dollar.

Gesuchte Fähigkeiten und Erfahrungen:

Ausgeprägte Programmierkenntnisse und Erfahrungen in mehreren Programmiersprachen

Kommunikationsfähigkeiten zur engen Zusammenarbeit mit Kunden und Erfassung von Anforderungen

Kenntnisse in der Front-End- und Back-End-Codierung

Fähigkeit zur Verwaltung von Implementierungen in verschiedenen Umgebungen, einschließlich der Cloud

Manager für Computer- und Informationssysteme

Computer- und Informationssystemmanager sind für die Überwachung der IT-Ziele eines Unternehmens verantwortlich. In der Regel wird diese Rolle als IT-Manager oder IT-Projektmanager bezeichnet. Diese IT-Profis sind mit der Analyse des Technologiebedarfs des Unternehmens betraut und empfehlen Führungskräften Upgrades oder den Einsatz neuer Technologien. Sie beaufsichtigen die Planung, Implementierung und Wartung von Computerhardware und -software. Von ihnen wird auch erwartet, dass sie die IT-Sicherheit und das Budget des Unternehmens im Auge behalten und gleichzeitig die IT-Fachleute im Unternehmen managen. Bewerber für diese Position haben in der Regel einen Bachelor-Abschluss in Informatik oder Informationswissenschaften und verfügen über entsprechende Berufserfahrung. Median-Gehalt mit durchschnittlicher Erfahrung: 137.750 Dollar.

Gesuchte Fähigkeiten und Erfahrungen:

Erfahrung mit Software für Datenbank-Managementsysteme, ERP-Software, Software für die Entwicklung von Webplattformen und ähnlichen Tools

Kenntnisse in den Bereichen Hardware, Software, Technik und Mathematik.

Kenntnisse der betriebswirtschaftlichen Grundsätze und Business-Anforderungen

Fähigkeiten in den Bereichen Kundenservice, Kommunikation und Management

Systemanalytiker

Systemanalytiker entwickeln Techniken zur Lösung von Geschäftsproblemen durch die Analyse von IT-Systemen im Unternehmen. Sie sind dafür verantwortlich, Fragen und Probleme zu untersuchen und sie auf effiziente und kostengünstige Weise zu lösen. Systemanalytiker müssen Programme und Datenbanken testen, um sicherzustellen, dass sie effizient funktionieren, und sie müssen Sicherheitsprüfungen durchführen sowie Dokumentationen zu den Systemen im Unternehmen erstellen und pflegen. Unternehmen sollten nach Kandidaten Ausschau halten, die kreativ denken können und über gute Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeiten verfügen. Median-Gehalt mit durchschnittlicher Erfahrung: 99.750 Dollar.

Gesuchte Fähigkeiten und Erfahrungen:

Bachelor-Abschluss in Informatik, IT, Ingenieurwesen oder IT-Sicherheit

Analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz

Datenanalyse und Programmierkenntnisse

Erfahrung mit geschäftlichen und technischen Analysen sowie mit Projektmanagement

Support-Experte für den Helpdesk

Für Organisationen mit Kundenkontakt ist der Helpdesk ein wichtiger Bestandteil eines effizienten Geschäftsbetriebs, also auch für IT-Organisationen. Als erste Verteidigungslinie für den Kundenservice und die Fehlerbehebung müssen Helpdesk-Mitarbeiter über die richtigen technischen und sozialen Fähigkeiten für diese Aufgabe verfügen. Robert Half Technology unterteilt die Rolle des Helpdesk-Experten in drei Stufen, da Stellenbeschreibung und Anforderungen je nach Unternehmen sehr unterschiedlich ausfallen. Median-Gehalt mit durchschnittlicher Erfahrung: 44.000 bis 62.500 Dollar.

Gesuchte Fähigkeiten und Erfahrungen:

Tier 1: Für Einstiegspositionen: weniger als zwei Jahre Erfahrung, einen Abschluss nach zwei Jahren oder die Ausbildung an einer technischen Schule

Tier 2: Für mittlere Positionen: zwei bis vier Jahre Erfahrung, einen Zweijahres- oder Bachelor-Abschluss sowie einschlägige Berufserfahrung

Tier 3: Für Profi-Positionen: langjährige Erfahrung im Helpdesk-Bereich, ein Bachelor-Abschluss in einem verwandten Fachgebiet sowie professionelle Zertifizierungen

Netzwerk-/Cloud-Architekt

Ein Netzwerk-/Cloud-Architekt ist für die Planung, den Entwurf, die Bereitstellung, die Verwaltung und die Aktualisierung der Netzwerk- sowie Cloud-Projekte und -Anwendungen eines Unternehmens zuständig. Netzwerk-/Cloud-Architekten verfügen in der Regel über ein umfassendes Verständnis mehrerer Betriebssysteme sowie über Netzwerk-, Programmier- und Sicherheitskenntnisse. Unternehmen sollten nach Personen Ausschau halten, die sich mit Cloud-Diensten wie Amazon Web Services (AWS) und Azure auskennen und Erfahrung mit ITSM, Netzwerken, Infrastruktur & Betrieb, Governance, Automatisierung und Vendor-Management mitbringen. Median-Gehalt mit durchschnittlicher Erfahrung: 153.750 Dollar.

Gesuchte Fähigkeiten und Erfahrungen: