2025 sollen laut dem Marktforschungsunternehmen Gartner die Ausgaben für IT in Europa auf 1,28 Billionen Dollar steigen. Das sei ein Plus von 8,7 Prozent gegenüber 1,18 Billionen Dollar im Jahr 2024.

Mehr Server für Kollege Roboter

Laut John-David Lovelock, Distinguished VP Analyst bei Gartner, forciere der Bau von Infrastruktur durch Technologie-Anbieter, um KI-AnwendungenKI-Anwendungen zu betreiben, einen Run auf Data-Center-Ausstattung im kommenden Jahr.

Allerdings geht das Wachstum der Investitionen etwas zurück. War 2024 noch ein Plus von 11,1 Prozent in diesem Segment zu verzeichnen, sagen die Marktforscher für 2025 lediglich um 8,7 Prozent höhere Investitionen voraus.

Die Anwenderseite nehme etwas Abstand von Server-Racks, auch wenn Hardware, um GenAI-Modelle zu trainieren und zu inferenzieren, weiterhin wichtig für sie bleibt, hieß es von Seiten Gartners.

Laut Gartner bauen Europäische CIOs stattdessen weiter den Public-Cloud-Stack ihrer Unternehmen aus. Die Investitionen in diesem Bereich belaufen sich 2024 bereits auf 123 Milliarden Dollar, Tendenz steigend. Darüber hinaus sollen auch die Ausgaben für die IT-Sicherheit zunehmen. Mit einem Plus von über 13 Prozent wachsen die Ausgaben für Software am deutlichsten.

KI stärkt IT-Service-Geschäft

Generative KI (GenAI) ist ein Hauptgrund der gestiegenen IT-Ausgaben europäischer Unternehmen, orakeln die Analysten. 2025 habe sogar das Potenzial, einen Rekord bezüglich der IT-Investitionen seit dem Boom nach der Corona-Pandemie 2021 aufzustellen.

In diesem Zuge verändert sich laut Gartner die Art und Weise, wie Unternehmen in KI investieren. Lovelock führt aus: "Der begrenzte Erfolg vieler Pilotprojekte und Proof-of-Concepts im Jahr 2024 wird Europäischer Organisationen davon abbringen, eigene GenAI-Lösungen zu entwickeln." Stattdessen würden die Betriebe 2025 dazu übergehen, Lösungen von Partnern zu kaufen und zu implementieren.

Demnach würden 2025 die Ausgaben für IT-Services im Umfeld von KI um 21 Prozent auf 94 Milliarden Dollar steigen (2024: 78 Milliarden Dollar).