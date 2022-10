Neben seiner CTO-Rolle soll Burdack bei der Großbank den Executive-Bereich Technology Foundations leiten. Der Diplom-Informatiker und Kommunikationselektroniker bringt umfangreiche Erfahrungen im IT-Management mit. Seit August 2019 agiert er bei der Signal Iduna als Geschäftsbereichsleiter IT und CIO.

Burdack startete im November 2017 als Head of IT Services beim Hamburger Versicherungskonzern. Davor arbeitete er fast zwölf Jahre für T-Systems, zuletzt als Senior Vice President Digital Design & Development.

In seiner Zeit als CIO der Signal Iduna Gruppe baute er unter anderem eine gruppenweite IT-Einheit auf, die sich als Business Enabler für die digitale Transformation des Versicherers positioniert. Burdack sieht sich als Evangelist der agilen Transformation und etablierte bei Signal Iduna früh erste cross-funktionale Teams aus Business- und IT-Experten. Zu seinen inhaltlichen Schwerpunkten gehörten auch eine Cloud-first-Strategie und die Modernisierung von Legacy-Systemen.

"Heiko BurdackHeiko Burdack ist ein erfahrener IT- und Telekommunikations-Experte. Ich habe ihn als disruptiven Denker kennengelernt, der für Innovationsmanagement und agile Führung steht", kommentiert Jörg Oliveri del Castillo-Schulz, COO der CommerzbankCommerzbank, die Personalie.

Burdack ist verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Freizeit geht er Snowboarden, spielt Fußball und macht Trecking-Touren durch Europa. Der bisherige CTO der Commerzbank, Carsten BittnerCarsten Bittner, hat das Unternehmen bereits zum 30. September 2022 verlassen. Bis zum Start von Burdack am 1. Februar 2023 leitet Michael Varona, Executive für Group Digital Transformation, kommissarisch den Bereich.

Die Commerzbank hat ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main und zählt zu den größten deutschen Finanzinstituten. 2021 wies das Unternehmen eine Bilanzsumme von 473 Milliarden Euro aus und beschäftigte mehr als 40.000 Menschen, davon rund 6.000 in der IT.