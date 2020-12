Unter dem Motto "THE FUTURE NORMAL" werden die Hamburger IT-Strategietage vom 22. bis 26. Februar 2021 erstmals als komplett digitale Veranstaltung stattfinden. Dass sich die CIO-Community diesmal nicht persönlich zum Klassentreffen der Branche versammeln kann, ist schade. Doch die Veranstalter sehen das neue Format als große Chance, die Strategietage in die Zukunft zu führen: Neben einem umfangreichen Vortragsprogramm wird es für die Teilnehmer auch im virtuellen Raum zahlreiche Möglichkeiten geben, sich in kleinen und größeren Runden auszutauschen.

"Wir TeilnehmerInnen beeinflussen maßgeblich den Erfolg unserer Community-Veranstaltung in Hamburg", erklärt Otto-CIO Michael Müller-WünschMichael Müller-Wünsch dazu. "Ich freue mich darauf, mit der Veranstaltung einen Meilenstein in der digitalisierten Moderne von Konferenzen und Austauschplattformen mit zu setzen. Lasst uns als Tech-Entscheider einander zuhören und die Stimme im Zeitalter der Digitalisierung erheben."

Auch Bernd RatteyBernd Rattey, Leiter IT und CIO Fernverkehr bei der DB Fernverkehr AG, betont den Networking-Aspekt: "Distanzen überwinden - Menschen verbinden. Wir als IT-Community verändern mit unseren Produkten und Projekten den Alltag vieler Menschen.

Nun geht es um uns: Das Klassentreffen der IT-Community ist ein fester Termin im Jahreskalender: Austausch, Inspiration und viele neue Anregungen. Lasst uns das neue Format gestalten - unsere gemeinsame Plattform ist in Zeiten der Digitalisierung wichtiger als je zuvor. Ich freue mich auf das neue Major Release unseres Klassentreffens!"

