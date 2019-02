Wenn zwei Tage lang über 5G, Agilität, das Internet der Dinge oder die Möglichkeiten der Cloud diskutiert wird, dann gerät fast in Vergessenheit, dass sich IT-Manager auch noch immer mit ganz anderen Themen beschäftigen (müssen).

Zum Beispiel bei HenkelHenkel. Das Traditionsunternehmen produziert neben KlebstoffenKlebstoffen für Konsumenten und Industrie auch Beauty-Produkte sowie Wasch- und Reinigungsmittel. Persil, Ata, Schauma, Pritt, Ponal, Pattex - all diese bekannten Marken verdanken wir den Düsseldorfern.

Die Mehrheit der Stammaktien - und damit die Entscheidungsgewalt - liegt noch immer in den Händen der Gründer beziehungsweise ihrer Nachfahren. Henkel ist allerdings kein Mittelständler, sondern ein internationaler Konzern. Es gibt mehr als 53.000 Mitarbeiter mit 120 Nationalitäten, von denen mehr als 80 Prozent außerhalb Deutschlands arbeiten.

Entsprechend komplex sind die Strukturen der IT-Abteilung. Dass diese, wie eingangs beschrieben, zum ungeliebten Kind wurde, hatte bei Henkel ähnliche Gründe wie andernorts.

Kosteneffizient, aber nicht schnell

"Vor zehn bis zwölf Jahren gab es bei uns eine große Diskussion darüber, was Core ist und was Non-Core", erzählt Dr. Joachim Jäckle, Corporate Senior Vice President Integrated Business Solutions bei Henkel. "Als Core galt dabei alles, was das Kundenbedürfnis primär erfüllt, als Non-Core alles andere."

Dabei sei eine Art Zweiklassen-Gesellschaft entstanden. Alle Funktionen, die definitorisch nicht zum Kerngeschäft gehörten, sollten so preisgünstig wie möglich erbracht werden. Das galt auch für die IT. Joachim Jäckle: "Man sollte sparen, weil man nicht so wichtig war."

Als Folge verlagerte Henkel unzählige Funktionen zu Outsourcing-Partnern in Indien und anderen Lowcost-Standorten, baute in Deutschland entsprechend Personal ab.