Auf der Elektronikmesse IFA in Berlin präsentieren die Hersteller Apps, mit denen Nutzer die Geräte per Handy steuern können. "Intelligente Technologie, Design und Vernetzung tragen dazu bei, dass das Leben leichter wird", sagte BSH-Manager Roland Hagenbucher am Mittwoch in Berlin. Das UnternehmenUnternehmen mit den Marken Bosch und Siemens stellte neben der Sprachsteuerung für den Backofen einen Wäschetrockner vor, der mit Hilfe von Daten der Waschmaschine das passende TrockenprogrammTrockenprogramm vorschlägt.

Das gibt es auch bei MieleMiele. Der Hersteller aus Ostwestfalen stellte auch seinen ersten kabellosen Staubsauger vor und warb etwa dafür, sich über die App zu informieren, ob man die Waschmaschine nachladen kann.

Die Internationale Funkausstellung (IFA) öffnet an diesem Freitag für Besucher. Zu sehen gibt es auch wieder selbstdosierende Waschmaschinen und Kameras in Kühlschränken - damit ihre Besitzer im Supermarkt nachsehen können, was sie zu Hause noch vorrätig haben. (dpa/rs)