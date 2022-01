Seit 20 Jahren ist Harsha Deshmukh bereits bei der Infineon-IT beschäftigt. Zum 1. Dezember 2021 hat er die Stelle des Executive Vice President & Chief Information Officer (CIO) beim Halbleiterhersteller übernommen. Er folgt auf Robert LeindlRobert Leindl und berichtet an Chief Digital Information Officer Constanze Hufenbecher.

In seiner neuen Rolle soll Deshmukh Schwerpunktthemen im Rahmen der "Digital Agenda" des Unternehmens vorantreiben. Zu seinen Aufgaben gehört, Plattformen für eine schnelle und effektive Digitalisierung bereitzustellen, die IT-Landschaft weiterzuentwickeln und die digitale Kundenansprache zu verbessern. Der IT-Chef soll eine Data-Governance-Struktur sowie ein Betriebsmodell für skalierbare Datenbereitstellung aufbauen. Zudem ist er dafür verantwortlich, die Markteinführungszeit für digitale Produkte zu verkürzen.

Deshmukh startete seine Karriere bei Infineon 2001. Er leitete das IT-Team, das Lösungen für die Fachbereiche Supply Chain, Vertrieb, Marketing und Distribution, Forschung und Entwicklung sowie Personal lieferte. Zuletzt war er als Leiter der Abteilung IT Design, Sales & Analytics auch für Reporting- und Analyse-Services verantwortlich und baute in Singapur das Infineon Business Analytics Center auf. Zudem spielte er eine zentrale Rolle in diversen großen Digitalisierungsprojekten sowie bei Fusionen und Übernahmen.

Die Infineon Technologies AGInfineon Technologies AG hat ihren Hauptsitz in Neubiberg bei München. 2021 erwirtschaftete das Unternehmen rund elf Milliarden Euro Umsatz und beschäftigte 50.280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon arbeiten 1.230 in der IT, deren Budget zirka 3,4 Prozent vom Umsatz ausmacht. Es existiert ein IT-Board, das sich aus den leitenden Positionen der IT-Abteilungen und IT-Standorte zusammensetzt.