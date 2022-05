Bis einschließlich Donnerstag zeigen etwa 2.500 Teilnehmer bei der Hannover Messe ihre Neuheiten und Konzepte. Darunter sind Industriegrößen wie BoschBosch oder SiemensSiemens, Tech-Konzerne wie MicrosoftMicrosoft, AmazonAmazon Web Services, SAPSAP oder GoogleGoogle sowie viele Mittelständler und Start-ups. Zum Konferenzprogramm haben sich nach Angaben der Deutschen Messe AG 600 Teilnehmer angemeldet.

Heute steht unter anderem der traditionelle Rundgang über das Gelände am Rande der niedersächsischen Landeshauptstadt an - diesmal mit Kanzler Olaf Scholz (SPD). Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will am Dienstag eine eigene Tour machen. Inhaltliche Schwerpunkte der Hannover Messe sind Klimaschutz und Digitalisierung bei verschiedenen Fertigungstechnologien, in der Logistik und Mobilität. Angesichts des Krieges in der Ukraine und gerissener Lieferketten dürften daneben Fragen der Energieversorgung und Energiesicherheit zentral sein.

Nach einem Corona-Totalausfall 2020 und einem stark abgespeckten Programm 2021 läuft die Hannover Messe in diesem Jahr wieder als Präsenzformat, allerdings später als üblich und in einer auf vier volle Tage verkürzten Form. (dpa/rs)